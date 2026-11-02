Produktivní robot Gabriel sejmul Baník. Repre? Teoreticky ano, usmíval se bek Plzně
Přišel, aby ucpal pravou stranu Viktorie. Aby plzeňskou kabinu zase nastartoval český element a poctivý charakter. Ale aby měl Adam Gabriel po osmi ligových utkáních bilanci dvou gólů a tří asistencí, což znamená víc než půl kanadského bodu na zápas? To asi v plánu úplně nebylo. „To zní, jako byste ode mě nic neočekával,“ smál se pětadvacetiletý fotbalista po otázce iSportu, kde se v něm bere taková produktivita. Gabriel sekl Baník dvěma góly, hattrick mu sebral VAR a břevno.
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Malinko se v Dánsku ztratil. Pokud nejste fanouškem Midtjyllandu, asi jste výkony Adama Gabriela v tamní soutěži nesledovali úplně bedlivě. Ale teď je zpátky na očích a baví.
Jakkoli byla Plzeň v posledních týdnech křehká a nekonzistentní, on si svou laťku držel. Takovým způsobem, že pokaždé víte, co od pravého obránce víceméně očekávat. V Ostravě mu kouč Radoslav Kováč po více než měsíci ušil roli wingbeka, která mu sedí úplně nejvíc. A na výkonu to bylo znát.
Buldočí mentalita
Gabriel byl všude. Směrem dozadu zavřel Filipa Kubalu, Matúše Kmeťa i Jiřího Míčka. A dopředu? Nejdříve v první půli napálil břevno po Sojkově zpětném pasu, po změně stran pak explodoval. Během osmi minut dvakrát zavřel zadní tyč, dvakrát nastavil placku na Memičovu pobídku a byly z toho dvě trefy. Premiérové v dresu Viktorie, ale rozhodně ne jednoduché. Všechny vyplynuly z jeho buldočí mentality. Přesně taková vlastnost chybí Baníku, rozdíl se projevil.
„Má vynikající charakter, nešetří krokem. Doplňuje každou akci, jde se na hřiště rozbít,“ chválil trenér Kováč, jenž o něj stál a krátce po svém příchodu na západočeskou adresu se posily z Dánska dočkal. „Díky tomu, že všechny situace v boxu správně zavírá, má šance. Říkám to třeba i Sojkovi, aby tam chodil a byl komplexnější. Gába je skvělý úkaz, byl odměněn,“ pokračoval.
Hattrick mu vzal VAR
Dokonce byl Gabriel tak při chuti, že v 67. minutě slavil třetí zásah. VAR mu ho však po chvíli vzal, odhalil Kabongovu ruku v předcházejícím souboji. Hattrick se tak nekonal.
„Ale já ho oslavil. Možná je lepší se to dozvědět zpětně než skončit druhý a pak se dozvědět o prvenství, jako se stává na olympiádách při dopingových kauzách,“ vyprávěl s úsměvem.
„Pro mě byl ale nejhezčí pocit, když jsem se podíval nahoru na obrovskou tabuli a viděl tam skóre 4:0. Přišel jsem vyhrávat, mám na sebe velké nároky. V Dánsku jsem vyhrál titul a pohár, tady je to nastavené taky strašně dobře.“
Poslední věta je zajímavá, inteligentně smýšlející chlapík by ji neplácl jen tak. Gabriel prošel i Spartou a Hradcem Králové, může porovnávat. Stejně tak s bratrem Šimonem, stoperem Liberce, či tátou Petrem, někdejším internacionálem.
Lepíš pozice pro Memiče a Pališčáka
Kooperace s Kováčem mu i podle redakčních zdrojů hodně sedla. Amar Memič díky tomu může nastupovat o patro výš, což mu vzhledem ke třem asistencím tuze prospělo. Místo v systému 3-4-3 zbylo i na výborného Tobiáše Pališčáka, senzačně vypadal po „reinkarnaci“ v béčku i zlobivý forvard Prince Adu. Vše do sebe zaklaplo.
„Jsem rád, že jsem do Plzně přišel pod trenérem Kováčem. Vidím, jak se každý den snaží na 110 procent, cítím to z nich. A to mě motivuje, protože já mám všechno založené na práci. Jenom potřebujeme lepší výsledky,“ přál si.
Jestli u Viktorie půjde o nějaký trend, napoví už příští konfrontace se Spartou. „Jsem rád za výborný přístup a vyspělý výkon. Byli jsme organizovaní, energičtí i pevnější v defenzivě. Z toho to musí vždycky vycházet, klukům to říkám. Pak jejich kvalita vynikne,“ popisoval Kováč.
Reprezentace?
Vyniká i Gabriel. Při zdravotních problémech Michala Sáčka má velkou šanci dostat od Santiho Denii reprezentační pozvánku pro duely se Španělskem a Chorvatskem. Vladimír Coufal je jasná volba, jinak však pravý kraj tolik vyfutrovaný není.
Jestli česko-španělský realizační tým nesáhne zpátky do americké MLS po Davidu Douděrovi či nevyzkouší jabloneckého Martina Cedidlu, měl by být Gabriel logickou volbou. Zatím má v životopise jediný start proti Arménii.
„Upřímně? Asi tři dny zpátky mě to napadlo, protože se mě na to zeptal někdo v kabině. Povídali jsme si natěšeně ve vířivce o tom, jaké asi v pauze dostaneme volno. Pak někdo řekl, že může dojít k nominacím. V tu chvíli jsem začal přemýšlet nad tím, že by se to teoreticky mohlo stát, protože na té pravé straně to fakt není tak žhavé. Není to ale postavené tak, že bych si teď strašně věřil na to, že mi budou reprezentační trenéři volat. Je to vždy o stabilní výkonnosti,“ nechal dveře otevřené.
Pohled Michala Kvasnici - Co na to v Edenu?
Říkal jsem to před týdnem v Lize naruby a po nedělní show Adama Gabriela na vítkovickém stadionu jsem si na to vzpomněl znovu. Dovedu si velmi reálně představit, že v Edenu po konci Davida Douděry byl příchod Gabriela žhavým tématem. Redakční zdroje potvrzují, že Slavia zájem projevovala, což vzhledem k tomu, že na něj Jindřich Trpišovský a spol. koukali, už když působil v Hradci Králové, zas tak překvapivé není.
O to víc je teď musí mrzet, že jej nakonec ulovila Plzeň. Teď už ho bude mistr složitě získávat, pakliže po letech nedojde zase k nějaké bláznivé personální výměně... Mnohem reálnější je, že Pražané sáhnou do Pardubic po Emmanuelu Godwinovi. Nigerijec je zajímavým (wing)bekem, to každopádně. Český prvek nicméně může takovému Zdeňku Houšteckému v určitých chvílích chybět. Mohl jím být Gabriel. Není. Gratulace Viktorii.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|5
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|10
Bohemians
|12
|4
|5
|3
|13:13
|17
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
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