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Sport Magazín: střelec Sláma, zvláštní maratonec, Pecinová a proruský zubař Fasel

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Sport Magazín a rozhovor s fotbalovým objevem Jiřím Slámou • Zdroj: isportTV
Titulní strana Sport Magazínu
Jiří Sláma odvrací míč
Harry Kane přehlavičkoval Jiřího Slámu a přidal třetí gól Albionu
Jiří Sláma byl hrdinou zápasu se Španělskem.
Jiří Sláma byl hrdinou zápasu se Španělskem.
Jiří Sláma byl hrdinou zápasu se Španělskem.
Jiří Sláma byl hrdinou zápasu se Španělskem.
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Chance Liga
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Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s fotbalovým objevem Jiřím Slámou nejen o gólu Španělům. Maratonec Vinny Mauri se vyšvihl mezi elitu díky běhu na pásu. Šimon Hrubec se vrací ke kauze nepovolené výstroje. Populární fyzioterapeutka Adriena Pecinová varuje před vyhořením. Svůj prostor si našli i Harry Kane nebo René Fasel. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

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Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Jiří Sláma / ten, co vstřelil gól mistrům světa

  • Fenomén: Vinny Mauri / maratonská hvězda z běhátka

  • Rozhovor: Adriena Pecinová / Branky, děti, rodiče

  • Top 10: Harry Kane / majitel Zlatého míče

  • Z jiného úhlu: Šimon Hrubec / nepovolená výstroj II.

  • Kvíz: Turnaj mistryň / Navrátilová, Nosková, Muchová…

  • Uniklo z facebooku: René Fasel / zubař v ruských službách

  • Test: Volvo XC60 a XC90

  • TV program: všechny sportovní stanice

Titulní strana Sport MagazínuTitulní strana Sport Magazínu • Sport Magazín

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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