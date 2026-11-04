ONLINE: Artis - Bohemians. Dohrávka 11. kola Chance Ligy. Kdo prodlouží sérii bez porážky?
Fotbalisté Artisu hrají v dohrávce 11. kola Chance Ligy s pražskými Bohemians 1905. Oba týmy drží v soutěži už čtyři zápasy neporazitelnost, brněnský nováček nicméně usiluje o premiérové domácí vítězství v ligové sezoně. Jejich první vzájemný souboj v nejvyšší soutěži má výkop v 18:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- 1:113.5%
- 0:110.2%
- 1:29.0%
- 0:08.7%