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Zbrojovka bez lídrů, jak by mohla posílit? Teplice bez hostování, zranění v Liberci

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Chance Liga
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Martin Svědík po prohře Zbrojovky Brno na Andrově stadionu 0:3 neskrýval zklamání. První půli označil za nejhorší za rok a půl, co v klubu působí, na lavičce cítil bezmoc. „Zbrojovce možná paradoxně povedený začátek sezony uškodil. Nastavili určitá přehnaná očekávání veřejnosti,“ přemýšlí v novém dílu Liga naruby ZOOM redaktor Michal Kvasnica, popisuje absenci přirozených lídrů na hřišti a spekuluje, jaký záložník by do moravské metropole mohl v zimě zamířit. Tématem je i silná Sigma Olomouc či osamostatněné Teplice. „Společně se Slavií a Plzní jsou jediným týmem v lize, který nemá hráče na hostování,“ říká Bartoloměj Černík. 

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  • Od kterých hráčů se v Brně čekalo víc?
  • Jak vypadá v Teplicích mladý Sebastian Pech?
  • Jaké další dlouhodobé zranění bolí Liberec?
  • A jakou daň si vybírá úspěch Sigmy?

Kompletní epizodu Liga naruby ZOOM sledujte na webu liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Ml. Boleslav1373322:1524
3Olomouc1373322:1524
4Sparta1372425:1323
5Liberec1272315:823
6Teplice1363421:1821
7Jablonec1362516:1820
8Zbrojovka1362516:1920
9Plzeň1354428:2119
10Bohemians1245313:1317
11Hr. Králové1343612:1815
12Pardubice1342715:1914
13Baník123277:2211
14Artis1224613:2210
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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