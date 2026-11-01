Křídla značky Nigérie, Slavia porušila tradici. Sadílek: Bez Suleimana už si zápas nepředstavím
Takhle by to šlo. Nečekaně otevřený Jablonec a především celoplošně kvalitní Slavia byly hlavní faktory, které vyústily v drtivou výhru „sešívaných“ 5:0 a dost možná i jeden z jejich nejlepších výkonů v této sezoně. Hlavní roli nehrál improvizovaný útočník Wiktor Nowak, ale rychlostně vybavení borci po jeho boku – Emmanuel Ayaosi (1+1) a Mubarak Suleiman (2+1). „Říkal jsem zrovna před zápasem, že máme ‚Nigeria wingers‘,“ usmíval se Jindřich Trpišovský.
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Bez Lukáše Provoda, bez Tomáše Chorého, bez Mojmíra Chytila, bez Ivana Schranze. Kdybychom se chtěli ještě více ohlédnout do minulosti, tak bez Vasila Kušeje, bez Václava Jurečky. Konkrétněji: bez zkušeného českého/slovenského ofenzivního hráče v ofenzivní řadě. To si normálně Jindřich Trpišovský nedokáže představit. Když si projedete zápasové sestavy „sešívaných“ v posledních dvou mistrovských sezonách, nenajdete zápas, kdy by nějaký takový podobný ofenzivní dirigent chyběl, je to tradice, prakticky nutnost. Tedy byla, do této soboty.
Nigeria wingers
Jindřich Trpišovský z disciplinárních, zdravotních i taktických důvodů nasadil na hřišti Jablonce ofenzivní trio Mubarak Suleiman – Wiktor Nowak – Emmanuel Ayaosi. Tedy nigérijsko-polské kombo s věkovým průměrem 21 let. A výsledek? Na děleném místě druhá nejvyšší ligová venkovní výhra v Trpišovského éře. Vyšším výsledkem než 5:0 pod ním Slavia rozmačkala jen Opavu a České Budějovice v sezoně 2020/21 (oboje 6:0).
„Respekt k hráčům,“ kroutil hlavou Trpišovský. „Není samozřejmost, že když vedete ligu o šest bodů, naskakuje vám tolik mladých hráčů. Ale není to o věku, je to o kvalitě.“
Jistě, vzadu je stále etalon zkušenosti v podobě Tomáše Holeše, Davida Zimy, Tomáše Vlčka či Michala Sadílka, ale hlavní zodpovědnost za výsledek má na ramenou ofenzivní řada. Ne ani tolik Wiktor Nowak, který ukázal ze všeho nejvíc poctivý, běhavý a pracovitý výkon, ale především dva krajní hráči z Nigérie.
„Říkal jsem jim před zápasem, že máme ‚Nigeria wingers‘, že budeme nebezpeční. Vzali si to k srdci,“ usmíval se trenér. „I na ten věk jsou komplexní, umí situaci vyřešit – přihrát na gól či na něj přihrát. Co umí Ayaosi v manipulaci s míčem na malém prostoru, je neskutečné. Bez pevné defenzivy vzadu by to však nešlo, zadní řada nám dala jistotu.“
Suleiman? Tichá duše týmu
Afričtí krajní hráči jsou rychlostně vybavení, silní jeden na jednoho a produktivní, čímž se nabízí srovnání se Spartou, kde dělá útočník rovněž spíše servis dvěma agilním křidelníkům než naopak. Na rozdíl od městského rivala ale hrají v užší řadě, blíže středu a celkem pravidelně si mění pozice. Určitou dávkou drzosti navíc nabízí něco, co má zkrátka jen zhruba jeden český hráč ze sta. Ayaosi se Suleimanem tak zkrátka dali vzpomenout na doby, kdy se po křídlech proháněl Peter Olayinka s Yirou Sorem, případně Mosesem Usorem. „Byli skvělí,“ vydechl Trpišovský.
Především Suleiman, který v posledních zápasech velmi úspěšně látal pozice obou wingbeků, na ofenzivnější pozici zazářil - dva góly vstřelil a na jeden nahrál střídajícímu Danijelu Šturmovi. Je k nevíře, že je mu stále devatenáct let a k A týmu se zapojil až v únoru tohoto roku. „Jeho průměr bodů na zápas je velký, je produktivní,“ uznal kouč. Má pravdu, díky parádní show v Jablonci Suleiman posunul svou slávistickou bilanci nenápadně na 8 gólů a 4 asistence ve dvaceti soutěžních zápasech. Michal Sadílek šel s chválou na mladíka ještě dál.
„Když tu před půl rokem začínal, nikdo o něm moc nevěděl. Teď už si zápas nedokážu představit bez něj. Buď přidá skvělou energii z lavičky, nebo odvede práci v základu,“ rozplýval se reprezentační záložník a rozpovídal se i o křídelníkově povaze. „Muba je skvělý uvědomělý kluk, byť trochu specifický. Tichá duše týmu, řekl bych. Třeba v pátek jsme byli v posilovně, sedím vedle něj na rotopedu a pozoroval jsem, na co se koukal na mobilu. Byl to třeba 16 let starý zápas AC Milán s Manchesterem United. Říkal mi, že si prostě někdy pustí na internetu nějaký takový starý zápas a kouká,“ smál se.
Ayaosi zastiňuje Šturma
Aby se nezapomnělo na Ayaosiho, i on zatím výkony a produktivitou ukazuje, že každá koruna, kterou Slavia poslala do Karviné, se zatím stoprocentně vyplácí – v 16 zápasech má bilanci 5+7 a mírně zastiňuje staršího a dražšího Šturma.
Slavia tak opět po letech kuje mladé nigerijské ofenzivní zlato. Oba hráči jsou těmi případy, kdy se fotbalista díky důkladnému skautingu z africké akademie posune přímo do Česka. Ayaosiho přivedla Karviná, Suleiman je první a (zatím) poslední trefa přímo slávistického afrického projektu. Jak nad rámec této dvojky ukazují další případy jako David Moses, Abdullahi Bewene či Samuel Isife, tato cesta může být za správných podmínek terno.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|5
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
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