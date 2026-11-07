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Plzeň – Sparta v TV: Kde sledovat šlágr Chance Ligy živě?

Sampson Dweh se snaží získat míč
Sampson Dweh se snaží získat míčZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
To nebyl faul! Sampson Dweh ukazuje, že hrál míč
Další faul v utkání Sparty proti Plzni
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Singhateh se krásně trefil
Prince Adu poslal Plzeň už v 10. minutě do vedení na hřišti Lilleströmu
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Otakar Plzák
Otakar Plzák
Chance Liga
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  • V nedělním šlágru Chance Ligy přivítá Viktoria Plzeň pražskou Spartu.
  • Oba kluby hrají výrazně pod očekávání, případná výhra nad jedním z největších konkurentů by je mohla nastartovat k lepším výsledkům.
  • Utkání začíná v neděli 8. listopadu v 18:00 ve Štruncových sadech. Kde sledovat Plzeň vs. Sparta živě?

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Vše o utkání Viktoria Plzeň vs. Sparta Praha

Datum: neděle 8. listopadu 2026 od 18:00

Dějiště: Doosan Aréna, Plzeň

Rozhodčí: Dominik Starý

TV přenos: Oneplay Sport 1, Betano, ONLINE na webu iSport.

Kde sledovat Plzeň – Sparta v TV?

Chcete-li sledovat tento zápas i celou českou nejvyšší soutěž, neobejdete se bez televizní služby Oneplay Sport, která je součástí nabídky O2. Balíček Extra Sport s tímto programem vyjde zákazníky O2 na 499 Kč měsíčně. Utkání Viktoria Plzeň vs. Sparta Praha startuje v neděli 8. listopadu v 18:00.

Kde sledovat livestream Plzeň – Sparta?

Stream ze šlágru Plzeň vs. Sparta nabídne sázková kancelář Betano, která drží práva na vysílání všech utkání Chance Ligy. Podmínkou pro sledování je aktivní účet a kladný zůstatek na kontě (stačí minimálně 10 Kč). Průběh duelu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

Předpověď zápasu · Chance Liga · 14. kolo
Viktoria Plzeň
ne 8. 11.
18:00
Sparta Praha
Pravděpodobnost výhry
Výhra Plzeň
Remíza
Výhra Sparta
Pravděpodobná skóre
  • 1:111.9%
  • 1:28.6%
  • 2:18.2%
  • 0:16.5%
Predikce aktualizována: 7. 11. 2026 14:20
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Posledních 20 vzájemných zápasů Plzně a Sparty

Souboje Sparty s Plzní patří k vrcholům tuzemské scény. V probíhající sezoně Chance Ligy se jedná o první měření sil. Z posledních 20 střetnutí mají celkově lepší bilanci viktoriáni, kteří si připsali devět vítězství. Sparta se radovala v sedmi případech a čtyři zápasy vítěze nepoznaly.

DatumUtkání
12. 05. 26Sparta Praha - Viktoria Plzeň 0:0
22. 02. 26Viktoria Plzeň - Sparta Praha 0:0
20. 09. 25Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
27. 04. 25Viktoria Plzeň - Sparta Praha 2:0
23. 04. 25Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:0
30. 03. 25Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:4
27. 10. 24Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:0
26. 05 .24Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:1
22. 05. 24Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:2
10. 03. 24Viktoria Plzeň - Sparta Praha 4:0
30. 09. 23Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
27. 05. 23Sparta Praha - Viktoria Plzeň 0:1
26. 04. 23Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
05. 11. 22Viktoria Plzeň - Sparta Praha 0:1
08. 05. 22Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:0
13. 02. 22Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:2
11. 09. 21Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:2
12. 05. 21Sparta Praha - Viktoria Plzeň 3:1
08. 11. 20Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:1
28. 06. 20Viktoria Plzeň - Sparta Praha 2:1
17. 06. 20Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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