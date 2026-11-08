Experti před šlágrem Sparty s Plzní: Kdo vyhraje? Jeden by hned odvolal Priskeho
V Plzni si to sedá, Sparta se naopak trápí a trenér Brian Priske čelí stále většímu tlaku. Jak dopadne nedělní ligový šlágr a může případná porážka stát dánského kouče místo? Čtyři fotbaloví experti pro iSport tipují výsledek ostře sledovaného souboje a hodnotí Priskeho budoucnost na Letné. Jeden z nich by ho už odvolal.
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Jak dopadne šlágr?
Roman Hubník, bývalý kapitán Plzně
Vlak se v Plzni rozjel
„Věřím Plzni. Ve čtvrtek v Norsku vyhráli první zápas v Evropské lize, hodně jim to pomůže, naopak Sparta si zápas s Bournemouthem prohrála vesměs sama. Psychika bude na straně Plzně, doma na Spartu umí, tipuju, že vyhraje 2:1, 3:1. Vlak se v Plzni rozjel a bude ještě zrychlovat. Po pohárovém zápase je na koni, naopak Sparta není v optimální pohodě. Plzeňáci i stadion zapůsobí proti soupeři.“
Jak dopadne šlágr?
Jakub Podaný, bývalý ligový záložník, expert OnePlay
Gólová remíza
„Oba týmy ukazují určité výpadky, Plzeň v defenzivním boxu, Sparta v ofenzivě a proměňování celkem jednoduchých situací. Často to není o kvalitě, ale o chtíči, jako Matěj Jurásek na Bohemians. Zápas je tak otevřený, oba týmy navíc za sebou mají Evropu. Byť poslední vzájemné zápasy nebyly přestřelkami, nyní upřímně čekám gólový zápas. Obě ofenzivy si umí vytvářet šance, mají solidní čísla, tudíž bych si tipnul, že zápas může skončit gólovou remízou. Rozhodně to nebude tak, že celek, který dostane gól jako první, bude najednou bez šance.“
Jak dopadne šlágr?
David Kobylík, mistr Evropy hráčů do 21 let
Oba se hledají
„Zápas může dopadnout jakkoliv, ale tipuju remízu, která nahraje Slavii. Sparta a Plzeň jsou pod tlakem, neustále se hledají a mají nevyrovnané výkony. Chvíli jsou nahoře, pak zase dole. Hrají o to, kdo sezonu otočí. Každopádně neočekávám vůbec opatrné utkání, oba týmy hrají spíš ofenzivně, i když pochopitelně ze zajištěné obrany. Tentokrát si nemyslím, že velkou roli sehraje domácí prostředí, protože ani Plzeň není momentálně zrovna v optimálním nastavení.“
Jak dopadne šlágr?
Stanislav Levý, expert a trenér
Plzeň je optimističtější
„Plzeň je momentálně určitě v lepším rozpoložení. Navíc má výhodu domácího prostředí, i když se jí tam v poslední době tolik nedařilo. Teď se nakopla výsledkově, vyhrála v domácím poháru, v Ostravě a ve čtvrtek v Norsku, takže bude v optimističtější náladě než Sparta, která nemá úspěšné období. Proti Bournemouthu odehrála do vyloučení dobrý zápas, ale je pod tlakem. Vypadla v poháru, komplikace přišla i v Evropě, kde ji nečekají snadní soupeři. Pokud chce zachránit sezonu, potřebuje v Plzni vyhrát.“
Je v případě neúspěchu Sparty v ohrožení trenér Brian Priske?
Roman Hubník, bývalý kapitán Plzně
Do konce podzimu změna nebude
„Před třemi, čtyřmi koly byla situace úplně jiná, teď se Plzeň může přiblížit Spartě na bod. Nevím, zda by to na Letné vyřešil jiný trenér. Určitě se o tom v klubu baví, ale sehnat náhradu je velice těžké. Kór v rozjeté sezoně. Do konce podzimu změna podle mě nebude. Pak si to vyhodnotí i podle toho, kolik bodů Sparta získá. Problém je v útoku – Brunes měl dát za podzim minimálně dvanáct, ne-li patnáct gólů, měl opravdu hodně šancí. Sparta by měla o šest, sedm bodů víc, když zůstanu při zemi. Chybí jim také Karabec, který vymýšlel důležité předfinální přihrávky a kopal standardky.“
Je v případě neúspěchu Sparty v ohrožení trenér Brian Priske?
Jakub Podaný, bývalý ligový záložník, expert OnePlay
Sparta není herně v pytli
„Nemyslím si. Na Spartě se určitě dlouhodobě řeší nějaké varianty a určitě se řeší otázka, zda je to celé trenérem. Ale asi všichni tušíme, že Sparta nebude chtít dělat zbrklé zásadní změny, jako dělal třeba minulou sezonu Baník. Tak, jak mám navnímané, že Sparta poslední dobou funguje, bych si tipnul, že trenér nebude ani po nedělním utkání tématem. Navíc když se podíváte na statistiky, které jsou podle mě důležité a zajímavé, Sparta není herně v pytli. V mnohých ohledech herně dominuje. Co má trenér dělat s tím, že hráči netrefí z metru bránu?“
Je v případě neúspěchu Sparty v ohrožení trenér Brian Priske?
David Kobylík, mistr Evropy hráčů do 21 let
Priskeho bych odvolal
„Je samozřejmě legitimní otázka, jestli to spojení trenér a klub momentálně funguje. Výsledkové a výkonnostní výkyvy jsou obrovské. Sparta navíc neplní cíle, které si stanovila před sezonou. Trpělivost fanoušků taky nebude věčná. Vím, že tam pracuje obrovský kolektiv lidí, kteří jsou napojení na Priskeho, přesto by se vedení mělo rozhlížet po náhradě nebo se dívat na další možnosti. Třeba já osobně bych Priskeho odvolal.“
Je v případě neúspěchu Sparty v ohrožení trenér Brian Priske?
Stanislav Levý, expert a trenér
Prohra zkomplikuje situaci
„Trenér Priske sám řekl, že každodenně komunikuje a řeší celou situaci s Tomášem Rosickým. Když nemáte výsledky v klubu, jakým je Sparta, jste pod obrovským tlakem. Případná porážka by jeho pozici o hodně ztížila a zkomplikovala. Pak je reprezentační přestávka, během ní se ve spoustě oddílů dějí různé věci. Musí si to ale vyhodnotit vedení Sparty, jestli u týmu vidí progres. Každopádně výsledkově to není optimální a vršek tabulky utíká, v případě prohry to bude už složité. Priskemu a celkově Spartě by se hodila výhra, aby měli klid na práci.“
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- 2:18.2%
- 0:16.7%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|5
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|8
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|9
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|10
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|13
|2
|4
|7
|14:24
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu