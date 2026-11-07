Dvorník poprvé o Baníku: Konec jsem se dozvěděl z iSportu, chtěl jsem trénovat dál
Květnovou misi zvládl. Trenér Josef Dvorník zachránil Baník v lize a těšil se na koncepční (dle jeho kontraktu dvouletou) práci s kádrem, jenž bude namixovaný ze zkušených borců a talentovaných odchovanců, které zlepšoval v druholigovém béčku. Tuhle šanci už však osmačtyřicetiletý kouč překvapivě nedostal, ostravský management se rozhodl jej nahradit Romanem Skuhravým. V rozhovoru pro iSport se Dvorník poprvé od svého konce na Bazalech vyjadřuje k tomu, jak odvolání probíhalo, jak to bylo s březnovou výpovědí, či k fanouškům.
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Jak jste se vlastně v červnu dozvěděl o tom, že v Baníku končíte?
„Z vašeho článku na iSportu.“
Vážně?
(přikyvuje) „Samozřejmě jsem nelenil a okamžitě zavolal Skuhráčovi (Romanu Skuhravému).“
Být tam a nerealizovat se neumím
Takže jste se hned ozval novému kouči?
„Ano, fakt. Seděli jsme s manželkou u televize, do toho vylezl ven váš článek. Vrtalo mi to hlavou, nezdálo se mi, že by šel Roman dělat sportovního ředitele, jak se původně spekulovalo. O změně trenéra jsem netušil. Přemýšlel jsem nad tím, a protože jsme spolu dělali tři roky v Opavě, zvedl jsem telefon a vytočil ho.“
Přiznal vám Roman Skuhravý, že nabídku Ostravy přijímá?
„Kličkoval, ale brzy jsem vše pochopil a nakonec mi to přiznal. Prý by mě bral jako asistenta, ale to nešlo. Nedávalo už to smysl. Dělá si hodně věcí sám, maximálně se svým synem. Mě by nebavilo jen tam být a nerealizovat se. To neumím. Přeju mu hodně štěstí.“
Druhý den jste se poté sešel s vedením a vyslechl jste si oficiální verdikt?
„Ne. Když jsem se to dozvěděl od vás a potom mi to potvrdil i Roman, už nemělo cenu scházet se s vedením.“
Od té doby jste se sportovním úsekem nemluvil?
„K tomu se nechci vyjadřovat.“
Fajn, ale majitel Václav Brabec, který byl podle našich informací iniciátorem vašeho květnového nástupu k áčku, vám k tomu všemu řekl co?
„V rámci zachování korektních vztahů si tohle taky nechám pro sebe.“
Zaznamenal jsem šířící se lži o tom, že jste nám vynášel informace. Je mi jasné, proč se to děje a odkud vítr vane, ale nemrzí vás to?
„Nikomu nic nevynáším. Novináři ve fotbale žijí, informace mají. Stejně jako je mají jiní lidé. Taky se mi stalo, že se něco řešilo mezi čtyřma očima a za chvíli mi vyznění schůzky interpretoval úplně jiný člověk. Mně je tohle jedno, pravdy se těžko doberete. Mám svědomí čisté, řeším úplně jiné věci.“
Výpověď? Nic ukvapeného
Bývalý reprezentační trenér taky těžce nesl, že jsme v Americe trefovali českou sestavu.
„Soustřeďme se na to, co ovlivníme. Všichni tvrdí, jak nic nečtou. Tomu se musím smát. Hlavně že se stává, že hráči dostávají čočku za něco, co se objeví v novinách. Přitom paradoxně hráči se ty novinky obvykle opravdu dozvídají jako první z novin.“
Vy čtete?
„Čtu, poslouchám. To není o hledání nějakých drbů, chci mít všeobecný přehled. Informace mají cenu v daném kontextu.“
Ať uzavřeme období na přelomu února a března – co tehdy bylo hlavním důvodem vaší výpovědi?
„Mým cílem od příchodu do Baníku byl časem posun do A-týmu. Když nepřišel, chtěl jsem udělat krok do vyššího patra jinam. Tam, kde o mě zájem byl.“
Kdybyste tenkrát výpověď nepodal, myslíte, že byste pokračoval ve funkci trenéra Baníku?
„Nevím. Vždycky si stojím za svým rozhodnutím, ani zpětně bych ho nezměnil.