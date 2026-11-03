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Ježíšek pro Trpišovského z Polska? Slavia v zimě oživí hon na nového Chorého

Slavia loví útočníka v Polsku
Slavia loví útočníka v PolskuZdroj: koláž iSport
Rafal Adamski z Legie Varšava
Rafal Adamski z Legie Varšava
Rafal Adamski z Legie Varšava
Trenér Jindřich Trpišovský během pohárového zápasu s Brnem
Rozhořčený Jindřich Trpišovský během duelu s Mladou Boleslaví
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během utkání s Mladou Boleslaví
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský
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Radek Špryňar
Radek Špryňar
Chance Liga
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V zimní pauze to bude velké téma. Slavia, vedoucí celek fotbalové Chance Ligy, shání čistokrevnou devítku k Mojmíru Chytilovi a už od prázdninových měsíců sleduje střelce Legie Varšava. Fyzicky vybaveného útočníka si pod stromeček přeje kouč Jindřich Trpišovský. A spekuluje se také o zájmu o hráče Lubinu.

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„V dnešním fotbale musíte mít oba typy útočníků. Oni mají Lukaka, Muriqiho, obě vysoké devítky,“ vyprávěl slávistický trenér po remízovém střetu s Fenerbahce (2:2) na pódiu Ligy mistrů. Bylo jasné, co tím míní. Vždyť jen dva dny předtím přišel o Tomáše Chorého, kanonýra exkluzivních fyzických parametrů. Do týmu chce náhradu. A říká to veřejně.

Zaostřeno na dvojníky

Slavia chce kouči přání splnit. Kouká do české ligy, mapuje si terén. Samo sebou sleduje i zahraniční soutěže. Jedno jméno jí podle zdrojů Sportu trčí na seznamu pořádně vysoko – čtyřiadvacetiletý

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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