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Potupa pro Sigmu, zařízl ji Sejk. Čvančara vs. kotel: pokřik ču… i útočníkovo gesto

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SESTŘIH: Hradec - Olomouc 5:0. Sejk oplácel a byl vyloučen, domácí pak dominovali • Zdroj: iSport.tv
Mick van Buren vstřelil proti Olomouci čtvrtý gól Hradce
Hradec jasně zvládl utkání s Olomoucí
Václav Sejk dostal červenou, když se rukou ohnal po Samuelu Dancákovi
Václav Sejk dostal červenou, když se rukou ohnal po Samuelu Dancákovi
Hradecká radost po trefě Tomáše Čvančary
Tomáš Čvančara proměnil penaltu
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Jiří Fejgl
Jiří Fejgl
Chance Liga
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Hradec Králové doma třikrát prohrál, Olomouc minule zadupala Zbrojovku. Fandové před zápasem rozhodně netrousili pozitivní náladu. Přesto duel pod rozsvícenými lízátky jasně ovládli „votroci“ po výsledku 5:0 (takový gólový rozmach předvedli po roce a půl). Sigmu zadupaly do země tři rány během třinácti minut, mezi nimiž se tyčí jako stožár hlouposti vyloučení nejlepšího hráče hostů.

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Ano, trochu se čekal souboj hrotů. Mluví se o nich směrem k reprezentaci, i když je Santi Denia nechal pro další sraz doma, jsou zmiňováni jako možnosti pro největší kluby na post devítky. Černobílý Tomáš Čvančara proti modrobílému Václavu Sejkovi, dva útočníci s minulostí ve Spartě i se zkušenostmi z ciziny.

Sejkův zkrat

Výsledek? Čvančara položil Sejka na lopatky - i když ten vlastně KO uštědřil sám sobě i vlastnímu mančaftu. „Jsme nadšení, poslední zápasy nebyly výsledkově dobré,“ připomněl Čvančara, že Hradec vyhrál naposledy na začátku září nad Spartou.

Tentokrát mu pomohl Sejk, jehož zkrat byl začátkem apokalypsy. Ve 39. minutě běžel ve středu pole kolem elegána Samuela Dancáka, nejprve se na něj otočil a pak ho předloktím trefil do obličeje. Sudí Jan Beneš stál maximálně dva metry od místa. A kdyby ne, nic by se nedělo, faul byl vidět naprosto jasně. Vyloučení, obří oslabení pro hosty, protože Sejk do té doby ukazoval, že je v perfektní i fyzické formě. Připravil například velkou možnost pro Pétera Barátha.

Hloupost, věděl Hapal

Pak ale papír s pěkným příběhem zmuchlal a hodil do koše. „Byla to hloupost, nedisciplinovanost,“ láteřil trenér Pavel Hapal, jehož tým dostal třetí červenou kartu ve třetím venkovním utkání v řadě. „Tady to bylo jiné, to se nemůže stát. Ty minulé vyšly ze hry,“ glosoval kouč. „Je těžké, když ji dostanete v prvním poločase a víte, že je před vámi celý druhý,“ přidal se stoper Matúš Malý.

Trefil se, Hradec navíc přesilovku rychle využil. V nastavení první půle se poprvé prosadil Čvančara, když zvládl penaltu proti habánovi Janu Koutnému. „Balon jsem si hned vzal, o tom nebyla debata. Jsem tady proto, abych dával góly,“ vykládal střelec.

Čtyři minuty po pauze se jako tygr vrhnul do hlavičky Tom Slončík. Bylo jasno. „Po zápase,“ přitakal Malý. Navíc v 57. minutě dorazil Čvančara Slončíkovu střelu a Sigma klesla do kolen.

Čvančara vs. kotel Sigmy

Hradecký hrot chvíli nato střídal, ze hřiště odešel v místě, že na lavičku putoval také kolem sigmáckého kotle. Jasně, že to neskončilo bez odezvy. Na pokřik „ču… Čvančara“ navíc hradecká hvězda zareagovala gestem. Levou rukou naznačila prsty trojku, pravou „nuličku“. Kotel ještě odvětil: „My jsme tě nechtěli.“

Jenže pak zmlknul, stejně jako celá Sigma, již ještě dorazili Mick van Buren a Ondřej Mihálik. Potupa byla dokonána. „Tentokrát jsme katastrofálně bránili, v defenzivě jsme propadli hrozně moc,“ popsal Hapal.

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1373322:1524
4Olomouc1473422:2024
5Sparta1372425:1323
6Teplice1363421:1821
7Bohemians1455415:1520
8Jablonec1362516:1820
9Zbrojovka1362516:1920
10Plzeň1354428:2119
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1342715:1914
13Baník123277:2211
14Artis1324714:2410
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
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