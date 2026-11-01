Otočka mladých žolíků: Nejlepších 15 minut v životě. Hradec měl koule, teď je křehký
V hlavní roli Jan Buryán (21), zdatně sekundovali Josef Kolářík (19) a Marek Havran (20). Aleš Majer vyslal do boje za nepříznivého stavu trojici mladíků a nažhavené komando vpředu během osmi minut otočilo zápas. Mladá Boleslav tak porazila Hradec Králové 3:1 a drží se na špici Chance Ligy. „Nejlepších 15 minut v mém životě,“ radoval se dvougólový střelec Buryán.
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Deset minut před koncem se zdálo, že skončí mizérie Votroků i domácí stoprocentní forma Boleslavi. Jenže proti byli lační junioři v modrých trikotech.
Hlavní protagonista utkání Buryán vstoupil na trávník až v 74. minutě za stavu 0:1. Když se v 87. minutě objímal s Alešem Majerem za postranní čárou, měl u svého jména bilanci 2+1. „Vyšlo mu to skvěle. Čeká na větší příležitost a pořád na něj apelujeme, aby zůstal trpělivý,“ sdělil na jeho adresu Majer.
Dar dávat góly
Středočeši měli víc ze hry prakticky po celý zápas, ale ve finální fázi se jim nedařilo. Po přestávce je navíc potrestal přesnou hlavičkou po rohu Filip Čihák a série pěti domácích výher v řadě se třásla.
Poslední desetiminutovka ale patřila k tomu nejlepšímu, co příznivci v Lokotrans aréně viděli za dlouhou dobu. Pojďme postupně.
V 80. minutě Boleslav obehrávala zatažený blok Hradce, když Matěj Hybš chytrou přihrávkou vyřadil ze hry Tomáše Petráška a vysunul Buryána, který ostrou levačkou napálil balon přesně pod břevno. „Skvěle se pohybuje na ofsajdové lajně, má dobrý pohyb a dar dávat góly,“ vyzdvihoval přednosti žolíka trenér.
Boleslav si věřila dál a toužila po vítězství. Na plac tak přišlo další ofenzivní tykadlo Marek Havran a tenhle tah vyšel skvěle.
Od restartu hry uplynulo přesně 31 sekund a domácí slavili znovu. Nastartovaní hoši vpředu, v čele s Havranem, hned dostali Votroky pod tlak a vybojovali míč, další nedůsledné vystoupení Petráška potrestal tentokrát vtipným prostrčením Buryán a Kolářík nachytal na bližší tyči Zadražila. „To se nemůže stát. Máme míč pod kontrolou a přiklepneme ho soupeři. To jsou momenty, které nás sráží,“ bědoval hostující kouč David Horejš.
10 startů z lavičky
Za dalších pět minut už přišel knockout. Havran centroval z pravé strany a Buryán pohotovou patičkou tečoval za čáru. Hrdina utkání se s roztaženýma rukama rozběhl k tribuně, kde se střetl v nadšeném objetí s koučem Majerem. „Ryzí radost. Asi viděl, že běžím k němu, a bylo mu blbé těsně přede mnou uhnout,“ smál se trenér.
Podpis má tak Buryán pod každým gólem a prokázal, že je mimořádně produktivním hráčem. V lize nastoupil v tomto ročníku už podesáté, ale vždy v roli střídajícího hráče. Za 122 minut jsou tedy dva góly a asistence víc než solidní čísla. Nyní může doufat, že bude dostávat větší minutáž. „Kousal jsem to těžce, to musím přiznat. Na druhou stranu máme hodně bodů, takže jsem to chápal,“ přikývl smířlivě a poukázal na výbornou formu produktivních spoluhráčů Klímy, Solomona a Šuberta.
Společně s mladými kolegy z útoku však realizačnímu týmu určitě zamotal hlavy. „Mám za ně radost, snažíme se je dostat do ligového fotbalu a zlepšit jejich výkonnost,“ liboval si Majer.
Očima Davida Horejše, trenéra Hradce
Hradec měl koule, teď je křehký
„Vyrovnávací gól nás dostal do kolen. Jak jsme se u něj zachovali do defenzivy – to jsou chyby, za které jsme okamžitě potrestáni. Na druhý gól jsme navíc soupeři de facto nahráli. Podle mě je to nekoncentrace a špatné řešení situace. Zpětně jsme se dívali na dvě rozhodující branky a nejsou to neřešitelné situace. Tohle musíme sehrát daleko líp. Pro nás je to těžká porážka. První poločas z naší strany nebyl dobrý a přežili jsme pár nepříjemných situací. Ve druhém poločase přišlo zlepšení, šli jsme do vedení a pak si to necháme takhle vzít… Fanoušci jsou zklamaní a mají na to právo. Byli zvyklí na Hradec, který měl koule. Dnes je Hradec křehký.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|5
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|93%
|0%
100%
Sparta Praha
|5%
|0%
96%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
76%
21%
Slovan Liberec
|1%
|0%
80%
18%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
63%
33%
Jablonec
|0%
|0%
50%
41%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
51%
40%
9%
Teplice
|0%
|0%
34%
50%
16%
Bohemians 1905
|0%
|0%
21%
47%
32%
Hradec Králové
|0%
|0%
14%
47%
39%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
39%
54%
Baník Ostrava
|0%
|2%
27%
69%
Pardubice
|0%
|2%
25%
71%
Artis Brno
|0%
|17%
95%
Slovácko
|0%
|24%
98%
Zlín
|0%
|53%
100%