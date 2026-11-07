Posila z Lyonu pokazila Zlínu derby. Víc mi vadí Černínovy karty, řekl kouč
Atraktivní posila z Olympique Lyon? Zlínu zatím moc neprospívá. Nedovolený zákrok stopera Prince Mbatshiho Mukuby v derby se Slováckem (0:1) ve 14. kole Chance Ligy zásadně poškodil Zlín. Dvacetiletý chlapík z Konga brzy po začátku fauloval těsně před vápnem unikajícího Lukáše Vorlického a po intervenci VAR ho rozhodčí Karel Rouček vyloučil. „Neodehrál špatné zápasy, třeba minule na Artisu. Daleko víc mi vadí Černínovy žluté karty. To je hráč, který tady měl hrát derby,“ řekl domácí trenér Pavel Hoftych. Hosté dali ve druhé půli vítězný gól z dorážky Davida Puškáče a utrhli se rivalovi už na sedm bodů. „Situace je kritická,“ připustil kouč posledního celku Chance ligy.
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Před dvěma týdny proti Olomouci (1:1) se nechal Prince Mukuba ve vápně lehce obehrát Václavem Sejkem a Sigma šla do vedení. Se Slováckem ho červená karta vyhnala ze hřiště už po dvaceti minutách. Nejdříve se řešilo, jestli se bude za jeho zákrok na Lukáše Vorlického kopat penalta. Nakonec běžel sudí Rouček k obrazovce a po zhlédnutí inkriminovaného momentu obránce, jenž nastupoval za rezervu Lyonu a občas trénoval v áčku Olympique s Pavlem Šulcem a spol., poslal do šatny.
Verdikt všechny překvapil
„Vůbec mě nenapadlo, že to není penalta a že byl zákrok ještě před pokutovým územím,“ přiznal kouč Jan Jelínek. „Celý týden se na něco chystáme a pak to zhatíme situací, na kterou jsme měli být připraveni,“ povzdechl si brankář Stanislav Dostál. Také on se domníval, že sudí přemýšlí nad „desítkou“. Následný verdikt ho překvapil. Stejně jako trenéra Hoftycha.
Jelínkův výběr nesehrál dlouhou přesilovku vůbec přesvědčivě. Složitě se dostával do koncovky, byl nepřesný, hrál zdlouhavě a málo nápaditě. Nakonec mohl inkasovat, když záložník Michal Cupák trefil po Poznarově centru břevno. Spásná akce přece jen přišla. Po hodině hry vypálil Marek Havlík, brankář Stanislav Dostál vyrazil balon přímo k Puškáčovým kopačkám a útočník neměl problém vstřelit svůj první gól v ročníku.
„Byli jsme aktivnější a fotbalovější. Šlo o to, jestli se nám to podaří prolomit,“ shrnul trenér Jelínek, jehož fanoušci soupeře nepřivítali s úctou a láskou. Vytáhli i velký transparent namířený proti jeho osobě. „Ten jsem neviděl,“ reagoval Jelínek, bývalý hráč a trenér Zlína. Slovní výlev kotle protivníka ovšem slyšel. „Fanoušci to tak cítí. Tohle k tomu patří,“ vzal to s nadhledem. „Naše branže je taková. Momentálně hájím barvy Slovácka.“
Slončík měl s Poznarem problémy
Když věrní příznivci vyvěsili na tribuně transparent, nebyl už ve hře Šimon Slončík, na něhož dohlíželi rodiče a blízcí známí z terasy bytu, přilehlého ke stadionu Letná. Na hřišti byl zlínský rodák jen poločas, pak ho kouč stáhl. Primárně kvůli hrozbě vyloučení, neboť měl žlutou kartu a nehrálo se mu na důrazného Poznara snadno.
„Viděl jsem, jak si Pozny hledá prostor u něj a chce si to s ním rozdávat. Sledovali jsme to a uklidňovali ho. Znám Poznyho povahu, snažil se ho herně i slovně vyprovokovávat. Taky Hofta (trenér Hoftych) dokáže vymýšlet takové myšky. Navíc jsme hráli proti deseti a stačili na to dva stopeři. Proto jsme do toho sáhli a změnili rozestavení,“ vysvětlil Jelínek výměnu. „Tým se zvedá, máme vyšší ambice. Doufám, že nás tento zápas nakopne,“ přál si jediný střelec Puškáč. „Už jsme byli zahlcení, asi byla otázka času, kdy to tam padne,“ řekl brankář Dostál.
Hustá mlha na konci
Závěr derby se odehrál v houstnoucí mlze. Hrozilo, že se prestižní utkání vůbec nedohraje. „Hečis (brankář Milan Heča) říkal, že měl problém z dálky balon vůbec vidět,“ popsal kouč vítězů. „Bylo to hrozně nepříjemné, ale věřil jsem, že se dohraje,“ dodal.
Jeho protějšek celou věc probíral se svým asistentem Markem Kalivodou. „Marek je bývalý rozhodčí,“ připomněl. „Říkal, že když nevidíš rohový praporek na druhé straně, měl by se zápas přerušit. My jsme praporek neviděli. Ale rozhodčí asi pospíchal,“ poznamenal s úsměvem Hoftych. „Bylo to hrozné. S Hečisem jsme se shodli, že jsme na sebe neviděli,“ líčil Dostál.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|5
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|8
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|9
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|10
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|13
|2
|4
|7
|14:24
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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