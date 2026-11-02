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Slavia bez Chorého baví, Sparta jede mechanicky podle šablony, co Sejk v životní formě?

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Mladá Slavia bez Chorého baví, Sparta jede mechanicky podle šablony, co Sejk v životní formě? • Zdroj: iSport.cz
Po trefě N&#39;Guessana vedla Slavia v Jablonci už 3:0
Pátou branku Slavie přidal Danijel Šturm
Pátou branku Slavie přidal Danijel Šturm
Pátou branku Slavie přidal Danijel Šturm
Klemen Mihelak musel ve druhém poločase neplánovaně do jablonecké brány
Po trefě N&#39;Guessana vedla Slavia v Jablonci už 3:0
Fotbalisté Slavie oslavili druhou branku v Jablonci i s trenérem Jindřichem Trpišovským
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Atraktivní herní projev, pět gólů v síti neoblíbeného soupeře a základní sestava bez dříve nepostradatelných ofenzivních tahounů typu Provoda, Chytila, ale i Chorého. „Tahle Slavia je pestřejší, rychlejší, pohyblivější. Bez Chorého mě baví víc,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Pavel Šťastný. „Zároveň to byla nejmladší červenobílá sestava v sezoně,“ upozorňuje jeho kolega Bartoloměj Černík.

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Sparta naopak opět ztratila, když se v Ďolíčku nedokázala trefit ani z těch nejvyloženějších pozic. „Priske jede podle šablony a tým z toho neumí vystoupit, Sparta je příliš mechanická, pomalá,“ míní Černík.

  • Co Václav Sejk v životní formě a Sigma na druhém místě tabulky?
  • Proč se tým Ligy naruby dostal do sportu, když došlo na Baník pod Romanem Skuhravým?
  • A vede pro Hradec Králové cesta z krize?

Kompletní epizodu sledujte na webu liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

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Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
94%0%
Sparta Praha
4%0%
Viktoria Plzeň
1%0%
Slovan Liberec
1%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Jablonec
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Teplice
0%0%
Bohemians 1905
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Zbrojovka Brno
0%1%
Baník Ostrava
0%2%
Pardubice
0%2%
Artis Brno
0%17%
Slovácko
0%24%
Zlín
0%54%
Predikce aktualizována: 2. 11. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Ml. Boleslav1373322:1524
3Olomouc1373322:1524
4Sparta1372425:1323
5Liberec1272315:823
6Teplice1363421:1821
7Jablonec1362516:1820
8Zbrojovka1362516:1920
9Plzeň1354428:2119
10Bohemians1245313:1317
11Hr. Králové1343612:1815
12Pardubice1342715:1914
13Baník123277:2211
14Artis1224613:2210
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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