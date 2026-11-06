Kadlec o Slovácku: Naše cesta teď bolí. Jelínkovi věří, co Vorlickému a Slončíkovi?
Snaží se být v klidu, nad věcí. Z předposledního místa v tabulce fotbalové Chance Ligy se nehroutí. Líbí se mu, jak tým pracuje a hraje. „Jdeme štěstí naproti. Věřím, že ve fotbale existuje spravedlnost,“ říká Michal Kadlec (41), sportovní manažer 1. FC Slovácko. Nad jednou výhrou ze třinácti zápasů fakt nejásá, nicméně nastolený herní směr navzdory výsledkové bídě bez váhání obhajuje.
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Sotva v létě vstoupil mezi fotbalové bafuňáře, ocitl se uprostřed tuhé bitvy o záchranu Chance Ligy. Michal Kadlec s okleštěnými ekonomickými možnostmi klubu pracuje na další rekonstrukci kádru, k níž jistojistě dojde v zimní pauze. Týkat se bude každé řady. Ovšem v low cost režimu. „Samozřejmě bychom chtěli nakupovat za vyšší částky, ale narážíme na finanční strop. Hráči v lize jsou velmi drazí,“ říká sportovní manažer v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Co s vámi dělá pohled na tabulku?
„Určitě mě, stejně jako hráče a trenéry, štve. Výher a bodů jsme chtěli mít víc. Od začátku jsme věděli, že jsme si vybrali těžší cestu. Kdo sleduje naše zápasy, vidí, že se snažíme hrát fotbal, dostávat se do zakončení. Měli jsme opravdu i trošku smůly. Teď nás trestají individuální chyby a zaváhání v obraně.“
Jelínkovi věříme. Progres tam je
Ta „cesta“ je snaha o kombinační fotbal, minimum nakopávaných míčů. Souzníte s ní i vy?
„Razíme ji všichni v klubu, takhle jsme se domluvili. Myslím, že je správná. I v našich podmínkách. Kdo té cestě nevěří, nemá tady co dělat. Je to složité, bolí to. To se teď děje, ale věříme, že když zlepšíme detaily, otočí se to a můžeme být úspěšní. Nyní je před námi jeden z nejdůležitějších zápasů, derby ve Zlíně.“
Je to úplně jiný styl než za veleúspěšné éry trenéra Martina Svědíka, kterou jste zažil jako hráč, že?