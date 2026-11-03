Velká trojka hledá útočníka: průšvih Sparty, boj Slavie s Plzní. O kom se mluví?
V zimě může být v Česku horko. A asi i bude. Nejstabilnější značky se vydají na lov klasické devítky. Slavia potřebuje náhradu za Chorého, problémy s útočníky má Sparta, stejně tak Plzeň. Deník Sport popisuje aktuální stav ve sledovaných klubech.
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Slavia (1. místo)
Klasická „devítka“ v kádru:
- Mojmír Chytil: 5 gólů
Po opětovném vyřazení Tomáše Chorého, a tentokrát již definitivním, nastřílela Slavia ve čtyřech zápasech dvanáct branek, v průměru tři na utkání. Proto sílí mezi příznivci názor, že typický vysoký útočník není třeba. Je však v příkrém rozporu s realizačním týmem. Ten po skautském oddělení nemilosrdně požaduje návrhy pro zimní přestupové období. Fyzicky vybavená „devítka“ je v Edenu prioritou.
V mezidobí Slavia zkouší na hrotu Wiktora Nowaka, na Fenerbahce nastoupila bez klasického útočníka, proti Boleslavi využila Mojmíra Chytila. Všechny varianty se ukázaly jako provozuschopné, nicméně k maximální spokojenosti vždycky kus chyběl. Kdyby Slavia chtěla stůj co stůj nakupovat v lize, nabízí se Daniel Vašulín nebo Tomáš Čvančara. Teoreticky i Christophe Kabongo, ale obchod s Plzní je téměř vyloučený.
Na jaře Slavia sledovala i Václava Sejka, do Olomouce dokonce měla poslat oficiální nabídku. Nyní už není zájem tak velký. Mnohem větší výběr je v cizině, skauti sledují řadu hráčů z různých evropských soutěží. Mezi nimi i Rafala Adamského z Legie a Karola Czubaka z Lubinu.
Sparta (4. místo)
Klasické „devítky“ v kádru:
- Jonatan Brunes: 5 gólů
- Matyáš Vojta: 3 góly
Na hrotu řeší Sparta slušný průšvih. Za dvě klasické devítky utratila za poslední dva přestupní termíny více než čtvrt miliardy, jenže ani jedna nezáří. Samozřejmě Jonatan Brunes má nyní na kontě ucházejících pět gólů, jenže vše ovlivňuje jeho čtyřbranková exploze proti Slovácku. Navíc další zásah zapsal se Zlínem, prosadil se tedy proti dvěma nejhorším mužstvům ligy. V evropských pohárech je na nule.
Stejné číslo, s výjimkou pohárového hattricku na Žižkově, má u svého jména Matyáš Vojta, který se navíc viditelně herně souží, nepomohl mu ani pokus, kdy ho Brian Priske postavil na části duelů s Baníkem a na Bohemians vedle Brunese.
Třetí volbou je klasický křídelník Ebrima Singhateh, jenž má být podle kouče „jiným“ hrotem. Ani on však neexceluje (slabé slovo). Proto je jasné, že půjde Sparta na trh: potřebovala by i silného forvarda typu Victora Olatunjiho, který jí chybí jako alternativa pro střídání a změnu projevu. Je skoro jisté, že se klub bude dívat do zahraničí.
Plzeň (9. místo)
Klasické „devítky“ v kádru:
- Christophe Kabongo: 7 gólů
- Prince Adu: 5
- Baboucarr Faal: 2
- Matěj Vydra: 1
- Salim Lawal: 0
V létě Adolf Šádek spřádal plány na návrat Tomáše Chorého, vzhledem k posledním událostem je ale jeho comeback do Plzně u ledu. Viktoria se i tak plánuje na zimním přestupovém trhu rozmáchnout. A jedním z hlavních cílů je silná útočná devítka. Bombarďák typu Chorého, který je schopný dávat okolo patnácti gólů za sezonu. V aktuálním kádru Plzně najdete hrotových útočníků dostatek, jenže…
Christophe Kabongo, nejlepší střelec týmu v probíhající sezoně, se lépe cítí na křídle. Prince Adu má za sebou přeřazení do béčka a nikdy u něj nevíte, zda se vyspí do ideálního výkonu. Navíc mu v létě končí smlouva. Matěj Vydra se zotavuje po operaci kolene, kontrakt mu také vyprší po sezoně. Africké posily Baboucarr Faal, Salim Lawal, případně ani Mohamed Toure zatím nesplňují požadavky. Viktoria bude hledat prověřenou kvalitu, ideálně s českým pasem. Opět může bojovat o stejné hráče se Slavií.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|94%
|0%
100%
Sparta Praha
|4%
|0%
96%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
77%
21%
Slovan Liberec
|1%
|0%
80%
18%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
63%
32%
Jablonec
|0%
|0%
51%
41%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
51%
41%
8%
Teplice
|0%
|0%
34%
50%
16%
Bohemians 1905
|0%
|0%
19%
49%
32%
Hradec Králové
|0%
|0%
14%
47%
40%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
39%
54%
Baník Ostrava
|0%
|2%
27%
69%
Pardubice
|0%
|2%
26%
71%
Artis Brno
|0%
|17%
96%
Slovácko
|0%
|24%
98%
Zlín
|0%
|54%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|5
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|10
Bohemians
|12
|4
|5
|3
|13:13
|17
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu