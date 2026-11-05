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Proč by se hodili Deniovi? Boleslav jako zásobárna pro reprezentaci, vybrali jsme 5 jmen

David Kozel (vpravo) se raduje z výhry nad Spartou
David Kozel (vpravo) se raduje z výhry nad SpartouZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Filip Špatenka slaví druhý gól proti Bohemians
Josef Kolářík v souboji s Matějem Kadlecem
Fotbalisté Mladé Boleslavi slaví trefu Filipa Špatenky
Brankář Michal Reichl v duelu s Mladou Boleslaví
Fotbalisté Mladé Boleslavi slaví trefu Filipa Špatenky
Dominik Javorček v souboji s Josefem Koláříkem
Trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer
18
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Petr Fantyš
Petr Fantyš
Chance Liga
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Svým fotbalem baví. Mladá Boleslav předvádí pohlednou, ofenzivní hru s krátkými přihrávkami a stylem, který se líbí Santi Deniovi. Reprezentační trenér vyrazil osobně na víkendový zápas s Hradcem Králové, jejž svěřenci kouče Aleše Majera vyhráli 3:1, aby se podíval na hráče, kteří by mohli/měli dostat nominaci do národního týmu. Deník Sport a web iSport vybraly pět jmen, jaká se nejvíc nabízí. Proč, jak a kdo by se hodil Deniovi?

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Ondřej Karafiát (31)

  • Stoper
  • V sezoně 2026/27: 15 zápasů, 0 gólů, 1 asistence

Prototyp herního stopera. S míčem na noze nepanikaří a hledá varianty, jak posunout hru výš. Dokáže to přesnou přihrávkou mezi řady, nebojí se ani vyvést balon sám. Přitom perfektně odhadne míru rizika.

David Kozel (24)

  • Střední záložník
  • V sezoně 2026/27: 11 zápasů, 1 gól, 1 asistence

Kde je míč, tam je Kozel. Vepředu doplní vápno a dostane se do šance, vzadu stíhá soupeře a zastavuje brejky. Pohyb je jeho největší zbraní, ovšem s míčem si taky rozumí a datově vyskakuje vysoko i skautům.

Daniel Langhamer (23)

  • Střední záložník
  • V sezoně 2026/27: 16 zápasů, 1 gól, 2 asistence

Skvěle vnímá hru a je klíčovou součástkou presinku. Při dobývání hlubšího bloku pak umí zaskočit soupeře nápaditou přihrávkou mezi řadami a často uvolní spoluhráče v dobré pozici pro zakončení.

Jan Zíka (20)

  • Střední záložník
  • V sezoně 2026/27: 14 zápasů, 1 gól, 0 asistencí

Středobod týmu drží osu, zastavuje akce protivníka a posouvá míč dopředu nebezpečnějším spoluhráčům. Neustále se nabízí do kombinace a umí přenést hru precizním dlouhým pasem. Na jeho nominaci ale nedojde, objevil se v už zveřejněném výběru do 20 let.

Martin Šubert (24)

  • Levé křídlo
  • V sezoně 2026/27: 16 zápasů, 8 gólů, 2 asistence

Produktivita. Oproti snovému startu lehce přibrzdil, ale osm branek v šestnácti zápasech je skvělá statistika. Nic nevypustí, svědomitě dobíhá vápno a zavírá zadní tyč, nelení ani směrem dozadu.

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
94%0%
Sparta Praha
4%0%
Viktoria Plzeň
1%0%
Slovan Liberec
1%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Jablonec
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Teplice
0%0%
Bohemians 1905
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Zbrojovka Brno
0%1%
Baník Ostrava
0%2%
Pardubice
0%2%
Artis Brno
0%19%
Slovácko
0%24%
Zlín
0%52%
Predikce aktualizována: 5. 11. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Ml. Boleslav1373322:1524
3Olomouc1373322:1524
4Sparta1372425:1323
5Liberec1272315:823
6Teplice1363421:1821
7Bohemians1355315:1420
8Jablonec1362516:1820
9Zbrojovka1362516:1920
10Plzeň1354428:2119
11Hr. Králové1343612:1815
12Pardubice1342715:1914
13Baník123277:2211
14Artis1324714:2410
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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