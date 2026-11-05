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Sparta se trápí, má v Plzni šanci na výhru? V derby Zlína se Slováckem jde o vše

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Footcast Preview: Sparta se trápí, má v Plzni šanci na výhru? • Zdroj: iSport.tv
Zklamaný Jaroslav Zelený po remíze Sparty na hřišti Bohemians
Sparta na půdě Bohemians jen remizovala
Tomáš Frühwald odchytal proti Spartě skvělý zápas
Tomáš Frühwald odchytal proti Spartě skvělý zápas
Patrik Vydra míč do odkryté brány nedostal
Patrik Vydra míč do odkryté brány nedostal
Kapitán Sparty Patrik Vydra neproměnil velkou šanci
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Chance Liga
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Je před námi poslední kolo před reprezentační přestávkou. Čeká nás velký šlágr mezi Spartou a Plzní, sešívaní narazí doma na nováčka Artis Brno a zlínský kraj se těší na regionální derby Zlín-Slovácko. Všechny tyto duely a zbývající další zápasy probrali Jakub Podaný, David Sobišek a David Nyč v aktuální 

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Zápas kola: FC Viktoria Plzeň - AC Sparta Praha

Plzeňská Doosan aréna uvidí největší magnet 14. kola. Sparta tam nejezdí vůbec ráda. Vyhrála tam jen jednou z posledních 18 případů. Sparťané také zapomněli dávat góly. Od 18. října vyšli střelecky naprázdno s Baníkem, Olympiacosem, Baníkem a Bohemkou. Plzeň se chytla minulý víkend v Ostravě, kde vyhrála vysoko 4:0. Vynikající výkon odevzdal dvougólový Gabriel a skvělý byl také Adu. Stejné představení od něj budou západočeši potřebovat i v neděli.

Hráč ke sledování: Emmanuel Ayaosi (SK Slavia Praha)

Slávistická motorová myš se pomalu dere na pozici nejlepší letní posily. V tuto chvíli má na kontě 5 branek, 3 asistence a je z něj 3. nejproduktivnější hráč ligy. Artis se zlepšuje, ale v obraně má pořád okénka. Ševci jim dali minulý víkend dvě branky a v Edenu čeká hosty peklo. Ayaosi je ve formě a obranu Artisu bude pořádně větrat. 

V rámci 14.kola české ligy nás čeká několik velmi zajímavých zápasů. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 21.00, abyste se na víkendové duely lépe naladili.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Ml. Boleslav1373322:1524
3Olomouc1373322:1524
4Sparta1372425:1323
5Liberec1272315:823
6Teplice1363421:1821
7Bohemians1355315:1420
8Jablonec1362516:1820
9Zbrojovka1362516:1920
10Plzeň1354428:2119
11Hr. Králové1343612:1815
12Pardubice1342715:1914
13Baník123277:2211
14Artis1324714:2410
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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