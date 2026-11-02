ZLATÁ PÍŠŤALKA: Zamotaná penalta i gólmanovo zdržování. Pechanec mohl začít napomínat dřív
Koho baví pravidla, ať se ve 13. kole Chance Ligy podívá na situace v Olomouci a na Artisu. Hlavně v zápase Sigmy došlo k zajímavému opakování pokutového kopu. A Richard Kašík, gólman Artisu, si napříště nejspíš dá větší pozor, jak dlouho drží v ruce balon… Projděte si v rubrice ZLATÁ PÍŠŤALKA tradiční hodnocení rozhodčích.
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