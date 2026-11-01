Předplatné

Křídla značky Nigérie, Slavia porušila tradici. Sadílek: Bez Suleimana už si zápas nepředstavím

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec – Slavia 0:5. Totální dominance sešívaných, Mubarak byl u tří gólů • Zdroj: isportTV
Na 2:0 zvýšil proti Jablonci Emmanuel Ayaosi
Pátou branku Slavie přidal Danijel Šturm
Pátou branku Slavie přidal Danijel Šturm
Pátou branku Slavie přidal Danijel Šturm
Klemen Mihelak musel ve druhém poločase neplánovaně do jablonecké brány
Po trefě N&#39;Guessana vedla Slavia v Jablonci už 3:0
Po trefě N&#39;Guessana vedla Slavia v Jablonci už 3:0
29
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Takhle by to šlo. Nečekaně otevřený Jablonec a především celoplošně kvalitní Slavia byly hlavní faktory, které vyústily v drtivou výhru „sešívaných“ 5:0 a dost možná i jeden z jejich nejlepších výkonů v této sezoně. Hlavní roli nehrál improvizovaný útočník Wiktor Nowak, ale rychlostně vybavení borci po jeho boku – Emmanuel Ayaosi (1+1) a Mubarak Suleiman (2+1). „Říkal jsem zrovna před zápasem, že máme ‚Nigeria wingers‘,“ usmíval se Jindřich Trpišovský.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Bez Lukáše Provoda, bez Tomáše Chorého, bez Mojmíra Chytila, bez Ivana Schranze. Kdybychom se chtěli ještě více ohlédnout do minulosti, tak bez Vasila Kušeje, bez Václava Jurečky. Konkrétněji: bez zkušeného českého/slovenského ofenzivního hráče v ofenzivní řadě. To si normálně Jindřich Trpišovský nedokáže představit. Když si projedete zápasové sestavy „sešívaných“ v posledních dvou mistrovských sezonách, nenajdete zápas, kdy by nějaký takový podobný ofenzivní dirigent chyběl, je to tradice, prakticky nutnost. Tedy byla, do této soboty.

Nigeria wingers

Jindřich Trpišovský z disciplinárních, zdravotních i taktických důvodů nasadil na hřišti Jablonce ofenzivní trio Mubarak Suleiman – Wiktor Nowak – Emmanuel Ayaosi. Tedy nigérijsko-polské kombo s věkovým průměrem 21 let. A výsledek? Na děleném místě druhá nejvyšší ligová venkovní výhra v Trpišovského éře. Vyšším výsledkem než 5:0 pod ním Slavia rozmačkala jen Opavu a České Budějovice v sezoně 2020/21 (oboje 6:0).

„Respekt k hráčům,“ kroutil hlavou Trpišovský. „Není samozřejmost, že když vedete ligu o šest bodů, naskakuje vám tolik mladých hráčů. Ale není to o věku, je to o kvalitě.“

Předpověď týmu · Sezonní
Slavia Praha
Očekávané umístění:1. místo
100%Skupina o titul
0%Play off o umístění
0%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 1. 11. 2026 14:54
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

Jistě, vzadu je stále etalon zkušenosti v podobě Tomáše Holeše, Davida Zimy, Tomáše Vlčka či Michala Sadílka, ale hlavní zodpovědnost za výsledek má na ramenou ofenzivní řada. Ne ani tolik Wiktor Nowak, který ukázal ze všeho nejvíc poctivý, běhavý a pracovitý výkon, ale především dva krajní hráči z Nigérie. 

„Říkal jsem jim před zápasem, že máme ‚Nigeria wingers‘, že budeme nebezpeční. Vzali si to k srdci,“ usmíval se trenér. „I na ten věk jsou komplexní, umí situaci vyřešit – přihrát na gól či na něj přihrát. Co umí Ayaosi v manipulaci s míčem na malém prostoru, je neskutečné. Bez pevné defenzivy vzadu by to však nešlo, zadní řada nám dala jistotu.“

Suleiman? Tichá duše týmu

Afričtí krajní hráči jsou rychlostně vybavení, silní jeden na jednoho a produktivní, čímž se nabízí srovnání se Spartou, kde dělá útočník rovněž spíše servis dvěma agilním křidelníkům než naopak. Na rozdíl od městského rivala ale hrají v užší řadě, blíže středu a celkem pravidelně si mění pozice. Určitou dávkou drzosti navíc nabízí něco, co má zkrátka jen zhruba jeden český hráč ze sta. Ayaosi se Suleimanem tak zkrátka dali vzpomenout na doby, kdy se po křídlech proháněl Peter Olayinka s Yirou Sorem, případně Mosesem Usorem. „Byli skvělí,“ vydechl Trpišovský.

Především Suleiman, který v posledních zápasech velmi úspěšně látal pozice obou wingbeků, na ofenzivnější pozici zazářil - dva góly vstřelil a na jeden nahrál střídajícímu Danijelu Šturmovi. Je k nevíře, že je mu stále devatenáct let a k A týmu se zapojil až v únoru tohoto roku. „Jeho průměr bodů na zápas je velký, je produktivní,“ uznal kouč. Má pravdu, díky parádní show v Jablonci Suleiman posunul svou slávistickou bilanci nenápadně na 8 gólů a 4 asistence ve dvaceti soutěžních zápasech. Michal Sadílek šel s chválou na mladíka ještě dál.

„Když tu před půl rokem začínal, nikdo o něm moc nevěděl. Teď už si zápas nedokážu představit bez něj. Buď přidá skvělou energii z lavičky, nebo odvede práci v základu,“ rozplýval se reprezentační záložník a rozpovídal se i o křídelníkově povaze. „Muba je skvělý uvědomělý kluk, byť trochu specifický. Tichá duše týmu, řekl bych. Třeba v pátek jsme byli v posilovně, sedím vedle něj na rotopedu a pozoroval jsem, na co se koukal na mobilu. Byl to třeba 16 let starý zápas AC Milán s Manchesterem United. Říkal mi, že si prostě někdy pustí na internetu nějaký takový starý zápas a kouká,“ smál se.

Ayaosi zastiňuje Šturma

Aby se nezapomnělo na Ayaosiho, i on zatím výkony a produktivitou ukazuje, že každá koruna, kterou Slavia poslala do Karviné, se zatím stoprocentně vyplácí – v 16 zápasech má bilanci 5+7 a mírně zastiňuje staršího a dražšího Šturma. 

Slavia tak opět po letech kuje mladé nigerijské ofenzivní zlato. Oba hráči jsou těmi případy, kdy se fotbalista díky důkladnému skautingu z africké akademie posune přímo do Česka. Ayaosiho přivedla Karviná, Suleiman je první a (zatím) poslední trefa přímo slávistického afrického projektu. Jak nad rámec této dvojky ukazují další případy jako David Moses, Abdullahi Bewene či Samuel Isife, tato cesta může být za správných podmínek terno.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Ml. Boleslav1373322:1524
3Olomouc1373322:1524
4Liberec1272315:823
5Sparta1271425:1322
6Teplice1363421:1821
7Jablonec1362516:1820
8Zbrojovka1362516:1920
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1343612:1815
12Pardubice1342715:1914
13Baník113267:1811
14Artis1224613:2210
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

 

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů