ONLINE: Bohemians - Sparta. Malé pražské derby v Ďolíčku. Odčiní Letenští pohárové vyřazení?
Spartu ve 13. kole fotbalové Chance Ligy čeká malé derby na hřišti Bohemians 1905. Letenští v něm budou usilovat o návrat na druhé místo tabulky. Hosté ve středu nečekaně vypadli z domácího poháru s Ostravou, ale Bohemians pro ně jsou ideálním soupeřem ke spravení nálady. S „Klokany“ nebodovali z posledních 12 ligových duelů jen v tom minulém. Utkání v Ďolíčku startuje v 18.00. Sledujte ONLINE přenos na iSportu.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|4
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|5
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
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