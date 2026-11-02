Ztráta Sparty v Ďolíčku: zastavil ji muž v ohrožení, vyslechla si výtky kotle. Dá někdo gól?
Sparta byla lepší, uznal po remíze 0:0 také trenér Bohemians Jaroslav Veselý. Jenže (zase) nevyhrála, a proto musela přepustit druhé místo v lize Sigmě. Rudí si po prohře vyslechli od kotle v černém pokřik: Bojujte za Spartu. Problém byl však jinde, opět naprosto selhali při realizaci šancí. Co přinesl nedělní zápas 13. kola Chance Ligy v našlapaném Ďolíčku?
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Nemilá děkovačka
Přišli pod kotel, který je ve Vršovicích vměstnaný do jakési nudle. A museli poslouchat, jak jsou nejradikálnější příznivci nespokojení. „Bojujte za Spartu,“ znělo hromově.
Nebojoval snad tým? „Určitě ano. Bojovali tvrdě, ale fotbal je jednoduchý, je o vítězství. Když nevyhrajete, tak je jasné, že u fanoušků bude frustrace. To samé zklamání je teď v kabině i u mě. Proto jen doufám, že lidi viděli, jak kluci bojují,“ povídal trenér Brian Priske. „Od fanoušků byla cítit frustrace, což je absolutně pochopitelné. Víme, že jsme Sparta, chceme vyhrát každý zápas. Frustraci cítíme i my,“ doplnil stoper Loic Mbe Soh.
Fandy mírně řečeno rozladilo středeční vypadnutí v poháru s Baníkem, poté přišla další ligová ztráta. Sparta prostě tápe.
Kdo dá gól?
Když Jonatan Brunes rozsekal čtyřmi zásahy nebohé Slovácko, zdálo se, že Sparta najede na vlnu. Jenže poté přišly zase dvě nuly. Přitom proti Baníku v poháru i při lize na Bohemians si Letenští vydupali mraky šancí.
Kupříkladu Patrik Vydra v Ďolíčku nedostal ve druhé půli míč do sítě snad z půl metru. „Bylo to na dlouhou nohu, ale to musí být gól. Jsme neefektivní, neproměňujeme, není to poprvé, ztrácíme tím body. Musíme se z toho vyhrabat a začít dávat góly, takhle to dál prostě nejde,“ vykládal nedělní kapitán v televizi Oneplay. „Doufal, jsem, že to proskáče na zadní, proskákalo, nevím, jestli to blbě skočilo, nebo jsem to trefil patou... To prostě musí být gól,“ rouhal se.
Další možnosti zahodili Matěj Jurásek, Josimar Alcócer, Ebrima Singhateh. „Myslím, že kdybyste tam Vydrysovi takový balon dali stokrát, tak stokrát promění a tentokrát to tam prostě nespadlo. Takže nevím, jestli je to o nějakém sebevědomí. Myslím, že bychom byli ve velkých problémech, kdybychom se do šancí vůbec nedostávali. Musíme víc chtít, to je jediná medicína, kterou teď máme,“ doplnil Priske.
Standardní situace: slabina
Byla to jedna z nejsilnějších stránek Sparty. Když se jí nedařilo skórovat ze hry, mohla se často spolehnout na údery ze standardních situací. Patřila v nich minulosti mezi nejlepší týmy v nejvyšší české soutěži. Jenže naposledy se z nich prosadila v ligovém utkání proti Pardubicím (2:0), když se trefil Jaroslav Zelený.
I na hřišti Bohemians zaznamenala deset rohových kopů, větší nebezpečí si z nich nevytvořila. „Jsem spokojený, jak na nich pracujeme. Vidím to každý den na Strahově,“ reagoval kouč Priske.
Momentálně je má na starosti jeho asistent Diarmuid O´Carroll, který se při každém zahrávání standardní situace postaví na hranu technického území. „Mimo poslední dva zápasy jsme v nich byli dobří, ale třeba s Baníkem (0:2) jsme z nich měli xG dva, přesto jsme neskórovali. Uznávám, že je to nahoru, dolů, potřebujeme najít nějaký klid a stabilitu,“ dodal Priske.
Hrdina: nedávno byl na hraně
Před poslední reprezentační pauzou se diskutovalo, jestli pozice gólmanské jedničky Bohemians není v ohrožení. Tomáš Frühwald měl totiž zápasy, ve kterých chyboval. Třeba v Pardubicích (1:2), když upustil centr ve vápně a Klokani inkasovali. I proto ještě nedávno trenér Jaroslav Veselý nechtěl Tomáše Frühwalda chválit. Po remíze s favoritem už neměl na výběr. „Byl výborný,“ uznal.
Slovenský gólman vytáhl hlavičku Josimara Alcócera a nebezpečnou střelu Matěje Juráska, za nejtěžší zákrok označil ten proti samostatnému úniku Ebrima Singhateha. „Upřímně jsem tipoval, kam mám jít. Hodil jsem sebou do levé strany, naštěstí mi míč trefil levou ruku a neskončilo to gólem,“ líčil Frühwald.
V tomto ligovém ročníku zaznamenal už šesté čisté konto, společně s Jakubem Markovičem ze Slavie jich má aktuálně nejvíc ze všech konkurentů. „Už dřív byly hlasy, že jsme měli vyměnit jedničku. Friga jsme ale podrželi, a teď nám vrací důvěru vrchovatě. Pomohla mu reprezentační pauza, odpočinul si, nabral síly a od té doby podává stabilní výkony,“ zhodnotil Veselý. Bohemians i díky Frühwaldovi nedostali gól v Ďolíčku už čtvrtý ligový zápas v řadě.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|94%
|0%
100%
Sparta Praha
|4%
|0%
96%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
77%
21%
Slovan Liberec
|1%
|0%
80%
18%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
63%
32%
Jablonec
|0%
|0%
51%
41%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
51%
41%
8%
Teplice
|0%
|0%
34%
50%
16%
Bohemians 1905
|0%
|0%
19%
49%
32%
Hradec Králové
|0%
|0%
14%
47%
40%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
39%
54%
Baník Ostrava
|0%
|2%
27%
69%
Pardubice
|0%
|2%
26%
71%
Artis Brno
|0%
|17%
96%
Slovácko
|0%
|24%
98%
Zlín
|0%
|54%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|5
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|10
Bohemians
|12
|4
|5
|3
|13:13
|17
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu