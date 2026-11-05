Proč by se hodili Deniovi? Boleslav jako zásobárna pro reprezentaci, vybrali jsme 5 jmen
Svým fotbalem baví. Mladá Boleslav předvádí pohlednou, ofenzivní hru s krátkými přihrávkami a stylem, který se líbí Santi Deniovi. Reprezentační trenér vyrazil osobně na víkendový zápas s Hradcem Králové, jejž svěřenci kouče Aleše Majera vyhráli 3:1, aby se podíval na hráče, kteří by mohli/měli dostat nominaci do národního týmu. Deník Sport a web iSport vybraly pět jmen, jaká se nejvíc nabízí. Proč, jak a kdo by se hodil Deniovi?
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Ondřej Karafiát (31)
- Stoper
- V sezoně 2026/27: 15 zápasů, 0 gólů, 1 asistence
Prototyp herního stopera. S míčem na noze nepanikaří a hledá varianty, jak posunout hru výš. Dokáže to přesnou přihrávkou mezi řady, nebojí se ani vyvést balon sám. Přitom perfektně odhadne míru rizika.
David Kozel (24)
- Střední záložník
- V sezoně 2026/27: 11 zápasů, 1 gól, 1 asistence
Kde je míč, tam je Kozel. Vepředu doplní vápno a dostane se do šance, vzadu stíhá soupeře a zastavuje brejky. Pohyb je jeho největší zbraní, ovšem s míčem si taky rozumí a datově vyskakuje vysoko i skautům.
Daniel Langhamer (23)
- Střední záložník
- V sezoně 2026/27: 16 zápasů, 1 gól, 2 asistence
Skvěle vnímá hru a je klíčovou součástkou presinku. Při dobývání hlubšího bloku pak umí zaskočit soupeře nápaditou přihrávkou mezi řadami a často uvolní spoluhráče v dobré pozici pro zakončení.
Jan Zíka (20)
- Střední záložník
- V sezoně 2026/27: 14 zápasů, 1 gól, 0 asistencí
Středobod týmu drží osu, zastavuje akce protivníka a posouvá míč dopředu nebezpečnějším spoluhráčům. Neustále se nabízí do kombinace a umí přenést hru precizním dlouhým pasem. Na jeho nominaci ale nedojde, objevil se v už zveřejněném výběru do 20 let.
Martin Šubert (24)
- Levé křídlo
- V sezoně 2026/27: 16 zápasů, 8 gólů, 2 asistence
Produktivita. Oproti snovému startu lehce přibrzdil, ale osm branek v šestnácti zápasech je skvělá statistika. Nic nevypustí, svědomitě dobíhá vápno a zavírá zadní tyč, nelení ani směrem dozadu.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|94%
|0%
100%
Sparta Praha
|4%
|0%
95%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
76%
21%
Slovan Liberec
|1%
|0%
79%
19%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
63%
32%
Jablonec
|0%
|0%
50%
41%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
50%
41%
9%
Teplice
|0%
|0%
33%
50%
18%
Bohemians 1905
|0%
|0%
25%
52%
23%
Hradec Králové
|0%
|0%
13%
46%
40%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
38%
55%
Baník Ostrava
|0%
|2%
26%
70%
Pardubice
|0%
|2%
24%
72%
Artis Brno
|0%
|19%
97%
Slovácko
|0%
|24%
98%
Zlín
|0%
|52%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|5
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Bohemians
|13
|5
|5
|3
|15:14
|20
|8
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|9
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|10
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|13
|2
|4
|7
|14:24
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu