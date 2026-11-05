Sport Magazín: střelec Sláma, zvláštní maratonec, Pecinová a proruský zubař Fasel
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s fotbalovým objevem Jiřím Slámou nejen o gólu Španělům. Maratonec Vinny Mauri se vyšvihl mezi elitu díky běhu na pásu. Šimon Hrubec se vrací ke kauze nepovolené výstroje. Populární fyzioterapeutka Adriena Pecinová varuje před vyhořením. Svůj prostor si našli i Harry Kane nebo René Fasel. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
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Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
Rozhovor: Jiří Sláma / ten, co vstřelil gól mistrům světa
Fenomén: Vinny Mauri / maratonská hvězda z běhátka
Rozhovor: Adriena Pecinová / Branky, děti, rodiče
Top 10: Harry Kane / majitel Zlatého míče
Z jiného úhlu: Šimon Hrubec / nepovolená výstroj II.
Kvíz: Turnaj mistryň / Navrátilová, Nosková, Muchová…
Uniklo z facebooku: René Fasel / zubař v ruských službách
Test: Volvo XC60 a XC90
TV program: všechny sportovní stanice
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