Šubert o raketovém vzestupu: Dokážu držet krok s reprezentanty. Majer je vizionář
Ještě minulé léto paběrkoval v rezervě Baníku, dnes vládne střelcům Chance Ligy a má za sebou debut v národním týmu. Martin Šubert zažívá v dresu Mladé Boleslavi pod trenérem Alešem Majerem snový podzim. „Dal mi v lize šanci, v pojetí fotbalu je to vizionář,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Ligu naruby jedna z nečekaných hvězd ligového ročníku. Mluví také o náhlém zájmu fanoušků, specifickém herním stylu i křtu ohněm mezi hvězdami.
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Náhlá popularita
„Za hvězdu Chance Ligy se určitě nepovažuju. Pořád je to jenom začátek a do konce sezony zbývá ještě dlouhá doba. Sám moc nedokážu uvěřit tomu, že jsem na čele tabulky střelců. Před začátkem sezony by mě to ani nenapadlo. Pozornost kolem mě se určitě zvedla a nikdy jsem ji nevyhledával. Vždycky jsem chtěl jenom hrát fotbal co nejlíp. Můj život se trochu změnil, občas mě někdo pozná, ale není to rapidní změna. Spíš se na mě někdo podívá stylem, že ví, kdo jsem. Sám na tabulku nekoukám, spíš mě upozorní někdo z rodiny, že mě další hráči dohání a musím zabrat.“ (úsměv)
Důvody současné formy
„Sedí mi především herní styl, který praktikujeme. Pomáhají mi i spoluhráči – daří se jim, a já se pak dostávám do více šancí. Navíc mi tam napadaly i věci, které v minulé sezoně nekončily v síti. Sám jsem nic úplně neměnil. Pracuji pořád stejně a jde hlavně o sebevědomí. Před sezonou z Boleslavi odešli někteří góloví hráči a já jsem si nastavil v hlavě, že chci vzít zodpovědnost na sebe. Minulou sezonu to bylo jinak a soustředil jsem se spíš na to, abych týmu odevzdal maximum především v defenzivě a všechno poctivě odmakal.“
Nečekaná pozvánka do reprezentace
„Překvapila mě, i když jsem si to hrozně přál. Dopředu se mnou nikdo nemluvil. Kluci říkali, že když jsem nejlepší střelec ligy, tak bych mohl jet, ale z reprezentace se dopředu nikdo neozval. Podařil se mi měsíc nebo měsíc a půl před reprezentačním srazem, ale v předchozí sezoně jsem nebyl nijak extrémně úspěšný, takže jsem byl překvapený. Jako první mi volal Marek Matějovský (manažer týmu Mladé Boleslavi) a říkal, že se mi asi ozvou z reprezentace, takže zjišťoval, jestli jsem doma, a kladl mi na srdce, ať zvedám telefon. (smích) Pak mi volal Michal Černý (technický vedoucí fotbalové reprezentace) a ptal se, jestli jsem připravený. Zrovna jsem byl doma a řešil, jestli nepojedu na krátkou dovolenou. Najednou mi zavolali z reprezentace a plány se změnily.“
První chvíle v národním týmu
„Když jsem dorazil na sraz, byl jsem nervózní. Už tam byla média, fotografové… Byl jsem z toho trošku vyplašený. Pak v kabině jsou hráči, které sleduju v televizi a najednou jsem seděl vedle nich. Pomohlo mi, že na srazu byla spousta nových kluků a pár z nich jsem už znal, takže to nebyl takový problém a všichni byli v pohodě. Pak jsem podstoupil nováčkovský rituál a musel jsem tancovat. (úsměv) Bylo to pro mě ještě horší než zpívání a byl jsem asi nejvíc nervózní za celý sraz, ale aspoň jsem pobavil kluky.“
O debutu za reprezentaci
„Neskutečné pocity. Vyběhnout na hřiště proti Modričovi a dalším top hráčům byl úžasný zážitek, který jsem si prostě užil. Nervózní jsem překvapivě tolik nebyl. Myslel jsem si, že to bude jiné než běžný ligový zápas, ale jakmile jsem usedl na lavičku, už jsem chtěl být na hřišti. Dopředu jsem vůbec nevěděl, jestli se tam dostanu. Mám jen pozitivní dojmy. Už jen možnost jezdit na zápasy, nasávat atmosféru a být s těmi kluky byla sama o sobě skvělá. Dokázal jsem si, že s nimi můžu hrát a viděl jsem úroveň, kam se chci posunout. Cítil jsem, že s nimi dokážu držet krok.“
Vliv trenéra
„Musím říct, že na můj vzestup měl trenér Aleš Majer velký vliv. Dal mi v lize šanci, jakou mi dosud nikdo nedal. To je zásadní. Navíc mi sedí náš styl. Sem přesně patřím. V tomto pojetí fotbalu je to vizionář. V české lize se takový fotbal příliš nepraktikoval a on chtěl přinést změnu.“
Ideální role
„Jsem především kombinační hráč. Dokážu si s kýmkoliv nahrát, vyhovět si v kombinaci a být kreativní směrem dopředu. Ve vápně chci hledat hráče centry a zakončovat. Teď se mi daří na levém křídle a vyhovuje mi souhra s Matějem Hybšem (levým obráncem) a Danielem Langhamerem (ofenzivním záložníkem). Trenér Majer mě stavěl nalevo už ve Vlašimi, ale nevadilo by mi hrát ani vpravo. Rád si navádím balon jeden na jednoho.“
Gólový recept
„Dřív jsem měl tendenci někde čekat, ale góly nepřicházely. Teď se snažím víc tlačit do pokutového území, doufám, že míč projde a já ho doklepnu. U videa jsme rozebírali, že v minulých letech jsem prostory na zadní tyči nezavíral. Zaměřil jsem se na to a chci tam být v každé situaci. Teď mi tam z levé strany padají góly, takže není důvod nic měnit.“
Ambice do budoucna
„V tuto chvíli nad přestupem vůbec nepřemýšlím. Soustředím se výhradně na probíhající sezonu v Boleslavi, abychom pokračovali v dosavadních výsledcích a drželi se v tabulce co nejvýš. Každý sní o tom, že si zahraje v cizině a já jsem vždycky sledoval Španělsko, jejich technický a kombinační fotbal je mi nejbližší.“