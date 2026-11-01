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ONLINE: Bohemians - Sparta. Malé pražské derby v Ďolíčku. Odčiní Letenští pohárové vyřazení?

Jonatan Brunes, Andrew Irving a Patrik Vydra se radují z branky proti Slovácku
Jonatan Brunes, Andrew Irving a Patrik Vydra se radují z branky proti SlováckuZdroj: Pavel Mazáč / Sport
iSport.cz
ČTK
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Spartu ve 13. kole fotbalové Chance Ligy čeká malé derby na hřišti Bohemians 1905. Letenští v něm budou usilovat o návrat na druhé místo tabulky. Hosté ve středu nečekaně vypadli z domácího poháru s Ostravou, ale Bohemians pro ně jsou ideálním soupeřem ke spravení nálady. S „Klokany“ nebodovali z posledních 12 ligových duelů jen v tom minulém. Utkání v Ďolíčku startuje v 18.00. Sledujte ONLINE přenos na iSportu. 

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Předpověď zápasu · Chance Liga · 13. kolo
Bohemians 1905
ne 1. 11.
18:00
Sparta Praha
Pravděpodobnost výhry
Výhra Bohemians
Remíza
Výhra Sparta
Pravděpodobná skóre
  • 1:111.7%
  • 0:110.1%
  • 1:29.9%
  • 0:29.9%
Predikce aktualizována: 1. 11. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Olomouc1373322:1524
3Liberec1272315:823
4Sparta1271425:1322
5Ml. Boleslav1263319:1421
6Teplice1363421:1821
7Jablonec1362516:1820
8Zbrojovka1362516:1920
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1342715:1914
13Baník113267:1811
14Artis1224613:2210
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

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