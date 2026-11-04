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Baník řeší nejhorší útok ligy. Má zájem o Belgičana, který zářil proti jeho béčku

Forvard Tyrese Omotoye
Forvard Tyrese OmotoyeZdroj: Profimedia.cz
Tyrese Omotoye v akci proti Plzni
Forvard Tyrese Omotoye
Tyrese Omotoye v akci proti Plzni
Tyrese Omotoye v akci proti Plzni
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Michal Kvasnica
Michal Kvasnica
Chance Liga
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Pouhých sedm vstřelených gólů za dvanáct kol je jednoznačným důvodem pro nezbytné posílení ofenzivy. V Baníku jsou si toho vědomi a už na tom dělají. V pondělí si na vlastní oči na vítkovickém stadionu proklepli útočníka Jihlavy, který jejich béčko pomohl porazit bilancí 1+1. Pro Ostravu mělo jít o definitivní potvrzení toho, že jej v zimě bude chtít koupit.

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Je jím Tyrese Omotoye. Čtyřiadvacetiletý Belgičan s anglickými kořeny funguje ve službách Vysočiny již rok a půl a podle všeho se brzy bude loučit. Zájem z elitního patra je vzhledem k jeho výkonům i produktivitě (na podzim 6+5 v šestnácti soutěžních utkáních) velký a Baník do této řady adres patří.

Proti rezervě nejlepší chlapík na place

Zástupci ostravského klubu jej kromě dalších zápasů viděli v pondělí ve Vítkovicích při konfrontaci s jejich rezervou a utvrdili se v tom, že Omotoyeho kvalita již nemá ve druhé lize co dělat. Proti svěřencům trenéra Pištěka byl nejlepším chlapíkem na place. I proto mělo na Bazalech dojít ke shodě, že hráče, jenž v minulosti prošel nižšími anglickými soutěžemi a má dokonce i tři starty v Championship za Norwich, stojí za to získat.

Tým trenéra Romana Skuhravého za dvanáct prvoligových duelů nastřílel jen sedm branek, i poslední Zlín je na tom s jedenácti trefami lépe. Nikdo se během podzimu nevyprofiloval v kanonýra, přestože se na hrotu již vystřídala pětice Václav Jurečka, Vít Škrkoň, Dantaye Gilbert, Abdallah Gning a Filip Kubala. Sedm jmen má po jednom zásahu, dvougólový (a víc) střelec chybí.

Omotoyeho hodnotu odhaduje Transfermarkt na zhruba pět milionů korun, je však pravděpodobné, že Jihlava si vzhledem k aktuální situaci na tuzemském fotbalovém trhu řekne klidně o šestinásobek.

Omotoye za Jihlavu ve druhé lize za sezonu a půl

  • Zápasy: 43
  • Minuty: 2681
  • Góly: 14
  • Asistence: 6
  • Žluté karty: 4
  • Červené karty: 0

Předpověď týmu · Sezonní
Baník Ostrava
Očekávané umístění:12. místo
5%Skupina o titul
27%Play off o umístění
69%Skupina o záchranu
7%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 3. 11. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Ml. Boleslav1373322:1524
3Olomouc1373322:1524
4Sparta1372425:1323
5Liberec1272315:823
6Teplice1363421:1821
7Jablonec1362516:1820
8Zbrojovka1362516:1920
9Plzeň1354428:2119
10Bohemians1245313:1317
11Hr. Králové1343612:1815
12Pardubice1342715:1914
13Baník123277:2211
14Artis1224613:2210
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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