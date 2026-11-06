Pravděpodobné sestavy: Plzeň vsadí proti Spartě na Adua, Letenští s Juráskem i Sochůrkem
Fotbalová Chance Liga pokračuje v plném proudu, o víkendu je na programu 14. kolo. Šlágr obstará souboj Plzně se Spartou, oba celky přitom ve čtvrtek hrály své duely v Evropské lize. Jak si trenéři Radoslav Kováč a Brian Priske poradí se skládáním základních jedenáctek? A co jejich kolegové z ostatních týmů? Projděte si všechny pravděpodobné sestavy v tradičním článku deníku Sport a webu iSport.
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- Hradec padl v minulé ligové sezoně na domácím hřišti třikrát v sedmnácti zápasech, v tomto ročníku má stejný počet proher po šesti utkáních. V Malšovické aréně získal pouze pět bodů.
- Sigma v tomto ročníku inkasovala po centru druhý nejvyšší podíl ze svých branek (33 %), zatímco Hradec má s Bohemians z takových situací nejvyšší podíl vstřelených gólů (33 %).
- Žádný hráč v této ligové sezoně nevytvořil víc šancí než Vasil Kušej z Liberce (31, stejně jako Adam Karabec ze Sparty). V minulém kole si ale připsal teprve druhou asistenci.
- Bohemians jsou po konci reprezentační přestávky stále bez prohry. Z pěti zápasů mají tři výhry a dvě remízy, nejlepším střelcem v tomto období je Aleš Čermák se třemi góly.
- Zlín skóroval v této ligové sezoně šest gólů z 25 pokusů hlavou, zatímco ze 120 střel nohou zaznamenal pouze pět branek. Na domácím hřišti se trefil celkem třikrát.
- Ofenzivní záložník Lukáš Vorlický ze Slovácka si připsal v této ligové sezoně už čtyři druhé asistence, což je momentálně víc, než má kterýkoliv jiný hráč v soutěži.
- Zbrojovka inkasovala v této ligové sezoně po 75. minutě nejvíc gólů ze všech týmů v soutěži (7). Zároveň v této fázi zápasu vstřelily méně branek (2) pouze dva celky.
- Baník inkasoval v tomto ligovém ročníku po centrech nejvíc gólů ze všech (8), přičemž čtyři z posledních šesti obdržených branek padly právě po této herní situaci.
- Teplicím se aktuálně daří víc na hřištích soupeřů. Na Stínadlech získaly devět z jednadvaceti možných bodů, naposledy na vlastním stadionu vyhrály na konci srpna s Jabloncem (2:0).
- Pardubice inkasovaly 13 z celkových 19 gólů až ve druhém poločase. S podílem 68 % jim patří v tomto ohledu třetí nejvyšší příčka mezi všemi týmy (Zbrojovka 79 % a Sigma 73 %).
- Jablonec inkasoval tři z posledních osmi gólů po střele zpoza pokutového území (stejně jako v předchozích 40 případech). Boleslav dala zpoza vápna pouze jeden z posledních 24 gólů.
- Mladá Boleslav zaznamenala v této ligové sezoně spolu s Teplicemi nejvíc gólů, které dali střídající hráči (6). V posledním zápase proti Hradci (3:1) se náhradníci trefili hned třikrát.
- Slavia inkasovala za třináct ligových zápasů pouze sedm branek (0,54 na utkání). V rámci TOP 10 lig v Evropě má aktuálně lepší průměr pouze Porto (0,4), třetí je Arsenal (0,56).
- Artis inkasoval pět branek po rohovém kopu, což je nejvíc ze všech týmů (stejně jako Boleslav a Zbrojovka). Zároveň z této situace dostal gól ve třech z posledních čtyř utkání.
- Plzeň získala v posledních čtyřech zápasech nejvíc bodů (9) a dala nejvíc gólů (11) ze všech týmů v soutěži. Současně Sparta je jedním ze čtyř celků, které ji následují s osmi body.
- Sparta vyhrála v ligovém utkání na hřišti Plzně naposledy před čtyřmi lety (1:0, jediný gól dal Pavelka). Mezitím v květnu 2024 uspěla na západě Čech akorát ve finále poháru (2:1).
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|94%
|0%
100%
Sparta Praha
|4%
|0%
95%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
76%
21%
Slovan Liberec
|1%
|0%
79%
19%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
63%
32%
Jablonec
|0%
|0%
50%
41%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
50%
41%
9%
Teplice
|0%
|0%
33%
50%
18%
Bohemians 1905
|0%
|0%
25%
52%
23%
Hradec Králové
|0%
|0%
13%
46%
40%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
38%
55%
Baník Ostrava
|0%
|2%
26%
70%
Pardubice
|0%
|2%
24%
72%
Artis Brno
|0%
|19%
97%
Slovácko
|0%
|24%
98%
Zlín
|0%
|52%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|5
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Bohemians
|13
|5
|5
|3
|15:14
|20
|8
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|9
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|10
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|13
|2
|4
|7
|14:24
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu