Dusno v Baníku: se Zbrojovkou o budoucnost Skuhravého a s překopanou sestavou?
Sportovní manažer Baníku Michal Kordula sice pravidelně opakuje, že má trenér Roman Skuhravý jeho důvěru (aby taky ne, když si ho právě on přivedl ze Slovácka a rozhodl se ukončit úspěšného Josefa Dvorníka), nicméně situace na Bazalech se v posledních dnech razantně zhoršila. Atmosféra zhoustla, v kabině to neladí. Je možné, že pokud Ostrava v sobotu předvede na půdě brněnské Zbrojovky další výsledkový i výkonnostní průšvih, v reprezentační pauze mohou nastat změny.
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Před týdnem po vítězství 2:0 v pohárovém osmifinále na Spartě kouč Roman Skuhravý v kabině prohlásil: „Žádná euforie, protože v lize jsme v hajzlu a v neděli musíme vyhrát.“
V neděli pak Baník dostal doma čtyřku od Plzně a trenér prohlásil: „Hrajeme o záchranu, bez debat.“ A navrch si rýpl do mužstva: „Musím si položit otázku, dokdy budu brát zodpovědnost a vinu na sebe a budu hráče krýt. Teď je ideální stav přestat čekat a omlouvat. Vím přesně, koho se to týká, a tento zápas to krásně ukázal. Uražené hráče nenávidím.“
Bylo to překvapivé, protože takhle