Hapal: Co jsme řekli Plzni na Barátha? Vynadal jsem Kováčovi, že nám zajíždí do hráčů
Po téměř dvou měsících nastoupil v základní sestavě Sigmy a byl to návrat parádní! Péter Baráth vyléčil natažený sval, po operaci dal do kupy i zápěstí a už zase řídí hru Olomouce. Komplexní středopolař proti Zbrojovce (3:0) ukázal, proč se do něj Hanáci rozhodli v lednu investovat na úkor odchovanců. Maďarský reprezentant dvěma skvělými zisky míče zařídil dvě úvodní trefy a pomohl duel rozhodnout. Odolá zájmu Plzně?
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Hrála se 21. minuta a na Andrově stadionu nastala tolik příznačná situace. Péter Baráth obral před brněnským vápnem o balon Štěpána Langera, čehož využil skórující Václav Sejk – 1:0. Klíčový souboj záložníků jako by připomněl lednové dění na Moravě. Právě maďarská posila z polského Rakówa Čenstochová totiž vystrnadila odchovance Langera do Zbrojovky (a taky Radima Breiteho do Artisu či Tihomira Kostadinova do Slovácka). Možná se teď ukázalo proč.
„Každopádně,“ přikývl trenér Pavel Hapal. „Peti splňuje to, co nemá třeba Beran nebo Soldo. Je agresivní, předvídavý. Je v soubojích včas a vyhrává je, takový hráč je pro nás neskutečně cenný. Je jen dobře, že se nám zase vrátil a že je zase na hřišti.“
Baráth byl hned přínosem
„Sigma tu situaci měla dobře pokrytou, prvotní rozehrávka možná neměla jít do Štěpána, ale spíš nahoru jeden na jednoho. Ale Lanži nemůže takhle ztratit balon, je to fatální chyba,“ popisoval kouč hostů Martin Svědík.
Zpátky k Baráthovi, jenž byl i u druhé branky. Tentokrát sebral míč Tadeáši Vachouškovi, vyvezl jej, v pravou chvíli předal doprava na Ahmada Ghaliho a pak už sledoval Nigerijcův přesný centr a na zadní tyči v poklidu zakončujícího Marka Solda. Do statistik se sice čtyřiadvacetiletému fotbalistovi áčko nezapíše, pouze v pokročilých datech bude svítit druhá asistence, nicméně bystré oko si jeho přínosu všimne.
„Už na hřišti jsem cítil, že to je přesně to, co nám minule chybělo. Věděli jsme, že nám to tam Peti vnese. Když byl zdravotně připravený, okamžitě šel do toho. Hodně nám pomohl, věděli jsme, že v tom můžeme Brno nachytat. Povedlo se,“ chválil svého spoluhráče dvougólový kanonýr Václav Sejk.
Kováč říkal, že zavolá, ale...
Jak jsme na iSportu referovali už v týdnu, dle redakčních informací se právě konkrétně na Barátha tázala Plzeň. V zimě hodlá Viktoria posílit střed pole, takže sonduje situaci i na Hané. Zdroje se však shodují na tom, že transfer v rámci České republiky je nepravděpodobný. Takové je nastavení klubu i hráče samotného. Když už jednou za lepším, tak spíš do renomovanější zahraniční soutěže.
„Co jsme Plzni odpověděli? Mě se nikdo neptal, musíte zaťukat na jiné dveře. Já jsem s Plzní nemluvil,“ mlží s úsměvem Hapal. „Ale s Radkem Kováčem jsem volal a vynadal mu, že nám zajíždí do hráčů. Byl to krátký rozhovor, protože se chystal na zápas v Jihlavě a už byl jednou nohou v autobuse. Říkal, že zavolá, doteď se neozval,“ dodal dobře naladěný trenér a generální sportovní manažer v jedné osobě a potvrdil tím tak zákulisí, které poprvé zaznělo v Lize naruby.
Pokorný viděl vzestup Sigmy
I dnes už brněnský stoper Jakub Pokorný poznal, jaké to je čelit kvalitě. Úplně jiné než té, na kterou byl zvyklý coby vítěz poháru z roku 2025 on. Tehdy pod vedením Tomáše Janotky mladý tým překvapil veřejnost agresivním stylem, nepříjemný fotbal odchovanců podpořený o individuality typu Filipa Zorvana a Jana Klimenta byl milým jackpotem tuzemské scény. Nyní je to zejména díky novému majiteli Milanu Šimonovskému a donátorovi Pavlu Hubáčkovi jiné.
„Celý klub se zvedl. I kabina hostů vypadá jinak, než jak si ji pamatuju. Je fakt dobrá. Jde to tady nahoru. Sigma si stahuje zahraniční hráče za velké peníze, ti jim dodávají kvalitu. Příjemné oživení ligy,“ vyprávěl Pokorný.
Kdyby se loni rozhodl jinak a nezamířil do řecké Kifisii, mohl teď třeba hrávat s Louisem Lurvinkem a Leem Borgesem on. Slovák Matúš Malý, jenž momentálně zastává pozici centrálního stopera, přišel až jako další varianta za Pokorného. Stejně tak se comeback řešil i nyní v létě.
„Vyčkával jsem strašně dlouho, abych zůstal v zahraničí. Co nakonec přišlo, nebylo úplně fotbalově zajímavé, takže pak jsem se orientoval na Česko. Se zástupci Olomouce jsme se bavili, ale podle agenta pak nepřišla konkrétní nabídka. Takže zas tak blízko to asi nebylo,“ uzavřel třicetiletý obránce, jehož chtěl Hapal loni v létě k sobě přivést už i do Baníku Ostrava.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|4
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|5
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|93%
|0%
100%
Sparta Praha
|5%
|0%
96%
Slovan Liberec
|1%
|0%
79%
19%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
69%
26%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
64%
31%
Jablonec
|0%
|0%
52%
39%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
39%
45%
16%
Teplice
|0%
|0%
36%
46%
18%
Hradec Králové
|0%
|0%
23%
47%
30%
Bohemians 1905
|0%
|0%
21%
45%
34%
Baník Ostrava
|0%
|1%
8%
31%
61%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
8%
36%
56%
Pardubice
|0%
|2%
25%
71%
Artis Brno
|0%
|16%
95%
Slovácko
|0%
|25%
98%
Zlín
|0%
|54%
100%