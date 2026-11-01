Skuhravý: Uražené hráče nenávidím, s některými mi došla trpělivost. Hrajeme o záchranu!
Takhle naštvaný během ostravského angažmá ještě nebyl. Roman Skuhravý má za sebou několik pikantních výroků, nicméně teď to v trenéru Baníku bouchlo se vším všudy. Ostudná domácí prohra 0:4 s Plzní ho po euforickém pohárovém postupu na Spartě absolutně vyšťavila. Zatímco záložník Michal Kohút nechtěl o dalším záchranářském ročníku ani mluvit, on šel rovnou na komoru: „Hrajeme o záchranu, bez debat! Ale dostali jsme se tam sami,“ zuřil na tiskové konferenci.
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Bylo už víc než hodinu po zápase, Roman Skuhravý měl čas utříbit si myšlenky a znovu se v klidu podívat na inkasované góly. Byly čtyři, všechny padly ve druhém poločase a Baník na ně nedokázal reagovat. Stále tak platí, že jednapadesátiletý trenér od svého loňského návratu ze Slovenska do České republiky neotočil utkání, ve kterém inkasoval jako první. Ve Slovácku dokázal dva takové zápasy alespoň zremizovat, v Ostravě tyto duely pravidelně končí porážkou. Stejně jako v neděli.
Ať se hráči chytí za frňák!
„Už jsem všechno viděl, takže se ve mně mísí mix pocitů. Vím, že teď nemůžu některého hráče zastřelit, ani to nedělám, ale s některými mi došla trpělivost,“ řekl ostře. „Nechci po nich jadernou fyziku, ale u nich se věci opakují. Chci, aby se chytli za frňák! Neřeší herní situace tak, jak se o nich bavíme. Jestli profesionální fotbalista nemá vášeň, nemůže hrát. Neumím to vnitřně skousnout, protože já fotbal miluju. Otázka zní jasně: kdo na to má a kdo na to nemá,“ popisoval Skuhravý.
Jde o Abdullahiho Beweneho, jenž se proti Spartě ukázal ve výborném světle, ale s Viktorií směrem dozadu plaval? „Ne, on sice zachrápal u jednoho gólu, ale pral se s tím. Mám jiné favority, ale ještě jsem jim to neoznámil,“ odpověděl neurčitě Skuhravý. „Musím si položit otázku, dokdy budu brát zodpovědnost a vinu na sebe a budu hráče krýt. Teď je ideální stav přestat čekat a omlouvat. Vím přesně, koho se to týká, a tento zápas to krásně ukázal. Uražené hráče nenávidím.“
V takovém rozpoložení za dobu ve Slezsku ještě Skuhravý nebyl, šlo znát, jak s ním debakl cloumá. S týmem čeká přes dva měsíce na ligovou výhru, naposledy se radoval na konci srpna proti Sigmě. Od té doby potěšil fanoušky dvojzápasem se Spartou, jinak vůbec.
Logicky se nabízí otázka, zda si majitel Václav Brabec se sportovním manažerem Michalem Kordulou uvědomují, že budou krizově řešit další záchranářský ročník. Loni si to nikdo na Bazalech dlouho nechtěl připustit, než nastal duben a Josef Dvorník musel projít nadstavbou a baráží.
Zase si uděláme ostudu
„Ale my hrajeme o záchranu, bez debat! Ale dostali jsme se tam sami. Když vidíte, jakým způsobem hraje Slovácko nebo Artis, tak prostě nestačí odehrát jeden dobrý zápas za měsíc! To je ten tlak, který někteří hráči neunášejí. Sere mě, že už třikrát jsme se mohli dostat, kde jsme chtěli být, ale pokaždé to nezvládneme. Kurva my jsme v tom všichni, jsme Baník Ostrava a my si zase uděláme takovou ostudu, přitom si po Spartě můžeme získat lidi před takovou návštěvou na svou stranu. A předvedeme takovej výkon? Pak to nahrává všem kritikům. Prožívám obrovské zklamání, myslel jsem si, že už jsme dávno pochopili, že bez tvrdé práce, agresivity a především zodpovědnosti se dnešní fotbal nedá hrát na jakékoli úrovni,“ podotkl Skuhravý.
Všechno nicméně není jen o defenzivě. Baník má se sedmi vstřelenými góly o parník nejhorší ofenzivu soutěže. Rozdíl ve skóre? Minus patnáct, stejně jako poslední Zlín. Příště jede Ostrava na Zbrojovku, pak je na programu reprezentační přestávka.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|5
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|10
Bohemians
|12
|4
|5
|3
|13:13
|17
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu