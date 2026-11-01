Zbrojovce chybí emoce i lídři. Svědík: Vy jste byl u nás v kabině? Shání se středopolař
Když hrála Zbrojovka na prvoligové scéně v Olomouci naposledy, dělalo si tam duo Michal Ševčík s Jakubem Řezníčkem z domácích srandu a pomohlo tehdejšímu nováčkovi k vítězství 2:0. Po čtyřech letech si Brno, taktéž v roli čerstvě postoupivšího, na Hané ani neškrtlo. Působilo parodicky. „První poločas byl nejhorší za dobu mého působení tady,“ mrzel trenéra Martina Svědíka výprask 0:3. „Ale klobouk dolů před našimi fanoušky. My takhle prohrajeme a oni nám ještě tleskají?!“ děkoval.
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Z plánované společné marketingové kampaně, která měla veřejnost po delší době zase lákat na tradiční moravskou bitvu, nakonec sešlo, ačkoli se na ni pečlivě chystali zástupci obou klubů. Místo toho se Olomouc na sociálních sítích rozhodla inzerovat byty spadající do portfolia miliardářské rodiny Hubáčkových v brněnském Králově Poli, což dva dny před vzájemným zápasem zrovna se Zbrojovkou spolu se sloganem „Fandi Sigmě, žij ve vlastním“ působilo dost bizarně...
Ustrašený výkon směrem dopředu
Pořád to byl však jen slabý odvar oproti tomu, jak se následně na Andrově stadionu prezentoval nováček. Trapně. „Mrzí mě, že našim výborným fanouškům neděláme radost,“ smutně podotkl kouč Martin Svědík směrem k plnému sektoru hostů. Necelých sedm tisíc přítomných na tribunách muselo pochybovat, jestli na Hanou opravdu dorazilo to stejné mužstvo, které v prvním kole přejelo Spartu a dosud nasbíralo úctyhodných dvacet bodů.
Na nule bylo Brno z pohledu počtu střel na bránu, sebevědomí, agresivity, kvality, emocí, zodpovědnosti... „Na ligu je tohle strašně málo,“ zhodnotil Svědík naprosto přesně komplexní projev. „Ustrašený výkon směrem dopředu a neefektivní směrem dozadu. Tolik nevynucených chyb jsem snad u mužstva ještě nezažil, byla to nekvalita,“ pokračoval.
Svědík cítil chvílemi i bezmoc
Tabulka je tak vyrovnaná, že Zbrojovka má takřka stejný bodový rozdíl na lídra (11) jako na baráž (10). Na Srbské mohou být stále relativně v klidu, nicméně poslední týden byl pro nováčka ostrou ťafkou. Devět inkasovaných branek ve třech duelech je u Svědíka, jehož celky jsou dlouhodobě právem adorovány za precizní organizaci, nezvyk. Namlsaná veřejnost po úvodních kolech už slavnou značku možná viděla v elitní šestce (což se pořád může úplně v klidu stát), ale teď lezou na povrch limity.
„Chvílemi jsem cítil i bezmoc,“ nezapíral trenér, když popisoval, jak byla Sigma ve všech činnostech o parník jinde. Na druhou stranu – a to není pro Zbrojovku alibi, ale reálný stav věci – by bylo zvláštní, kdyby se neprojevil kvalitativní rozdíl mezi zahraničními posilami za miliony eur a hráči jako Lukáš Penxa, Filip Vedral, Štěpán Langer, Kaká... „Mužstvo je složeno z hráčů z druhé ligy,“ připomněl Svědík.
O to víc však bije do očí, že Zbrojovka se ambicióznímu favoritovi nevyrovnala ani v ne úplně ryzích fotbalových atributech. Shrňme je jako emoce a klidně dejme za příklad kapitána Jakuba Klímu. Osmadvacetiletý obránce s páskou na ruce a dvoustovkou prvoligových startů nespadá do zmiňované kategorie nezkušených, leč vidět to není. Tropí nevynucené chyby, podceňuje souboje, naprosto zbytečné penaltové kopnutí do Antona Ekerotha bylo vyvrcholením jeho aktuální sportovní formy a nastavení. Rozhodně nepřipomíná spolehlivého poctivce z minulosti.
Kluci si nevěří a spousta z nich se bojí hrát
Mančaft nemá lídra, nestrhnul ho Klíma, Daniel Vašulín, Patrik Čavoš, Jakub Pokorný ani Antonín Vaníček. Nikdo! Je to s podivem, když si člověk uvědomí, jaké typy lidí jsou v klubu nejen v realizačním týmu, ale i v managementu. Svědík, Pavel Zavadil, Jan Polák, Martin Jiránek... Všechno impulzivní persony, rozhodně ne leklé ryby. Soupiska je ale složena jinak, absence fotbalové vášně se vším, co k ní patří, v Olomouci tryskala na všechny strany.
„Vy jste byl u nás v kabině?“ hořce se usmál kouč po dotazu iSportu, zda mu nechybí emoce. „Hráčům, kteří by se o to měli starat, jsem říkal, že mi to u nich chybělo tady i na Slavii. Přijde mi, že si jdeme automaticky zahrát. Tihle top špičkoví soupeři a pohároví aspiranti, jako je Sigma, Slavia, Jablonec či Liberec, nás donutí dělat chyby v obranné fázi, nebo jim je dokonce připravíme a oni je potrestají. Podařilo se nám porazit Spartu, ale ta má výkony jako na houpačce. S emocemi souvisí i to, že si pak kluci nevěří. Spousta z nich se bojí hrát, to nikam nevede,“ řekl Svědík.
Uvidíme, co se bude dít v zimě nebo létě
Teď bude tým, jak sám uvedl, chystat na Baník. To je jediná priorita následujících dní. V reprezentační pauze pak bude dostatečný prostor na hloubkovou analýzu uplynulých týdnů včetně rozboru individuálních výkonů i potenciálních posil. „Dává nám to nějaký obraz, jak je kdo schopný ligu dát. U nás je to i o středu zálohy, tam byl ve fotbalovosti a rychlosti mezi námi a Sigmou obrovský rozdíl. V létě se nám takové hráče bohužel nepodařilo sehnat. Uvidíme, co se bude dít v zimě nebo létě. Každopádně vždy chcete posílit pozice, které vás pálí,“ zakončil.
V konkurenčním Artisu to „last minute“ vyřešili Albertem Labíkem a Sebastianem Boháčem, v Bohemians zase Romanem Květem. Zbrojovka by znovu mohla jít například po Cletusu Nombilovi, jemuž v červnu končí ve Zlíně smlouva. Dřív u ní padala i jména jako Marek Havlík, Jakub Kučera nebo Jiří Spáčil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|4
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|5
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
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