Plzeň – Sparta v TV: Kde sledovat šlágr Chance Ligy živě?
- V nedělním šlágru Chance Ligy přivítá Viktoria Plzeň pražskou Spartu.
- Oba kluby hrají výrazně pod očekávání, případná výhra nad jedním z největších konkurentů by je mohla nastartovat k lepším výsledkům.
- Utkání začíná v neděli 8. listopadu v 18:00 ve Štruncových sadech. Kde sledovat Plzeň vs. Sparta živě?
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Vše o utkání Viktoria Plzeň vs. Sparta Praha
Datum: neděle 8. listopadu 2026 od 18:00
Dějiště: Doosan Aréna, Plzeň
Rozhodčí: Dominik Starý
TV přenos: Oneplay Sport 1, Betano, ONLINE na webu iSport.
Kde sledovat Plzeň – Sparta v TV?
Chcete-li sledovat tento zápas i celou českou nejvyšší soutěž, neobejdete se bez televizní služby Oneplay Sport, která je součástí nabídky O2. Balíček Extra Sport s tímto programem vyjde zákazníky O2 na 499 Kč měsíčně. Utkání Viktoria Plzeň vs. Sparta Praha startuje v neděli 8. listopadu v 18:00.
Kde sledovat livestream Plzeň – Sparta?
Stream ze šlágru Plzeň vs. Sparta nabídne sázková kancelář Betano, která drží práva na vysílání všech utkání Chance Ligy. Podmínkou pro sledování je aktivní účet a kladný zůstatek na kontě (stačí minimálně 10 Kč). Průběh duelu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
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Posledních 20 vzájemných zápasů Plzně a Sparty
Souboje Sparty s Plzní patří k vrcholům tuzemské scény. V probíhající sezoně Chance Ligy se jedná o první měření sil. Z posledních 20 střetnutí mají celkově lepší bilanci viktoriáni, kteří si připsali devět vítězství. Sparta se radovala v sedmi případech a čtyři zápasy vítěze nepoznaly.
|Datum
|Utkání
|12. 05. 26
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 0:0
|22. 02. 26
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 0:0
|20. 09. 25
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
|27. 04. 25
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 2:0
|23. 04. 25
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:0
|30. 03. 25
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:4
|27. 10. 24
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:0
|26. 05 .24
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:1
|22. 05. 24
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:2
|10. 03. 24
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 4:0
|30. 09. 23
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
|27. 05. 23
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 0:1
|26. 04. 23
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
|05. 11. 22
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 0:1
|08. 05. 22
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:0
|13. 02. 22
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:2
|11. 09. 21
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:2
|12. 05. 21
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 3:1
|08. 11. 20
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:1
|28. 06. 20
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 2:1
|17. 06. 20
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1