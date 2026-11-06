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Slončík doma jako host: Zlínu bych neměl co dát. Vidím brutální rozdíl ve filozofii

Šimon Slončík v dresu Slovácka
Šimon Slončík v dresu SlováckaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Šimon Slončík v dresu Slovácka
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Michal Koštuřík
Michal Koštuřík
Chance Liga
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Čeká ho unikátní zážitek. Byť bude Šimon Slončík (19) v sobotu ve Zlíně jako host, z domova může jít do kabiny v papučích. Na Letnou to má z bytu svých rodičů, kde slávista ve službách Slovácka bydlí, opravdu jen pár metrů. Jeho nejbližší budou sledovat derby dvou posledních celků Chance Ligy na barových židlích z terasy. Všichni budou mít fotbal jako na dlani. „Mám zprávy, že se tam potká elitní trojice. Táta, Jirka Vorlický (trenér a otec záložníka Lukáše Vorlického) a Petr Čajánek (hokejový mistr světa),“ informuje v rozhovoru pro iSport s úsměvem mladý stoper, jenž věří, že v prestižní bitvě dvou různých herních stylů vyhraje ten progresivnější.

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Hrál jste vůbec někdy na zlínské Letné?
„Jednou, před dvěma lety. Byl to můj první zápas od začátku za slávistické béčko. To bylo ve druhé lize. Teď to bude ještě o level výš. Moc se na to těším. Nemyslím, že budu nervózní. Jakmile se pískne do píšťalky, zapomenu na to. Tehdy to tak aspoň bylo.“

Na balkoně bytu vašich rodičů se sejde zajímavá společnost. Hokejistu Petra Čajánka tam vídám poměrně pravidelně, s tátou Petrem jsou přátelé.
„Posledních pět let jsem bydlel mimo Zlín, takže přesně nevím, kdo tam chodí. Ale vím, že tam Čája býval často. Známe se hodně dobře. Když jsme byli s bráchou mladší, dělali jsme s ním různá kompenzační cvičení. Řekl bych, že jsme celoživotní dobří kamarádi.“

Čája podle mě fandí mně a Vorlovi

Kdybyste dal gól, běžíte slavit právě tam?
(smích) „Těžko říct. Ale asi bych jim nahoru zamával. Jen nevím, jestli by byli šťastní.“

Komu vlastně budou fandit?
„Maminka určitě mně. Táta asi taky. Čája podle mě fandí mně a Vorlovi (Lukáši Vorlickému). Potká se tam spousta lidí. Maminka nachystá občerstvení, je to taková společenská událost. Ta hlavní trojice tomu bude velet.“

Po zápase se vrátíte domů pěšky. Půjdete přímo přes trávník?
(úsměv) „Mohl bych to vzít kolem kotle. Ale asi to obejdu.“

Neměl jste problém s tím vrátit se bydlet k rodičům do bytu?

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