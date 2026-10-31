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Šok na Střelnici! Slavia nadělila historický debakl. Kozel: Ostuda, zaslouženě

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SESTŘIH: Jablonec – Slavia 0:5. Totální dominance sešívaných, Mubarak byl u tří gólů • Zdroj: isportTV
V úvodu druhého poločasu se zranil jablonecký brankář Jan Hanuš a musel střídat
V úvodu druhého poločasu se zranil jablonecký brankář Jan Hanuš a musel střídat
Na 2:0 zvýšil proti Jablonci Emmanuel Ayaosi
Pátou branku Slavie přidal Danijel Šturm
Pátou branku Slavie přidal Danijel Šturm
Pátou branku Slavie přidal Danijel Šturm
Klemen Mihelak musel ve druhém poločase neplánovaně do jablonecké brány
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Bartoloměj Černík
Bartoloměj Černík
Chance Liga
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Jen devět dní po utkání s Brightonem (0:0), které kouč Luboš Kozel označil za historické, zažila Střelnice naprostý šok. Účastník Konferenční ligy schytal debakl a ne jen tak ledajaký, ale historický. Destrukce 0:5 od Slavie je totiž nejvyšší, kterou kdy Jablonec na domácí půdě zažil. „Ani jsme si možná neuvědomovali, jak je pro nás Tekijaški důležitý,“ zamyslel se po tvrdé prohře trenér Luboš Kozel na téma absentujícího kapitána.

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Co měla poslední střetnutí Jablonce a Slavie na stadionu Střelnice společného? Byla to vždy pro Pražany pořádná šichta. Osmkrát v řadě na severu Čech inkasovali, některé zápasy nezvládli ani za bod, před půl rokem tu byli vyřazeni z poháru. Zdá se to jako dávná historie, ačkoliv totiž „sešívaní“ nebyli v lize poslední dobou v nejlepší formě.

Na střelu se dlouho čekalo

„Ale naše reakce na to přišla už přes týden proti Zbrojovce. Viděli jsme v týmu novou energii a chtěli jsme se od nepodařených výsledků odpíchnout,“ popsal Michal Sadílek. Ale Jindřich Trpišovský dodal: „Měli jsme z utkání respekt. Víme, jak Jablonec doma může hrát, třeba proti Rangers či Brightonu.“

Začalo to celkem nevinně. Chladné severské podmínky borcům na hřišti snahu o nádherný fotbal neulehčovaly, týmy k sobě přistupovaly s respektem opatrně. Není moc divu, například slávistické ofenzivní trio bylo poskládané ze tří mladých cizinců. Nic jako když se vedle sebe postavili třeba Mojmír Chytil, Lukáš Provod a Tomáš Chorý. Na střelu se čekalo dlouho, na gól ještě déle. Tehdy po dobré práci Michala Sadílka udeřil Mubarak Suleiman, zápas se ale i na startu druhé půle zdál naplno otevřený.

„Ale nervozita byla patrná už od první půle. Hned v první minutě jsme nabídli zbytečnou rozehrávkou soupeři šanci. Po první půli to ale nevypadalo, že to může skončit takhle,“ přemýšlel kouč Luboš Kozel.

Zápas blbec, řekl Kozel

Bohužel pro Jablonec, v 57. minutě byla otevřena gólová stavidla. Ayaosi, pak N’Guessan, pak opět Suleiman... Do toho si přisadil i střídající Šturm a od kanára zachránil proti Chytilovi domácí střídající gólman Mihelak. Do jisté míry smolař utkání, ve druhé půli Slovinec zastoupil zraněného Jana Hanuše, a inkasoval čtyřikrát.

„Zápas blbec. Hanuš mi říkal, že ho řízlo v nějakém bočním svalu, ale nevíme, jak vážné to bude. Věřím, že Mihelakovi zápas nenaruší sebevědomí. Bude ho teď potřebovat,“ sdělil Kozel.

Předpověď týmu · Sezonní
Jablonec
Očekávané umístění:6. místo
52%Skupina o titul
39%Play off o umístění
9%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 31. 10. 2026 19:57
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Při pohledu do historie najdeme u Jablonce několik proher 0:5, dvakrát dokonce i 0:6 a 1:6. Všechny tyto debakly ale proběhly na stadionech soupeřů. Sobotní odpoledne tak překonalo dosud nejhorší domácí prohru 1:5, kterou si v Jablonci před třemi lety připsala Sparta. To vše jen devět dní po remíze 0:0 s Brightonem.

„Je to jiný zápas. S Brightonem jdete poctivě pracovat do defenzivy, soustředíte se na to. Jak jsme teď chtěli více hrát, byli jsme otevření, rychlostí nás Slavia trápila. Skončilo to ostudou, zaslouženě,“ kroutil hlavou Kozel.

Jeden z důvodů také našel v sestavě. Chyběl mu kapitán a opora týmu Nemanja Tekijaški. Potvrdila se tak krušná a celkově téměř neuvěřitelná statistika, kterou Jablonec bez Srba má. Stoper dorazil na Střelnici před třemi a půl roky a tým ještě nedokázal vyhrát utkání, ve kterém nebyl Tekijaški k dispozici. „V jiném zápase by to možná tak vidět nebylo, ale tohle nás svléklo do naha. Tekijaški odehrál se zraněním Brighton i Hradec, bohužel se mu to zhoršilo. Ani jsme si možná neuvědomovali, jak je pro nás důležitý,“ popsal kouč.

Zatímco Slavia se tedy na Arsenal bude připravovat v té nejlepší náladě, Jablonec poletí do Rigy s množstvím nepříjemných myšlenek.

Nejhorší domácí prohry Jablonce

  • 0:5 se Slavií 2026/27
  • 1:5 se Spartou 2023/24
  • 1:4 s Duklou 2013/14

KonecLIVE
05

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Olomouc1373322:1524
3Liberec1272315:823
4Sparta1271425:1322
5Ml. Boleslav1263319:1421
6Teplice1363421:1821
7Jablonec1362516:1820
8Zbrojovka1362516:1920
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1342715:1914
13Baník113267:1811
14Artis1224613:2210
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

 

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