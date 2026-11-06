Nový sportovní ředitel Hradce: Barkouski chyba nebyla. Co skauting a změna plánu?
Má být hlavou posunu černobílého společenství mezi českou elitu - a to nejen nárazově, nýbrž nastálo. Hradec Králové s poutavým stadionem i movitým a inovativním majitelem Ondřejem Tomkem mu nabízí obří šanci dokázat českému fotbalu, že umí. David Balda, pětatřicetiletý sportovní ředitel Votroků, netají ambice. „Cílíme vysoko,“ zopakuje několikrát v rozhovoru, který vznikl jen pět dnů po jeho nástupu do funkce.
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Vedle dveří kanceláře, kterou obsadil v útrobách malšovické arény, nejmodernějšího stadionu v tuzemsku, visí pořád cedulka s nápisem: Petr Pojezný, sportovní ředitel. Pár dnů už to však neplatí, matadora ze Slovácka vystřídal dravec David Balda.
Hradec Králové, přesněji majitel Ondřej Tomek a jeho lidé, totálně otočili kormidlem. Pojezný se nechtěl rozmachovat, byl opatrný. Balda je jiný, věří moderním záležitostem, a to zejména ve skautingu. Prošel svět, žil v Anglii, naposledy ve Španělsku, jako sportovní ředitel působil v Polsku, Česku i na Slovensku.
Klasický workoholik, říkají o něm známí
Při rozhovoru je přesvědčivý, plný energie, chrlí nápady, názory. Do práce je viditelně ponořený. Klasický workoholik, říkají o něm známí. „Chodím na stadion v osm, jsem tady do večera. Do Hradce jsem se hned přestěhoval. Mám byt, už jsem nakoupil i kytky,“ usmívá se.
Na druhou stranu prostě nepřeslechnete hlasy, které zpochybňují jeho působení v Baníku či Slasku…
Vnímáte, že máte v českém fotbale kontroverzní pověst?
„Nevnímám, deset let jsem tu nebyl a posunul jsem se lidsky i odborně. V evropském měřítku mám respekt, zvou mě na konference, ozývají se mi lidé z velkých klubů. V Polsku se stačí zeptat lidí, se kterými jsem pracoval – hráčů, trenérů i ředitelů. Média občas nafouknou věci a vytvoří nepravdivý obraz. Ti samí novináři, co mě kritizovali, mi pak psali, že jsme měli ve Wroclavi zůstat.“
Nejste někdy až moc výrazný?
„Jsem svůj, nekopíruju nikoho a vyjadřuju se od srdce. Vždycky jsem tvrdě bránil svůj tým a své hráče, což někdy vyvolalo kontroverzi. Nikdo mi v kariéře nic nedal zadarmo, musel jsem si vše vybudovat sám a jsem na to hrdý. Chci, aby mě fanoušci vnímali podle reálných výsledků.“
Cílíme vysoko, na evropské poháry
Jaké čekáte v Hradci?
„Jsme pokorní, ale zároveň velmi ambiciózní. Spokojit se s průměrem je málo. Chceme hrát atraktivní fotbal nahoře, stavět na odchovancích a občas zrealizovat zajímavý prodej ven. Chci Hradec otevřít zahraničním klubům a agentům jako skvělou adresu pro rozvoj hráčů. Tyhle ambice mám já, majitelé, trenér i hráči. Cílíme vysoko, na evropské poháry.“
Je to reálné?
„Reálné je všechno, co si nastavíš. Hradec má k úspěchu potřebná 3K: koncepci, kompetence a kapitál. Máme krásné město, nový stadion, výborné zázemí pro áčko i mládež a silnou tradici ve výchově hráčů.“
Po konci v Polsku jste žil ve Španělsku. Jak jste se vlastně dostal do Hradce?
„Poprvé mě před rokem oslovil pan Šenk společně s dalšími dvěma akcionáři – pány Ulichem a Rejchrtem. V té době hledali sportovního ředitele, dostali na mě tip a poprvé jsme se sešli v prosinci 2025 v Praze. Bavili jsme se o koncepci, ale nakonec vybrali Petra Pojezného. Byl jsem s tím úplně v pohodě, ego šlo stranou. Jejich rozhodnutí jsem respektoval a pro Hradec to byl tehdy správný krok, kluci to pak dotáhli na historické umístění.“
Nástup do funkce sportovního ředitele? Rychlá akce
Letos v létě se klub ozval znovu?
„Druhý kontakt přišel koncem letošního července, kdy mi zavolal nový předseda představenstva Dominik Kohel. Ptal se, jestli bychom se mohli potkat, protože chtějí v Hradci nastavit funkční skauting. Doba se vyvíjí a nemůžeš být závislý jen na českém trhu, kde ceny hráčů extrémně vzrostly. Kde na mě přišli, je spíš otázka na něj a na majitele Ondru Tomka, ale věděli, že jsem měl s mladými hráči úspěchy, dokázal je přivést a pak prodat do dobrých klubů.“