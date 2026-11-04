Liga očima fanoušků: Sparťanský zmar, Frühwald na hrad a Gabrielova plzeňská show
Třinácté kolo fotbalové Chance Ligy je minulostí. Co řeší fanoušci? Sparťanští atleti bez fotbalového myšlení, parádní Gabrielova show v plzeňském dresu, znovuzrozená brankářská opora Klokanů i dravé mládí v sešívaném. Přečtěte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport Liga očima fanoušků.
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Bohemians Praha 1905
Casting na Silvestra a one man show. Konečně
Neděle večer a umělé osvětlení. Tak mám fotbal moc rád. Ano, mohlo být o pár stupňů víc, ale dění na hřišti rozehřálo všechny přítomné. Evidentní plán nakopat a znechutit v úvodu soupeře vyšel velmi dobře. Zejména Javorček si počínal mistrně a vůbec bych se nedivil, kdyby sudí tasil žlutou. Nestalo se a v utkání byly emoce, jak se na derby sluší.
Herně jsme viděli casting do silvestrovských zpráv, co všechno se dá zahodit, a one man show Tomáše Frühwalda. Často mu nakládám a mám na něj vysoké nároky. Stále je v živé paměti několik chyb, které Bohemku stály zápas, ale od repre pauzy je to jiné. Zřejmě fakt, že ho Jarda Veselý podržel (v době, kdy já bych na férovku měnil), způsobil nárůst výkonnosti a sebevědomí. Najednou tasí přesně ty zákroky navíc, jež tolik scházely.
Konečně mu přišlo na ruce i trochu tolik potřebného štěstí, kterému šel evidentně naproti, a tak si mohl užít pozápasovou děkovačku. Přiznávám, že nejsem fanoušek velkých remízových tleskanic, ale jak řekl Jarda, plichta 0:0 byla vlastně malé vítězství. Klokani bojují!
Vít Lukeš. 34 let, živnostník
Baník Ostrava
Proč trenér nevsadil na hrdiny z poháru?!
Výsledky z posledních dvou zápasů se Spartou, byť v součtu soupeř trefil čtyřikrát břevno, mě naplnily mírným optimismem. Plzeň se taky docela trápí, a tak jsem očekával vyrovnanou bitvu. A první půlhodina mi dala za pravdu. Na hřišti jsme určitě nebyli horší, spíše lepší. Hráli jsme s chutí a nasazením a chyběla nám jen lepší (před)finální fáze.
Po sporných výrocích rozhodčího se ale do hry dostala i Viktorka a nakonec jsme byli asi i rádi za poločasový bezbrankový stav. Stačilo ovšem jen patnáct minut druhého poločasu a bylo po zápase. Opět se projevily naše největší problémy – individuální chyby a zejména chybějící odolnost, kdy dostaneme gól a složíme se jako domeček z karet…
Po bitvě je každý generál, ale proč trenér nevsadil na hráče, kteří měli lví podíl na postupu na Spartě? Ať už to byli Budinský, Chaluš nebo naši mladíci Frýdl s Dvořáčkem, kteří přece mohli být alespoň na lavičce.
V sobotu po několika letech na Zbrojovce, lehké to nebude… Ostravský Baník do boje!
Václav Dohnal. 35 let, projektant
Viktoria Plzeň
Gabriel je rozhodně přestup roku!
Baník je náš nejoblíbenější soupeř. Dokonce ho máme v našem již legendárním titulovém chorálu „Když jsme Baník zlomili, vypili jsme spousty piva…“ Statisticky jsme s ním z třiceti posledních zápasů prohráli jen dvakrát! První poločas byl vyrovnaný. Díky výbornému zákroku mladého Pališčáka jsme přežili tutovku a sami Jedličku moc neprověřili.
Druhou půli si ale úplně podmanili Memič s Gabrielem. Ten v reprezentační formě na pravé straně naplno ukázal svůj potenciál. Zatím se zdá, že jde rozhodně o náš přestup roku! V 57. minutě zvýšil Červ na 3:0, Baník pak nebyl schopný ani vystřelit na bránu. V závěru opět krásnou a rychlou akcí završil Ladra na konečných 4:0. Obrana zvládla zápas s čistým kontem.
Baník nás s pouhými sedmi vstřelenými góly po třinácti kolech v lize vůbec neprověřil, Wiegele neměl pořádný zákrok. Ve čtvrtek v Evropské lize čekají Norové, ti budou těžším soupeřem. Pokud budeme aktivní jako ve druhém poločase v Ostravě, můžeme konečně i v Evropě vyhrát. V neděli pak doma proti Spartě půjde o zápas podzimu.
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
Slavia Praha
Mládí vpřed. Tahle Slavia baví!
Říjnová „krize“ je snad zažehnána a tým se zase vrací do vítězných kolejí. Dvě výhry, skóre 9:0, gólové probuzení Mubaraka Suleimana… Vydařený týden a ideální naladění na blížící se zápas s Arsenalem. Já osobně tenhle typ utkání až tolik nemiluji. Velká část diváků dorazí spíš na hvězdného soupeře než na Slavii, šance na výhru nejsou velké, a dokonce není vyloučený ani nějaký ten debakl. Tentokrát se ale docela těším.
Jsem totiž zvědavý, jak si v téhle konfrontaci povede notně omlazená a svěží sestava, která za nás v poslední době nastupuje. Kdo by si pomyslel, že naši ofenzivu potáhnou devatenáctiletý Suleiman, dvaadvacetiletí Ayaosi a Moses či dvacetiletý Kubiak. Tahle Slavia má drajv a ukazuje, že to jde i bez nezvladatelného obra Chorého a že v naší specifické soubojové lize se dá uspět i s takto mladým kádrem.
Jen tak dál. A i kdyby to s Arsenalem na body nestačilo, směrem do budoucna jsem optimista a těším se na postupné navyšování náskoku v čele tabulky.
Alois Velký. 35 let, editor
Sparta Praha
Návod, jak vyrobit brankáře za 90 minut
Vezmeme jedenáct atletů, nejlépe v rudých dresech. Musejí alespoň rychle běhat. Pokud má některý fotbalové myšlení, je to nadstavba. Všichni, říkejme jim fotbalisté, se velmi pomalým tempem přesunou na polovinu soupeře. Pokud se dostaneme před bránu, míč neztrácíme, raději ho kopneme mimo. A to i v případě, že náš hráč stojí blíže než dva metry od brankové čáry.
Jen ve skutečně výjimečných případech se snažíme trefit gólmana, který se tím pádem stává slavným. Teď vážněji. Nedat tři utkání gól je trapné a neomluvitelné, což ví každý, s výjimkou našeho trenéra. On omluví všechno, i bezzubý výkon proti komukoli. Hodnocení novinářů a diváků však vypovídá o něčem jiném. Bez systému, pohybu, s často zmatečně měněnou sestavou, a tím pádem degradací dobrých vlastností hráčů.
Brunes ani Vojta při současném stylu hry skórovat nemohou. Oba jsou hroťáci, kteří hlavu či nohu strčí kamkoliv. Ale když centry ani přihrávky nelétají? Těším se, že náš trenér v dalším zápase uvidí červenou kartu místo žluté a více se na lavičce neobjeví.
Miloš Kolář. 75 let, fotbalový důchodce
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|5
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Bohemians
|13
|5
|5
|3
|15:14
|20
|8
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|9
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|10
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|13
|2
|4
|7
|14:24
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|94%
|0%
100%
Sparta Praha
|4%
|0%
95%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
76%
21%
Slovan Liberec
|1%
|0%
79%
19%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
63%
32%
Jablonec
|0%
|0%
50%
41%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
50%
41%
9%
Teplice
|0%
|0%
33%
50%
18%
Bohemians 1905
|0%
|0%
25%
52%
23%
Hradec Králové
|0%
|0%
13%
46%
40%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
38%
55%
Baník Ostrava
|0%
|2%
26%
70%
Pardubice
|0%
|2%
24%
72%
Artis Brno
|0%
|19%
97%
Slovácko
|0%
|24%
98%
Zlín
|0%
|52%
100%