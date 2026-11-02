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Ztráta Sparty v Ďolíčku: zastavil ji muž v ohrožení, vyslechla si výtky kotle. Dá někdo gól?

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SESTŘIH: Bohemians - Sparta 0:0. Letenští se neprosadili ani v početní výhodě a ztrácí • Zdroj: iSport.cz
Kapitán Sparty Patrik Vydra neproměnil velkou šanci
Tomáš Frühwald odchytal proti Spartě skvělý zápas
Zklamaný Jaroslav Zelený po remíze Sparty na hřišti Bohemians
Sparta na půdě Bohemians jen remizovala
Tomáš Frühwald odchytal proti Spartě skvělý zápas
Patrik Vydra míč do odkryté brány nedostal
Patrik Vydra míč do odkryté brány nedostal
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Jiří Fejgl
Pavel Šťastný
Jiří Fejgl, Pavel Šťastný
Chance Liga
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Sparta byla lepší, uznal po remíze 0:0 také trenér Bohemians Jaroslav Veselý. Jenže (zase) nevyhrála, a proto musela přepustit druhé místo v lize Sigmě. Rudí si po prohře vyslechli od kotle v černém pokřik: Bojujte za Spartu. Problém byl však jinde, opět naprosto selhali při realizaci šancí. Co přinesl nedělní zápas 13. kola Chance Ligy v našlapaném Ďolíčku?

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Nemilá děkovačka

Přišli pod kotel, který je ve Vršovicích vměstnaný do jakési nudle. A museli poslouchat, jak jsou nejradikálnější příznivci nespokojení. „Bojujte za Spartu,“ znělo hromově.

Nebojoval snad tým? „Určitě ano. Bojovali tvrdě, ale fotbal je jednoduchý, je o vítězství. Když nevyhrajete, tak je jasné, že u fanoušků bude frustrace. To samé zklamání je teď v kabině i u mě. Proto jen doufám, že lidi viděli, jak kluci bojují,“ povídal trenér Brian Priske. „Od fanoušků byla cítit frustrace, což je absolutně pochopitelné. Víme, že jsme Sparta, chceme vyhrát každý zápas. Frustraci cítíme i my,“ doplnil stoper Loic Mbe Soh.

Fandy mírně řečeno rozladilo středeční vypadnutí v poháru s Baníkem, poté přišla další ligová ztráta. Sparta prostě tápe.

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Kdo dá gól?

Když Jonatan Brunes rozsekal čtyřmi zásahy nebohé Slovácko, zdálo se, že Sparta najede na vlnu. Jenže poté přišly zase dvě nuly. Přitom proti Baníku v poháru i při lize na Bohemians si Letenští vydupali mraky šancí.

Kupříkladu Patrik Vydra v Ďolíčku nedostal ve druhé půli míč do sítě snad z půl metru. „Bylo to na dlouhou nohu, ale to musí být gól. Jsme neefektivní, neproměňujeme, není to poprvé, ztrácíme tím body. Musíme se z toho vyhrabat a začít dávat góly, takhle to dál prostě nejde,“ vykládal nedělní kapitán v televizi Oneplay. „Doufal, jsem, že to proskáče na zadní, proskákalo, nevím, jestli to blbě skočilo, nebo jsem to trefil patou... To prostě musí být gól,“ rouhal se.

Další možnosti zahodili Matěj Jurásek, Josimar Alcócer, Ebrima Singhateh. „Myslím, že kdybyste tam Vydrysovi takový balon dali stokrát, tak stokrát promění a tentokrát to tam prostě nespadlo. Takže nevím, jestli je to o nějakém sebevědomí. Myslím, že bychom byli ve velkých problémech, kdybychom se do šancí vůbec nedostávali. Musíme víc chtít, to je jediná medicína, kterou teď máme,“ doplnil Priske.

Standardní situace: slabina

Byla to jedna z nejsilnějších stránek Sparty. Když se jí nedařilo skórovat ze hry, mohla se často spolehnout na údery ze standardních situací. Patřila v nich minulosti mezi nejlepší týmy v nejvyšší české soutěži. Jenže naposledy se z nich prosadila v ligovém utkání proti Pardubicím (2:0), když se trefil Jaroslav Zelený.

I na hřišti Bohemians zaznamenala deset rohových kopů, větší nebezpečí si z nich nevytvořila. „Jsem spokojený, jak na nich pracujeme. Vidím to každý den na Strahově,“ reagoval kouč Priske.

Momentálně je má na starosti jeho asistent Diarmuid O´Carroll, který se při každém zahrávání standardní situace postaví na hranu technického území. „Mimo poslední dva zápasy jsme v nich byli dobří, ale třeba s Baníkem (0:2) jsme z nich měli xG dva, přesto jsme neskórovali. Uznávám, že je to nahoru, dolů, potřebujeme najít nějaký klid a stabilitu,“ dodal Priske.

Hrdina: nedávno byl na hraně

Před poslední reprezentační pauzou se diskutovalo, jestli pozice gólmanské jedničky Bohemians není v ohrožení. Tomáš Frühwald měl totiž zápasy, ve kterých chyboval. Třeba v Pardubicích (1:2), když upustil centr ve vápně a Klokani inkasovali. I proto ještě nedávno trenér Jaroslav Veselý nechtěl Tomáše Frühwalda chválit. Po remíze s favoritem už neměl na výběr. „Byl výborný,“ uznal.

Slovenský gólman vytáhl hlavičku Josimara Alcócera a nebezpečnou střelu Matěje Juráska, za nejtěžší zákrok označil ten proti samostatnému úniku Ebrima Singhateha. „Upřímně jsem tipoval, kam mám jít. Hodil jsem sebou do levé strany, naštěstí mi míč trefil levou ruku a neskončilo to gólem,“ líčil Frühwald.

V tomto ligovém ročníku zaznamenal už šesté čisté konto, společně s Jakubem Markovičem ze Slavie jich má aktuálně nejvíc ze všech konkurentů. „Už dřív byly hlasy, že jsme měli vyměnit jedničku. Friga jsme ale podrželi, a teď nám vrací důvěru vrchovatě. Pomohla mu reprezentační pauza, odpočinul si, nabral síly a od té doby podává stabilní výkony,“ zhodnotil Veselý. Bohemians i díky Frühwaldovi nedostali gól v Ďolíčku už čtvrtý ligový zápas v řadě.

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TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
94%0%
Sparta Praha
4%0%
Viktoria Plzeň
1%0%
Slovan Liberec
1%0%
Sigma Olomouc
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Jablonec
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Mladá Boleslav
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Teplice
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Bohemians 1905
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Hradec Králové
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Zbrojovka Brno
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Baník Ostrava
0%2%
Pardubice
0%2%
Artis Brno
0%17%
Slovácko
0%24%
Zlín
0%54%
Predikce aktualizována: 2. 11. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Ml. Boleslav1373322:1524
3Olomouc1373322:1524
4Sparta1372425:1323
5Liberec1272315:823
6Teplice1363421:1821
7Jablonec1362516:1820
8Zbrojovka1362516:1920
9Plzeň1354428:2119
10Bohemians1245313:1317
11Hr. Králové1343612:1815
12Pardubice1342715:1914
13Baník123277:2211
14Artis1224613:2210
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
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