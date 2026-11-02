Slavia bez Chorého baví, Sparta jede mechanicky podle šablony, co Sejk v životní formě?
Atraktivní herní projev, pět gólů v síti neoblíbeného soupeře a základní sestava bez dříve nepostradatelných ofenzivních tahounů typu Provoda, Chytila, ale i Chorého. „Tahle Slavia je pestřejší, rychlejší, pohyblivější. Bez Chorého mě baví víc,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Pavel Šťastný. „Zároveň to byla nejmladší červenobílá sestava v sezoně,“ upozorňuje jeho kolega Bartoloměj Černík.
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Sparta naopak opět ztratila, když se v Ďolíčku nedokázala trefit ani z těch nejvyloženějších pozic. „Priske jede podle šablony a tým z toho neumí vystoupit, Sparta je příliš mechanická, pomalá,“ míní Černík.
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Kompletní epizodu sledujte na webu liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|94%
|0%
100%
Sparta Praha
|4%
|0%
96%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
77%
21%
Slovan Liberec
|1%
|0%
80%
18%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
63%
32%
Jablonec
|0%
|0%
51%
41%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
51%
41%
8%
Teplice
|0%
|0%
34%
50%
16%
Bohemians 1905
|0%
|0%
19%
49%
32%
Hradec Králové
|0%
|0%
14%
47%
40%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
39%
54%
Baník Ostrava
|0%
|2%
27%
69%
Pardubice
|0%
|2%
26%
71%
Artis Brno
|0%
|17%
96%
Slovácko
|0%
|24%
98%
Zlín
|0%
|54%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|5
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|10
Bohemians
|12
|4
|5
|3
|13:13
|17
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu