Ježíšek pro Trpišovského z Polska? Slavia v zimě oživí hon na nového Chorého
V zimní pauze to bude velké téma. Slavia, vedoucí celek fotbalové Chance Ligy, shání čistokrevnou devítku k Mojmíru Chytilovi a už od prázdninových měsíců sleduje střelce Legie Varšava. Fyzicky vybaveného útočníka si pod stromeček přeje kouč Jindřich Trpišovský. A spekuluje se také o zájmu o hráče Lubinu.
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„V dnešním fotbale musíte mít oba typy útočníků. Oni mají Lukaka, Muriqiho, obě vysoké devítky,“ vyprávěl slávistický trenér po remízovém střetu s Fenerbahce (2:2) na pódiu Ligy mistrů. Bylo jasné, co tím míní. Vždyť jen dva dny předtím přišel o Tomáše Chorého, kanonýra exkluzivních fyzických parametrů. Do týmu chce náhradu. A říká to veřejně.
Zaostřeno na dvojníky
Slavia chce kouči přání splnit. Kouká do české ligy, mapuje si terén. Samo sebou sleduje i zahraniční soutěže. Jedno jméno jí podle zdrojů Sportu trčí na seznamu pořádně vysoko – čtyřiadvacetiletý