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ONLINE: Sigma i Liberec mohou zaútočit na druhé místo. Baník hraje o Skuhravého

Vasil Kušej v MOL Cupu proti Teplicím
Vasil Kušej v MOL Cupu proti TeplicímZdroj: ČTK
Radost libereckých fotbalistů
Trenér Baníku Roman Skuhravý na Letné
Václav Sejk při jedné penaltě chyboval, druhou proměnil
Slavící hráči Bohemians
Radost fotbalistů Zlína po gólu Miloše Kratochvíla
Sebastian Boháč obírá Michala Cupáka o míč
Fanoušci Bohemians slaví bod se Spartou
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Chance Liga
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Čtyři duely nabízí sobotní program fotbalové Chance Ligy v rámci 14. kola. Liberec od 15 hodin hostí Bohemians, a pokud zvítězí, může dočasně poskočit na druhé místo. V tom mu může zabránit olomoucká Sigma, která má o bod více než Severočeši. Hanáci se představí na hřišti trápícího se Hradce Králové. Představí se také dva nejhorší celky soutěže, v regionálním derby Zlín přivítá Slovácko. V atraktivním moravském souboji pak od 18 hodin dojde na střetnutí Zbrojovky proti Baníku. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

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Chance Liga - Základní část - 2026/2027

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Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
94%0%
Sparta Praha
4%0%
Viktoria Plzeň
1%0%
Slovan Liberec
1%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Jablonec
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Teplice
0%0%
Bohemians 1905
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Zbrojovka Brno
0%1%
Baník Ostrava
0%2%
Pardubice
0%2%
Artis Brno
0%19%
Slovácko
0%24%
Zlín
0%52%
Predikce aktualizována: 7. 11. 2026 00:01
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Ml. Boleslav1373322:1524
3Olomouc1373322:1524
4Sparta1372425:1323
5Liberec1272315:823
6Teplice1363421:1821
7Bohemians1355315:1420
8Jablonec1362516:1820
9Zbrojovka1362516:1920
10Plzeň1354428:2119
11Hr. Králové1343612:1815
12Pardubice1342715:1914
13Baník123277:2211
14Artis1324714:2410
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

 

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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