Přestavba Slavie: těží z přestupového období i kempu. Jde o nejmladší tým v Trpišovského éře?
Kouč Jindřich Trpišovský byl viditelně potěšený, ani se nepokusil hledat nějaké minusy. Nacházejí se totiž těžko. Jedna věc je vyhrát v neoblíbeném Jablonci, druhá věc je rekordní výsledek 5:0. Ale celkem zásadní je i složení týmu, který výhru ve třináctém kole fotbalové Chance Ligy zařídil. Slavia se totiž na Střelnici představila se svou nejmladší sestavou této sezony a celkově má nejmladší tým za Trpišovského éry. „Podařilo se nám mladíky zapracovat do hierarchie týmu,“ měl radost.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
„S dětmi nikdy nic nevyhrajete,“ zní 31 let starý citát bývalého hráče Alana Hansena, který vešel do dějin jako jedna z největších expertních chyb. Mluvil totiž o generaci odchovanců Manchesteru United (David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville atd.), kteří se následně jali pod sirem Alexem Fergusonem vyhrát vše možné. Přesto na výroku něco je. Jinak by se ani český sériový vítěz Jindřich Trpišovský neobracel tak často na zkušenější hráče.
Obrovská přestavba funguje
Když šlo do tuhého, Slavia spoléhala právě na starší osu. Mladíci se sice v úspěšných týmech objevovali, ale neměli stěžejní roli. V konečném celosezonním srovnání tak Pražané obvykle zapadali několik let do mladší části a pár let do starší části tabulky ligového věkového průměru, ale úplnou „školku“ nechali na menších rozvojových týmech.
Časy se ale mění. V Jablonci do tuhého totiž šlo – byl to neoblíbený výjezd na hřiště účastníka Konferenční ligy, který následoval po dvou ligových ztrátách. Co ale realizační tým udělal? Ukázal na svou nejmladší sestavu v této sezoně. Výsledek známe…
„Vážím si toho, jak je tým mladý. Někdy si ani neuvědomím, jak obrovskou přestavbou jsme prošli, a stejně vedeme ligu bez prohry a vyhrajeme v Jablonci 5:0,“ rozplýval se kouč. Pojďme ke konkrétním číslům. Slavia nasadila v Jablonci sestavu s věkovým průměrem 23,8 let. V ní byli dva teenageři (Nazar Domčak a Mubarak Suleiman) a jeden čerstvý dvacátník Oskar Kubiak. „Jeho progres je ohromný,“ chválil kouč letní levonohou posilu.
Suma sumárum nejde jen o velmi nízký věk v rámci slávistického srovnání; jen ve dvou případech nasadily kluby Chance Ligy do tohoto ročníku mladší základní jedenáctku. Kupodivu tu nejmladší zvolil další tým s nejvyššími ambicemi – Sparta v Ďolíčku vyrukovala s týmem o průměru 23,3 let. Druhé místo mají Pardubice a jejich sestava na Artis (23,5 let). Na rozdíl od Slavie ale oba celky ve svých zápasech ztratily.
Trpišovský: Není to o věku
A co srovnání s celou Trpišovského érou? I tady jde o zásadní milník. Pouze ve dvou případech základní ligové části od sezony 2017/18 nasadila Slavia průměrně mladší hráče, oba byly specifické. V posledním prosincovém kole sezony 2024/25, kdy po brutálním podzimu s minimální rotací zvolili trenéři v Teplicích jedenáctku s věkem 23,4 a byla z toho první prohra v sezoně (0:1).
Stejně tak v úplném závěru sezony 2020/21, kdy s jistotou titulu nastoupila v Jablonci sestava v průměru 23,6letých hráčů a remizovala 1:1. Tudíž Hansenova hláška v kontextu „sešívaných“ vlastně seděla. Až doteď.
„Není to o věku. Je to o kvalitě, a tu oni mají,“ říká Trpišovský. Jako kdyby chtěl říct, že mu bylo vždy úplně jedno, jak staří hráči jsou, dokud jsou dobří. Klub tomu šel naproti, do Kubiaka, Domčaka a spol. investoval i přes mládí miliony. Celkově po turbulentním létě setrvalo v Edenu deset nových hráčů s průměrným věkem 20,9 let, naopak odcházející fotbalisté byli v průměru 25,4 let staří. To je ta přestavba, o které Trpišovský mluvil.
U některých semínek trvalo delší dobu, než vyklíčila. Po úvodních kolech se zdálo, že tým pojede do jisté míry na zádech původních a zkušených opor (Lukáš Provod, Mojmír Chytil, Tomáš Chorý, Tomáš Holeš), zatímco nováčci a mladší hráči spíše řady doplňovali.
Které týmy dosáhly věkového stropu?
Letní soustředění ale zřejmě dobře připravilo hráče, kteří až teď začínají být klíčovými. Nelze je vyjmenovat všechny – Kubiak, Suleiman, Domčak, Ange N'Guessan, Emmanuel Ayaosi, Mikuláš Konečný i Wiktor Nowak v současnosti dokážou být oporami, když tým potřebuje.
„Máme už zažité určité principy a hráči jsou na sebe zvyklí, vědí, co od sebe očekávat. Do ofenzivy klukům moc říkat nemusíme,“ pravil Michal Sadílek na adresu mladých spoluhráčů. Žádnému z výše zmíněných borců přitom není ani 24 let…
„Podařilo se nám je zapracovat do hierarchie týmu. Hodně v tom pomohl i herní kemp, kde nebyli reprezentanti, hráči znají své role,“ popsal Trpišovský, který v celosezonním průměru (zatím) nasazuje nejmladší Slavii za své éry a čtvrtý nejmladší tým v lize (po Pardubicích, Sigmě a Spartě).
A kdo to má v lize opačně? Možného věkového stropu dost možná dosáhli právě v Jablonci (27,3 let), Hradci (27,1 let) a na Bohemians (26,9 let). Nutno říct, že oproti minulé sezoně to je u všech těchto týmu posun směr mládí. V Česku zkrátka podporovatelů Hansenovy teze ubývá…
|Ročník
|Průměrný věk
|V rámci ligy
|2017/18
|26,9 let
|11. v lize
|2018/19
|26,5 let
|11. v lize
|2019/20
|26,6 let
|8. v lize
|2020/21
|25,7 let
|5. v lize
|2021/22
|25,7 let
|5. v lize
|2022/23
|25,7 let
|5. v lize
|2023/24
|25,9 let
|8. v lize
|2024/25
|25,0 let
|6. v lize
|2025/26
|26,1 let
|13. v lize
|2026/27
|24,4 let
|4. v lize
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|94%
|0%
100%
Sparta Praha
|4%
|0%
96%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
77%
21%
Slovan Liberec
|1%
|0%
80%
18%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
63%
32%
Jablonec
|0%
|0%
51%
41%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
51%
41%
8%
Teplice
|0%
|0%
34%
50%
16%
Bohemians 1905
|0%
|0%
19%
49%
32%
Hradec Králové
|0%
|0%
14%
47%
40%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
39%
54%
Baník Ostrava
|0%
|2%
27%
69%
Pardubice
|0%
|2%
26%
71%
Artis Brno
|0%
|17%
96%
Slovácko
|0%
|24%
98%
Zlín
|0%
|54%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|5
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|10
Bohemians
|12
|4
|5
|3
|13:13
|17
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu