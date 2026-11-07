ONLINE: Sigma i Liberec mohou zaútočit na druhé místo. Baník hraje o Skuhravého
Čtyři duely nabízí sobotní program fotbalové Chance Ligy v rámci 14. kola. Liberec od 15 hodin hostí Bohemians, a pokud zvítězí, může dočasně poskočit na druhé místo. V tom mu může zabránit olomoucká Sigma, která má o bod více než Severočeši. Hanáci se představí na hřišti trápícího se Hradce Králové. Představí se také dva nejhorší celky soutěže, v regionálním derby Zlín přivítá Slovácko. V atraktivním moravském souboji pak od 18 hodin dojde na střetnutí Zbrojovky proti Baníku. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.
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Chance Liga - Základní část - 2026/2027
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|94%
|0%
100%
Sparta Praha
|4%
|0%
95%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
76%
21%
Slovan Liberec
|1%
|0%
79%
19%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
63%
32%
Jablonec
|0%
|0%
50%
41%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
50%
41%
9%
Teplice
|0%
|0%
33%
50%
18%
Bohemians 1905
|0%
|0%
25%
52%
23%
Hradec Králové
|0%
|0%
13%
46%
40%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
38%
55%
Baník Ostrava
|0%
|2%
26%
70%
Pardubice
|0%
|2%
24%
72%
Artis Brno
|0%
|19%
97%
Slovácko
|0%
|24%
98%
Zlín
|0%
|52%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|5
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Bohemians
|13
|5
|5
|3
|15:14
|20
|8
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|9
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|10
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|13
|2
|4
|7
|14:24
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu