Zbrojovka bez lídrů, jak by mohla posílit? Teplice bez hostování, zranění v Liberci
Martin Svědík po prohře Zbrojovky Brno na Andrově stadionu 0:3 neskrýval zklamání. První půli označil za nejhorší za rok a půl, co v klubu působí, na lavičce cítil bezmoc. „Zbrojovce možná paradoxně povedený začátek sezony uškodil. Nastavili určitá přehnaná očekávání veřejnosti,“ přemýšlí v novém dílu Liga naruby ZOOM redaktor Michal Kvasnica, popisuje absenci přirozených lídrů na hřišti a spekuluje, jaký záložník by do moravské metropole mohl v zimě zamířit. Tématem je i silná Sigma Olomouc či osamostatněné Teplice. „Společně se Slavií a Plzní jsou jediným týmem v lize, který nemá hráče na hostování,“ říká Bartoloměj Černík.
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Kompletní epizodu Liga naruby ZOOM sledujte na webu liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|5
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|10
Bohemians
|12
|4
|5
|3
|13:13
|17
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
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