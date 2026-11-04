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ONLINE: Artis - Bohemians. Dohrávka 11. kola Chance Ligy. Kdo prodlouží sérii bez porážky?

Bohemians slaví vyrovnání v Mladé Boleslavi
Bohemians slaví vyrovnání v Mladé BoleslaviZdroj: ČTK / Petrášek Radek
ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté Artisu hrají v dohrávce 11. kola Chance Ligy s pražskými Bohemians 1905. Oba týmy drží v soutěži už čtyři zápasy neporazitelnost, brněnský nováček nicméně usiluje o premiérové domácí vítězství v ligové sezoně. Jejich první vzájemný souboj v nejvyšší soutěži má výkop v 18:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

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Předpověď zápasu · Chance Liga · 11. kolo
Artis Brno
st 4. 11.
18:00
Bohemians 1905
Pravděpodobnost výhry
Výhra Artis
Remíza
Výhra Bohemians
Pravděpodobná skóre
  • 1:113.5%
  • 0:110.2%
  • 1:29.0%
  • 0:08.7%
Vývoj šancí v průběhu zápasu
Predikce aktualizována: 4. 11. 2026 00:01
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

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Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

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