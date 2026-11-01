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Priske: Prostě se nám nedaří dát gól. Ať jsou rozhodčí profesionálové jako my

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SESTŘIH: Bohemians - Sparta 0:0. Letenští se neprosadili ani v početní výhodě a ztrácí • Zdroj: iSport.cz
Zklamaný Jaroslav Zelený po remíze Sparty na hřišti Bohemians
Sparta na půdě Bohemians jen remizovala
Tomáš Frühwald odchytal proti Spartě skvělý zápas
Tomáš Frühwald odchytal proti Spartě skvělý zápas
Patrik Vydra míč do odkryté brány nedostal
Patrik Vydra míč do odkryté brány nedostal
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Jiří Fejgl
Jiří Fejgl
Chance Liga
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Na konci bitvy, již nakonec Sparta nezlomila na svou stranu, dostal trenér Brian Priske žlutou kartu. Nezdálo se mu pouze tříminutové nastavení duelu 13. kola Chance Ligy na Bohemians. Letenští se totiž ani v něm neprosadili, v Ďolíčku remízovali 0:0 a opustili druhou figuru v tabulce.

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Chtěl jste více přidaného času?
„Dostal jsem kartu, to hovoří za všechno. Řeknu k tomu jediné, doufám nebo chci, aby rozhodčí byli profesionálové, jako jsme my, aby zápas stejně sledovali a analyzovali si jeho průběh a v souladu s tím nastavovali.“

Je to ohromně frustrující

Poté přišla další nepříjemnost. Kotel skandoval: Bojujte za Spartu. Bojoval tým?
„Určitě ano. Bojovali tvrdě, ale fotbal je jednoduchý, je o vítězství. Když nevyhrajete, tak je jasné, že u fanoušků bude frustrace. To samé zklamání je teď v kabině i u mě. Proto jen doufám, že lidi viděli, jak kluci bojují.“

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Loic Mbe Soh mluvil o detailech a podobnosti s duelem s Baníkem. Souhlasíte?
„Prostě se nám nedaří vstřelit branku. Byla to obě utkání, pokud si dobře vybavuju, dohromady jsme snad měli xG někde kolem devíti, deseti. Je to ohromně frustrující. Je to o tom dostat balon přes brankovou čáru. Měli jsme spoustu vstupů do vápna, tlačili jsme, ale ta nejhorší statistika je nula, která je na výsledkové tabuli.“

Vydrys by tu šanci stokrát proměnil

Jak vlastně nemohl proměnit šanci Patrik Vydra ve druhém poločase?
„Nejen on, ale i další hráči: Brunes, Singhateh, Jurásek, Alcócer. Nejsme schopní to tam dotlačit.“

Je to o kvalitě, o sebevědomí?
„To je samozřejmě dobrá otázka. Myslím, že kdybyste tam Vydrysovi takový balon dali stokrát, tak stokrát promění a tentokrát to tam prostě nespadlo. Takže nevím, jestli je to o nějakém sebevědomí. Myslím, že bychom byli ve velkých problémech, kdybychom se do šancí vůbec nedostávali. Musím víc chtít, to je jediná medicína, kterou teď máme.“

Bournemouth nám může vyhovovat

Nepomohli jste si ani standardními situacemi. Jste s nimi nespokojený?
„Jsem spokojený, jak na nich pracujeme. Vidím to každý den na Strahově. Kromě posledních dvou zápasů jsme v nich byli dobří, ale třeba s Baníkem jsme z nich měli xG dva, přesto jsme neskórovali. Ale uznávám, že je to nahoru, dolů, potřebujeme najít nějaký klid a stabilitu. Spíš bych zmínil, že se mi nelíbilo, kolik jsme Bohemce dovolili volných kopů, to nebylo dobré.“

Ve čtvrtek přijede na Letnou v Evropské lize Bournemouth, který má za posledních šest duelů skóre 16:0. Co na ně připravíte?
„Myslím si, že by to mohl být zápas, který nám možná bude vyhovovat, nebo který pro nás bude jiný než ty poslední, kdy máme držení míče třeba sedmdesát procent. Nejdřív si musíme analyzovat Bohemku a pak se může stát cokoli. Znáte čtvrteční večery na Letné.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Ml. Boleslav1373322:1524
3Olomouc1373322:1524
4Sparta1372425:1323
5Liberec1272315:823
6Teplice1363421:1821
7Jablonec1362516:1820
8Zbrojovka1362516:1920
9Plzeň1354428:2119
10Bohemians1245313:1317
11Hr. Králové1343612:1815
12Pardubice1342715:1914
13Baník123277:2211
14Artis1224613:2210
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Sparta Praha
Očekávané umístění:2. místo
96%Skupina o titul
4%Play off o umístění
0%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 1. 11. 2026 19:52
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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