Potupa pro Sigmu, zařízl ji Sejk. Čvančara vs. kotel: pokřik ču… i útočníkovo gesto
Hradec Králové doma třikrát prohrál, Olomouc minule zadupala Zbrojovku. Fandové před zápasem rozhodně netrousili pozitivní náladu. Přesto duel pod rozsvícenými lízátky jasně ovládli „votroci“ po výsledku 5:0 (takový gólový rozmach předvedli po roce a půl). Sigmu zadupaly do země tři rány během třinácti minut, mezi nimiž se tyčí jako stožár hlouposti vyloučení nejlepšího hráče hostů.
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Ano, trochu se čekal souboj hrotů. Mluví se o nich směrem k reprezentaci, i když je Santi Denia nechal pro další sraz doma, jsou zmiňováni jako možnosti pro největší kluby na post devítky. Černobílý Tomáš Čvančara proti modrobílému Václavu Sejkovi, dva útočníci s minulostí ve Spartě i se zkušenostmi z ciziny.
Sejkův zkrat
Výsledek? Čvančara položil Sejka na lopatky - i když ten vlastně KO uštědřil sám sobě i vlastnímu mančaftu. „Jsme nadšení, poslední zápasy nebyly výsledkově dobré,“ připomněl Čvančara, že Hradec vyhrál naposledy na začátku září nad Spartou.
Tentokrát mu pomohl Sejk, jehož zkrat byl začátkem apokalypsy. Ve 39. minutě běžel ve středu pole kolem elegána Samuela Dancáka, nejprve se na něj otočil a pak ho předloktím trefil do obličeje. Sudí Jan Beneš stál maximálně dva metry od místa. A kdyby ne, nic by se nedělo, faul byl vidět naprosto jasně. Vyloučení, obří oslabení pro hosty, protože Sejk do té doby ukazoval, že je v perfektní i fyzické formě. Připravil například velkou možnost pro Pétera Barátha.
Hloupost, věděl Hapal
Pak ale papír s pěkným příběhem zmuchlal a hodil do koše. „Byla to hloupost, nedisciplinovanost,“ láteřil trenér Pavel Hapal, jehož tým dostal třetí červenou kartu ve třetím venkovním utkání v řadě. „Tady to bylo jiné, to se nemůže stát. Ty minulé vyšly ze hry,“ glosoval kouč. „Je těžké, když ji dostanete v prvním poločase a víte, že je před vámi celý druhý,“ přidal se stoper Matúš Malý.
Trefil se, Hradec navíc přesilovku rychle využil. V nastavení první půle se poprvé prosadil Čvančara, když zvládl penaltu proti habánovi Janu Koutnému. „Balon jsem si hned vzal, o tom nebyla debata. Jsem tady proto, abych dával góly,“ vykládal střelec.
Čtyři minuty po pauze se jako tygr vrhnul do hlavičky Tom Slončík. Bylo jasno. „Po zápase,“ přitakal Malý. Navíc v 57. minutě dorazil Čvančara Slončíkovu střelu a Sigma klesla do kolen.
Čvančara vs. kotel Sigmy
Hradecký hrot chvíli nato střídal, ze hřiště odešel v místě, že na lavičku putoval také kolem sigmáckého kotle. Jasně, že to neskončilo bez odezvy. Na pokřik „ču… Čvančara“ navíc hradecká hvězda zareagovala gestem. Levou rukou naznačila prsty trojku, pravou „nuličku“. Kotel ještě odvětil: „My jsme tě nechtěli.“
Jenže pak zmlknul, stejně jako celá Sigma, již ještě dorazili Mick van Buren a Ondřej Mihálik. Potupa byla dokonána. „Tentokrát jsme katastrofálně bránili, v defenzivě jsme propadli hrozně moc,“ popsal Hapal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|5
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|8
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|9
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|10
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|13
|2
|4
|7
|14:24
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
- Skupina o titul
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