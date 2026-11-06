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Pravděpodobné sestavy: Plzeň vsadí proti Spartě na Adua, Letenští s Juráskem i Sochůrkem

Jak vypadají pravděpodobné sestavy pro další kolo Chance Ligy?
Jak vypadají pravděpodobné sestavy pro další kolo Chance Ligy?Zdroj: Koláž iSport.cz
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Chance Liga
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Fotbalová Chance Liga pokračuje v plném proudu, o víkendu je na programu 14. kolo. Šlágr obstará souboj Plzně se Spartou, oba celky přitom ve čtvrtek hrály své duely v Evropské lize. Jak si trenéři Radoslav Kováč a Brian Priske poradí se skládáním základních jedenáctek? A co jejich kolegové z ostatních týmů? Projděte si všechny pravděpodobné sestavy v tradičním článku deníku Sport a webu iSport.

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  • Hradec padl v minulé ligové sezoně na domácím hřišti třikrát v sedmnácti zápasech, v tomto ročníku má stejný počet proher po šesti utkáních. V Malšovické aréně získal pouze pět bodů.
  • Sigma v tomto ročníku inkasovala po centru druhý nejvyšší podíl ze svých branek (33 %), zatímco Hradec má s Bohemians z takových situací nejvyšší podíl vstřelených gólů (33 %).

  • Žádný hráč v této ligové sezoně nevytvořil víc šancí než Vasil Kušej z Liberce (31, stejně jako Adam Karabec ze Sparty). V minulém kole si ale připsal teprve druhou asistenci.
  • Bohemians jsou po konci reprezentační přestávky stále bez prohry. Z pěti zápasů mají tři výhry a dvě remízy, nejlepším střelcem v tomto období je Aleš Čermák se třemi góly.

  • Zlín skóroval v této ligové sezoně šest gólů z 25 pokusů hlavou, zatímco ze 120 střel nohou zaznamenal pouze pět branek. Na domácím hřišti se trefil celkem třikrát.
  • Ofenzivní záložník Lukáš Vorlický ze Slovácka si připsal v této ligové sezoně už čtyři druhé asistence, což je momentálně víc, než má kterýkoliv jiný hráč v soutěži.

  • Zbrojovka inkasovala v této ligové sezoně po 75. minutě nejvíc gólů ze všech týmů v soutěži (7). Zároveň v této fázi zápasu vstřelily méně branek (2) pouze dva celky.
  • Baník inkasoval v tomto ligovém ročníku po centrech nejvíc gólů ze všech (8), přičemž čtyři z posledních šesti obdržených branek padly právě po této herní situaci.

  • Teplicím se aktuálně daří víc na hřištích soupeřů. Na Stínadlech získaly devět z jednadvaceti možných bodů, naposledy na vlastním stadionu vyhrály na konci srpna s Jabloncem (2:0).
  • Pardubice inkasovaly 13 z celkových 19 gólů až ve druhém poločase. S podílem 68 % jim patří v tomto ohledu třetí nejvyšší příčka mezi všemi týmy (Zbrojovka 79 % a Sigma 73 %).

  • Jablonec inkasoval tři z posledních osmi gólů po střele zpoza pokutového území (stejně jako v předchozích 40 případech). Boleslav dala zpoza vápna pouze jeden z posledních 24 gólů.
  • Mladá Boleslav zaznamenala v této ligové sezoně spolu s Teplicemi nejvíc gólů, které dali střídající hráči (6). V posledním zápase proti Hradci (3:1) se náhradníci trefili hned třikrát.

  • Slavia inkasovala za třináct ligových zápasů pouze sedm branek (0,54 na utkání). V rámci TOP 10 lig v Evropě má aktuálně lepší průměr pouze Porto (0,4), třetí je Arsenal (0,56).
  • Artis inkasoval pět branek po rohovém kopu, což je nejvíc ze všech týmů (stejně jako Boleslav a Zbrojovka). Zároveň z této situace dostal gól ve třech z posledních čtyř utkání.

  • Plzeň získala v posledních čtyřech zápasech nejvíc bodů (9) a dala nejvíc gólů (11) ze všech týmů v soutěži. Současně Sparta je jedním ze čtyř celků, které ji následují s osmi body.
  • Sparta vyhrála v ligovém utkání na hřišti Plzně naposledy před čtyřmi lety (1:0, jediný gól dal Pavelka). Mezitím v květnu 2024 uspěla na západě Čech akorát ve finále poháru (2:1).

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
94%0%
Sparta Praha
4%0%
Viktoria Plzeň
1%0%
Slovan Liberec
1%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Jablonec
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Teplice
0%0%
Bohemians 1905
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Zbrojovka Brno
0%1%
Baník Ostrava
0%2%
Pardubice
0%2%
Artis Brno
0%19%
Slovácko
0%24%
Zlín
0%52%
Predikce aktualizována: 6. 11. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Ml. Boleslav1373322:1524
3Olomouc1373322:1524
4Sparta1372425:1323
5Liberec1272315:823
6Teplice1363421:1821
7Bohemians1355315:1420
8Jablonec1362516:1820
9Zbrojovka1362516:1920
10Plzeň1354428:2119
11Hr. Králové1343612:1815
12Pardubice1342715:1914
13Baník123277:2211
14Artis1324714:2410
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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