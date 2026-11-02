Co Veselého těšilo po Spartě: To je už velké číslo. Promluvil i o budoucnosti útočníka
Na děkovačce zůstal jako poslední ze všech, fanoušci si to přáli. Jaroslav Veselý (49) se postavil v pokutovém území vedle maskota a desítky sekund tleskal rukama nad hlavou. „Je to taková malá výhra,“ poznamenal kouč Bohemians poté, co jeho svěřenci uhráli v nedělním ligovém zápase bezgólovou remízu se Spartou.
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Asi si nestěžujete, že?
„Měli jsme velké štěstí, protože Sparta byla téměř celé utkání lepším týmem a vytvořila si několik velkých příležitostí. Na domácím hřišti chceme být stoprocentně úspěšní, ale bod je asi maximum, co jsme mohli v dnešním utkání získat.“
Díky čemu ho máte?
„Frühwald v bráně podal výborný výkon, zároveň nechci snižovat ani práci celého mužstva v defenzivě. Za takovou vůli, bojovnost, emoce a nasazení jsme si takový výsledek svým způsobem zasloužili.“
Pomohla sparťanská nemohoucnost
Opravdu?
„Vím, že to bylo šťastné. Nezpochybňuji díl štěstí a určitou nemohoucnost Sparty, ale když se tým takhle obětuje, někdy se vám to prostě vrátí. Třeba je to za zápas s Pardubicemi (1:2), který jsme si nezasloužili prohrát. Nejde na tom ale samozřejmě stavět dlouhodobě.“
Zrovna v Pardubicích chyboval gólman Tomáš Frühwald, tentokrát ho pochválíte?
„Měl dva zápasy venku, které mu nevyšly. Byly hlasy, ať vyměníme jedničku, ale podrželi jsme ho a důvěru nám vrací vrchovatě. Dostal se do formy, pomohla mu reprezentační pauza, kdy si odpočinul a nabral síly. Od té doby podává stabilní výkony. Dneska měl už v první půli výborné zákroky, skvěle vychytal Singhateha. Když jsem ale viděl nějaké šance, nebyly to úplně utažené střely. Někdy měl štěstí, že míč šel vedle, jiné pokusy byly zblokované. Na tom hodně pracujeme.“
Jak?
„Ukazujeme si, aby hráči měli dobré defenzivní postavení. A když jsem viděl televizní záběry, dařilo se nám to. Kluci stáli tak, že donutili soupeře v některých situacích zakončit tam, kam chceme. Gólman taky ví, které prostoru mu zakrýváme. Máme v tom nějaké automatismy. Ale dneska to bylo i o štěstí, třeba když Vydra zahodil stoprocentní šanci.“
Obránci tedy brankáři usnadnili práci?
„Lischka, Havel a Kadlec odehráli skvělý zápas. Sparta měla devatenáct centrů a všechny jsme je vyházeli. Je to už velké číslo, ještě když mají v týmu dobré hlavičkáře. Jak říkám, gólman by se bez obrany dneska určitě nepohnul, pomohli si vzájemně.“
V Ďolíčku neprohrávají
Výsledkem je, že jste v Ďolíčku v této ligové sezoně ještě neprohráli. Čím to je?
„Před sezonou jsem interně v kabině stanovil jeden z hlavních cílů, že chceme z Ďolíčku vytvořit zase nedobytnou pevnost. Že se odtud nebudou vozit body. Rádi bychom samozřejmě dneska vyhráli, ale musíme uznat taky kvalitu Sparty, i když se jí teď nedaří. Pro nás je to studijní materiál, abychom se zlepšili ve výstavbě a obecně v kvalitě hry. Ukázaly se nám nějaké hendikepy.“
O co přesně jde?
„Pomalá práce s míčem a zakládání útoků. Měli jsme několik nevynucených ztrát. Musíme víc zatlačit na hráče, aby se naučili rychleji pracovat s míčem pod tlakem a nehledali jednoduché možnosti dozadu. Chceme jeden dotek, progresivní přihrávky a hrát rychle nahoru. Sparta je dneska jeden z nejlepších presujících týmů v lize, proto jsme museli hru zjednodušit. Nechtěli jsme si naběhnout. Přesto jsme měli být v některých fázích přesnější.“
Čeká se na Jásirův návrat
Ve stoperské trojce nastoupil už zmiňovaný Matěj Kadlec, přestože v pohárovém utkání proti Mladé Boleslavi (2:3) utrpěl zranění v obličeji. Jak jste ho dali dokupy?
„Než jel na vyšetření do nemocnice, všichni si mysleli, že má zlomený nos. Druhý den jsme zjistili, že ne. Preventivně jsme mu udělali masku, se kterou včera trénoval, ale necítil se v ní dobře. Nechal jsem to všechno na něm. Nechal jsem to celé na něm: chtěl hrát a navíc bez masky. Sledoval jsem ho na tréninku, hlavičkoval tam, nebál se. Zápas se Spartou asi nechcete vynechat. Klobouk dolů, jak si poradil.“
Útočník Mohamed Jásir stále není ani na lavici. Jaký s ním máte plán?
„Měl ohromně dlouhou pauzu, není moudré to teď hnát. Víceméně se pořád bojí tou nohou vystřelit. Většinou funguje individuálně s fyzioterapeuty nebo kondičním trenérem. Je potřeba, aby se s tím týmem i sehrál. Nevylučuju, že se objeví jako střídající hráč v posledních třech čtyřech zápasech na podzim, ale byl to spíš transfer na příští půlrok. Je to náš kmenový hráč, takže se práce s ním určitě vyplatí. Pak se Laco (Almási) dostane víc pod tlak a budeme na devítce variabilnější.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|5
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|10
Bohemians
|12
|4
|5
|3
|13:13
|17
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu