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Skuhravý: Uražené hráče nenávidím, s některými mi došla trpělivost. Hrajeme o záchranu!

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Baník se chová dětinsky, s nejhorším útokem ligy bude znovu hrát o záchranu. Adu? Trest zabral • Zdroj: iSport.cz
Fanoušci Baníku během zápasu s Plzní
Patrik Hrošovský uniká Davidu Plankovi
Filip Kubala v zápase proti Plzni
Trenér Plzně Radoslav Kováč
Alexandr Sojka v zápase na hřišti Baníku
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Michal Kvasnica
Michal Kvasnica
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Takhle naštvaný během ostravského angažmá ještě nebyl. Roman Skuhravý má za sebou několik pikantních výroků, nicméně teď to v trenéru Baníku bouchlo se vším všudy. Ostudná domácí prohra 0:4 s Plzní ho po euforickém pohárovém postupu na Spartě absolutně vyšťavila. Zatímco záložník Michal Kohút nechtěl o dalším záchranářském ročníku ani mluvit, on šel rovnou na komoru: „Hrajeme o záchranu, bez debat! Ale dostali jsme se tam sami,“ zuřil na tiskové konferenci.

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Bylo už víc než hodinu po zápase, Roman Skuhravý měl čas utříbit si myšlenky a znovu se v klidu podívat na inkasované góly. Byly čtyři, všechny padly ve druhém poločase a Baník na ně nedokázal reagovat. Stále tak platí, že jednapadesátiletý trenér od svého loňského návratu ze Slovenska do České republiky neotočil utkání, ve kterém inkasoval jako první. Ve Slovácku dokázal dva takové zápasy alespoň zremizovat, v Ostravě tyto duely pravidelně končí porážkou. Stejně jako v neděli.

Ať se hráči chytí za frňák!

„Už jsem všechno viděl, takže se ve mně mísí mix pocitů. Vím, že teď nemůžu některého hráče zastřelit, ani to nedělám, ale s některými mi došla trpělivost,“ řekl ostře. „Nechci po nich jadernou fyziku, ale u nich se věci opakují. Chci, aby se chytli za frňák! Neřeší herní situace tak, jak se o nich bavíme. Jestli profesionální fotbalista nemá vášeň, nemůže hrát. Neumím to vnitřně skousnout, protože já fotbal miluju. Otázka zní jasně: kdo na to má a kdo na to nemá,“ popisoval Skuhravý.

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Jde o Abdullahiho Beweneho, jenž se proti Spartě ukázal ve výborném světle, ale s Viktorií směrem dozadu plaval? „Ne, on sice zachrápal u jednoho gólu, ale pral se s tím. Mám jiné favority, ale ještě jsem jim to neoznámil,“ odpověděl neurčitě Skuhravý. „Musím si položit otázku, dokdy budu brát zodpovědnost a vinu na sebe a budu hráče krýt. Teď je ideální stav přestat čekat a omlouvat. Vím přesně, koho se to týká, a tento zápas to krásně ukázal. Uražené hráče nenávidím.“

V takovém rozpoložení za dobu ve Slezsku ještě Skuhravý nebyl, šlo znát, jak s ním debakl cloumá. S týmem čeká přes dva měsíce na ligovou výhru, naposledy se radoval na konci srpna proti Sigmě. Od té doby potěšil fanoušky dvojzápasem se Spartou, jinak vůbec.

Předpověď týmu · Sezonní
Baník Ostrava
Očekávané umístění:12. místo
5%Skupina o titul
27%Play off o umístění
69%Skupina o záchranu
7%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 1. 11. 2026 19:52
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Logicky se nabízí otázka, zda si majitel Václav Brabec se sportovním manažerem Michalem Kordulou uvědomují, že budou krizově řešit další záchranářský ročník. Loni si to nikdo na Bazalech dlouho nechtěl připustit, než nastal duben a Josef Dvorník musel projít nadstavbou a baráží.

Zase si uděláme ostudu

„Ale my hrajeme o záchranu, bez debat! Ale dostali jsme se tam sami. Když vidíte, jakým způsobem hraje Slovácko nebo Artis, tak prostě nestačí odehrát jeden dobrý zápas za měsíc! To je ten tlak, který někteří hráči neunášejí. Sere mě, že už třikrát jsme se mohli dostat, kde jsme chtěli být, ale pokaždé to nezvládneme. Kurva my jsme v tom všichni, jsme Baník Ostrava a my si zase uděláme takovou ostudu, přitom si po Spartě můžeme získat lidi před takovou návštěvou na svou stranu. A předvedeme takovej výkon? Pak to nahrává všem kritikům. Prožívám obrovské zklamání, myslel jsem si, že už jsme dávno pochopili, že bez tvrdé práce, agresivity a především zodpovědnosti se dnešní fotbal nedá hrát na jakékoli úrovni,“ podotkl Skuhravý.

Všechno nicméně není jen o defenzivě. Baník má se sedmi vstřelenými góly o parník nejhorší ofenzivu soutěže. Rozdíl ve skóre? Minus patnáct, stejně jako poslední Zlín. Příště jede Ostrava na Zbrojovku, pak je na programu reprezentační přestávka.

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SESTŘIH: Baník - Plzeň 0:4. Debakl! Rozhodl katastrofální druhý poločas pro Ostravany • iSport.cz

KonecLIVE
04

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Ml. Boleslav1373322:1524
3Olomouc1373322:1524
4Sparta1372425:1323
5Liberec1272315:823
6Teplice1363421:1821
7Jablonec1362516:1820
8Zbrojovka1362516:1920
9Plzeň1354428:2119
10Bohemians1245313:1317
11Hr. Králové1343612:1815
12Pardubice1342715:1914
13Baník123277:2211
14Artis1224613:2210
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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