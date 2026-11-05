Sparta se trápí, má v Plzni šanci na výhru? V derby Zlína se Slováckem jde o vše
Je před námi poslední kolo před reprezentační přestávkou. Čeká nás velký šlágr mezi Spartou a Plzní, sešívaní narazí doma na nováčka Artis Brno a zlínský kraj se těší na regionální derby Zlín-Slovácko. Všechny tyto duely a zbývající další zápasy probrali Jakub Podaný, David Sobišek a David Nyč v aktuální
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Zápas kola: FC Viktoria Plzeň - AC Sparta Praha
Plzeňská Doosan aréna uvidí největší magnet 14. kola. Sparta tam nejezdí vůbec ráda. Vyhrála tam jen jednou z posledních 18 případů. Sparťané také zapomněli dávat góly. Od 18. října vyšli střelecky naprázdno s Baníkem, Olympiacosem, Baníkem a Bohemkou. Plzeň se chytla minulý víkend v Ostravě, kde vyhrála vysoko 4:0. Vynikající výkon odevzdal dvougólový Gabriel a skvělý byl také Adu. Stejné představení od něj budou západočeši potřebovat i v neděli.
Hráč ke sledování: Emmanuel Ayaosi (SK Slavia Praha)
Slávistická motorová myš se pomalu dere na pozici nejlepší letní posily. V tuto chvíli má na kontě 5 branek, 3 asistence a je z něj 3. nejproduktivnější hráč ligy. Artis se zlepšuje, ale v obraně má pořád okénka. Ševci jim dali minulý víkend dvě branky a v Edenu čeká hosty peklo. Ayaosi je ve formě a obranu Artisu bude pořádně větrat.
V rámci 14.kola české ligy nás čeká několik velmi zajímavých zápasů. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 21.00, abyste se na víkendové duely lépe naladili.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|5
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Bohemians
|13
|5
|5
|3
|15:14
|20
|8
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|9
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|10
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|13
|2
|4
|7
|14:24
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
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