Zbrojovka bude v zimě měnit kádr. Na všech postech. Kteří hráči jsou v ohrožení?
Tabulkově je to pořád velmi dobré. Zbrojovka Brno posbírala za třináct kol Chance Ligy dvacet bodů, je osmá a na druhou Olomouc ztrácí jen čtyři bodíky. Jenže hra Svědíkova souboru lehce upadá. Z posledních pěti zápasů vyhrál nováček jedinkrát, a to těsně na Slovácku. Když na něj naběhnou fotbalovější týmy typu Liberce, Jablonce či Sigmy, má velké problémy. Je jasné, že v zimě dojde k rešerši kádru. K tomu ostatně první půlrok po návratu mezi elitu slouží. „Chceme zjistit, kteří hráči na první ligu mají a kteří ne,“ zmínil několikrát trenér Martin Svědík. Kdo může být podle iSportu v ohrožení? Klidně více než polovina mužstva.
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Brankáři
Pevnou pozici má pouze Slovák Adam Hrdina, který na podzim v lize nepustil konkurenty do branky ani na minutu. Pozici dvojky si vybojoval dvacetiletý Ondřej Prodělal, jehož se klub určitě nebude chtít jen tak zbavit. Na podzim nastupoval v MOL Cupu a trenér Svědík ho chválil.
Zbylí dva borci jsou na hraně dalšího působení ve Zbrojovce. Talentovaný Colin Andrew (22) přišel za nemalý peníz v zimě z Českých Budějovic, ale od té doby je skoro pořád na marodce. Odchytal jen dva zápasy v MSFL za béčko. Bude s ním mít vedení dál trpělivost? Své schopnosti ještě nestihl ukázat.
Dlouhodobější budoucnost nemá nejstarší z kvarteta Dominik Sváček (29), který zapsal jediný start za rezervu. Funguje spíš jako mentor mladých kolegů, ale od toho jsou v organizaci primárně trenéři brankářů. Dá se vytušit, že minimálně s ním se nováček v zimní pauze rozloučí. Čtyři brankáře pro potřeby áčka nepotřebuje.
Navíc není tajemství, že se od léta shání kvalitní zkušenější parťák k Hrdinovi. Zatím se vhodný (a dostupný) typ na trhu neobjevil. Nedávno s týmem trénoval odchovanec Adam Stejskal, ale ten pak podepsal atraktivní kontrakt se Sturmem Graz a vrátil se do Rakouska.
Obránci
Mezi obránci je situace čitelnější. Kaká, Vedral, Pokorný, Dante, Hunal a Klíma se podle všeho o místo bát nemusí. Byť třeba kapitán Jakub Klíma začal poměrně dost chybovat. Trenér mu nicméně dál věří a dosud ho neposadil mezi náhradníky, jako třeba jiného stopera Kaká.
Možná se čekalo, že se víc prosadí Eric Hunal z Dukly, ale ještě by měl dostat čas na adaptaci ve Svědíkově systému. Nahnuté to naopak mají tři zkušení borci. Další starty těžko budou na jaře přidávat Tomáš Břečka (32, na podzim v lize 1 utkání), Denis Granečný (28, 3), velký otazník je nad dlouhodobě zraněným Janem Juroškou (33, 0).
Místa krajních beků chce mít kouč lépe zdvojená. Tady je posílení téměř jisté. Česká špička může projevit zájem o Amadou Danteho či Brazilce Kaká, oba se líbí mimo jiné slávistickému trenérovi Jindřichu Trpišovskému. Ale Zbrojovka nutně prodávat nemusí a nebude.
Záložníci
Za rok nedokázal Makedonec Martin Gjorgievski přesvědčit kouče Svědíka, že patří do základu. Ani v druhé lize. Zbrojovka ho během podzimu poslala na hostování na Slovensko do Banské Bystrice, kde nastupuje pravidelně. V zimě se má vrátit, ovšem cestu do sestavy bude hledat složitě. Sám bude nejspíš žádat o přestup jinam.
Zatím se nechytl křídelník Afolabi Soliu, host ze Slovanu Liberec. Podle smlouvy bez opce má zůstat celou sezonu, ale musí zabrat. Trenér si delší dobu přeje posílit střed zálohy, kde mu chybí kreativní tvůrce hry. V sestavě točí Langera, Zmrhala, Čavoše, Janetzkého anebo Ševčíka, po zranění se rozehrává Žitný. Všichni v kádru pro jarní část určitě nezůstanou.
Příchod nadstandardního halva je pro Svědíka prioritou. Na křídlech nemají jistotu Benny Kanakimana a Martin Rymarenko, kteří mají v konkurenci Vaníčka, Ezeha a Vachouška do elitní jedenáctky poměrně daleko.
Útočníci
Pokud zůstane dlouhán Daniel Vašulín, jehož transfer do Slavie není podle informací iSportu vůbec pravděpodobný, nemusí se Zbrojovka v pauze nutně poohlížet po jiném střelci v nejlepším věku. Do formy, kterou měl před zraněním, by se měl vrátit Lucky Ezeh, kouč od něj čeká víc. Hlavně produktivitu.
Celý podzim promarodil domácí talent Filip Večeřa, který Svědíka hodně zaujal v letní přípravě a hodlal mu dávat minuty i v nejvyšší soutěži. Na odchodu je Oliver Velich (25), který nenavázal na výkony z loňského podzimu ve druhé lize.
Ze sestavy ho vytlačily posily Vašulín s Ezehem. Pořád je však perspektivní a byla by škoda, kdyby proseděl velkou část sezony na lavičce. Celkům ze spodních pater tabulky (Zlín, Slovácko) by mohl být významně pomoct. Sám chce hrát, s nynější situací není logicky spokojený.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|94%
|0%
100%
Sparta Praha
|4%
|0%
96%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
77%
21%
Slovan Liberec
|1%
|0%
80%
18%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
63%
32%
Jablonec
|0%
|0%
51%
41%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
51%
41%
8%
Teplice
|0%
|0%
34%
50%
16%
Bohemians 1905
|0%
|0%
19%
49%
32%
Hradec Králové
|0%
|0%
14%
47%
40%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
39%
54%
Baník Ostrava
|0%
|2%
27%
69%
Pardubice
|0%
|2%
26%
71%
Artis Brno
|0%
|17%
96%
Slovácko
|0%
|24%
98%
Zlín
|0%
|54%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|5
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|10
Bohemians
|12
|4
|5
|3
|13:13
|17
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu