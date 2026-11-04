Baník řeší nejhorší útok ligy. Má zájem o Belgičana, který zářil proti jeho béčku
Pouhých sedm vstřelených gólů za dvanáct kol je jednoznačným důvodem pro nezbytné posílení ofenzivy. V Baníku jsou si toho vědomi a už na tom dělají. V pondělí si na vlastní oči na vítkovickém stadionu proklepli útočníka Jihlavy, který jejich béčko pomohl porazit bilancí 1+1. Pro Ostravu mělo jít o definitivní potvrzení toho, že jej v zimě bude chtít koupit.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Je jím Tyrese Omotoye. Čtyřiadvacetiletý Belgičan s anglickými kořeny funguje ve službách Vysočiny již rok a půl a podle všeho se brzy bude loučit. Zájem z elitního patra je vzhledem k jeho výkonům i produktivitě (na podzim 6+5 v šestnácti soutěžních utkáních) velký a Baník do této řady adres patří.
Proti rezervě nejlepší chlapík na place
Zástupci ostravského klubu jej kromě dalších zápasů viděli v pondělí ve Vítkovicích při konfrontaci s jejich rezervou a utvrdili se v tom, že Omotoyeho kvalita již nemá ve druhé lize co dělat. Proti svěřencům trenéra Pištěka byl nejlepším chlapíkem na place. I proto mělo na Bazalech dojít ke shodě, že hráče, jenž v minulosti prošel nižšími anglickými soutěžemi a má dokonce i tři starty v Championship za Norwich, stojí za to získat.
Tým trenéra Romana Skuhravého za dvanáct prvoligových duelů nastřílel jen sedm branek, i poslední Zlín je na tom s jedenácti trefami lépe. Nikdo se během podzimu nevyprofiloval v kanonýra, přestože se na hrotu již vystřídala pětice Václav Jurečka, Vít Škrkoň, Dantaye Gilbert, Abdallah Gning a Filip Kubala. Sedm jmen má po jednom zásahu, dvougólový (a víc) střelec chybí.
Omotoyeho hodnotu odhaduje Transfermarkt na zhruba pět milionů korun, je však pravděpodobné, že Jihlava si vzhledem k aktuální situaci na tuzemském fotbalovém trhu řekne klidně o šestinásobek.
Omotoye za Jihlavu ve druhé lize za sezonu a půl
- Zápasy: 43
- Minuty: 2681
- Góly: 14
- Asistence: 6
- Žluté karty: 4
- Červené karty: 0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|5
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|10
Bohemians
|12
|4
|5
|3
|13:13
|17
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu