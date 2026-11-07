Nejmladší Bohemians za pět let. Veselý: Návrat z Brna v jednu ráno? Jak to asi vypadalo
Překvapil. Jaroslav Veselý za své roky v Bohemians tradičně sázel na zkušenost a silné české jádro, tradičně se jeho tým pohyboval statisticky mezi nejstarší týmy v lize. V Liberci ale nastoupila sestava s průměrným věkem 24,2 let, nejmladší v jeho éře. A podobně jako v posledních týdnech, rozhodně nezklamala, byť po penaltě Vasila Kušeje prohráli Klokani 0:1. „Náročná série nám přinesla dvě zranění, nemohl jsem riskovat,“ zmínil kouč náročný kalendář.
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V předminulé sezoně překonali Bohemians matadory ze Slovácka a byli v průměru nejstarším týmem ligy. Pražané hráli tradičně v nižších patrech tabulky, navíc bojovali o body velmi účelným fotbalem. Na nezkušenost zkrátka nebylo místo. Tomuto přístupu dost možná už odzvonilo. Nejenže zelenobílí náhle herně baví a vytváří si například díky kreativnímu středu spoustu kvalitních šancí, ale na trávník se dostávají mladá i exotická jména.
Nejmladší sestava za posledních pět let
Zápas v Liberci byl důkazem. Sestava měla průměrný věk 24,2 let, nejnižší od roku 2021, kdy trénoval ještě Radek Klusáček. Na hřišti byl jediný (navíc čerstvý) třicátník – zambijský reprezentant Benson Sakala, k tomu vedle něj další Zambijec Matthew Banda, nigerijský bek Peter Kareem či Ukrajinec Simon Obinaya. Vše okořeněno odchovanci Matějem Kadlecem a Šimonem Černým.
„Obecně teď máme mladší sestavu a nemluvím jen o dnešku. Zapomíná se na to, že jsme během loňského roku obměnili dvacet hráčů a zvládli jsme to v uvozovkách bez větších problémů.“ Pro Veselého měl samozřejmě nezvyklý tah v Liberci i jiné důvody.
„Během patnácti dní jsme odehráli pět zápasů, rotace byla plánovaná. Chci smeknout před svými hráči, kolik za tu dobu uhráli bodů. Měli jsme v předchozích utkáních trochu štěstí, které se od nás v Liberci možná trochu odklonilo. Ale kluci mě rozhodně nezklamali,“ popsal zápas na Slovanu. V něm si domácí vytvořili řadu vyložených šancí, pak svou sérií neproměněných tutovek reagovali Bohemians a atraktivní utkání nakonec rozhodla penalta.
Z Brna dorazili v jednu ráno
Až po hodině hry naskočila silná osa základní sestavy – Aleš Čermák, Ladislav Almási, Václav Pilař a Roman Květ. David Lischka vůbec do utkání nezasáhl. „Nikdo z nich od posledního zápasu (středeční utkání s Artisem) netrénoval. Vím, že se to bagatelizuje, ale neměli jsme od posledního zápasu ani 72 hodin, což je například požadavek u evropských pohárů. Z Brna jsme přijeli v jednu v noci, jak asi druhý den kluci na tréninku vypadali? Celá ta série nám přinesla dva zdravotní problémy, nechtěli jsme riskovat, že si odrovnáme stěžejní hráče.“
Narážel tím na rozhodnutí LFA, proti kterému už se Bohemians dříve oháněli už v předchozích týdnech a týkající se stanovení náhradního termínu s Artisem Brno. Klub kritizoval nedostatek diskuze mezi kluby, minimální komunikace od asociace a „disrespekt“ vůči pražskému klubu.
Nešťastná penalta
I tak ale Bohemians zvládli v lize neprohrát pětkrát v řadě a mimo jiné oloupit na domácím hřišti třeba Spartu. Jejich šňůra skončila v Liberci, který sice během dominantního poločasu zahazoval šance, ale ve vyrovnané druhé půli využil velice šťastné penalty. Právě nezkušenému Bandovi po nakopnutém míči spadl balon na ruku a z nepříliš nebezpečné situace svému týmu vytvořil vyloženou příležitost.
„Ale vyčítat mu to nebudu. Je to nešťastné,“ byl shovívavý Veselý. Jeho tým stráví zimní pauzu na solidních 20 bodech ze 14 zápasů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|5
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|8
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|9
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|10
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|13
|2
|4
|7
|14:24
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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