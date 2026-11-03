Deniu zaujala moderní Boleslav, psal si s Majerem. Koho má v hledáčku do reprezentace?
Změna tváře českého národního týmu od soubojové ke kombinační hře může v Chance Lize najít jeden perfektní vzor. Mezi celky druhého či třetího sledu hází zcela jiné odlesky než ostatní Mladá Boleslav, která sází právě na krátké přihrávky, napadání i rychlý přechod po křídlech. Možná i proto se přímo na stadionu objevil reprezentační kouč Santi Denia, který má v hledáčku pár boleslavských jmen.
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Jako vzor ho občas zmíní kolegové na lavičkách soupeře. Po rozpačitém startu v minulé sezoně se mladý výběr Aleše Majera drží na druhé příčce tabulky a jasně dokazuje, že moderní styl založený na kombinaci místo tvrdých duelů může v českém fotbale uspět.
Paralela s reprezentací a její španělskou obrodou je tedy poměrně zřejmá. „V kontaktu jsme spolu byli jen přes textové zprávy, naživo jsme spolu nemluvili,“ odpovídal trenér Majer na dotazy ohledně Santiho Denii po výhře 3:1 proti Hradci Králové.
Denia na VIP tribuně
Velký obrat totiž přímo z boleslavské VIP tribuny sledoval kouč národního týmu spolu s asistenty Pablem Amem a Radkem Bejblem. „Věděl jsem, že tady bude, ale během zápasu to vůbec nevnímáte,“ líčil Majer po emotivním utkání.