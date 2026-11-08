Dostál po prohře Zlína: Nikomu nevadí, že jsme nejhorší?! Někteří do toho nedávají maximum
Jako odchovanec Zlína, který v klubu prožil celou kariéru, trpí víc než ostatní. Stanislav Dostál těžce nese i porážku v derby se Slováckem (0:1) a po ní dal průchod svým emocím. Aktuální stav pojmenoval bez skrupulí, prostě tak, jak to cítí. „Někteří do toho maximum nedávají a to se ukázalo i v tomto zápase,“ prohlásil upřímně zkušený brankář po 14. kole fotbalové Chance Ligy.
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Jak vám je po další porážce?
„Celý týden se na něco chystáme, a pak si to zhatíme situací, na kterou jsme měli být připravení. Necháme si dát červenou kartu a hrajeme sedmdesát minut v deseti. To je těžké. Myslel jsem si, že se řeší penalta, že byl ten faul (Mukuby) ve vápně. Nevěděl jsem, že ho (Vorlického) brnknul ještě před ním. Dokud jsme ještě měli síly, bránili jsme velmi slušně. Slovácko nemělo žádné vyložené šance. Až kolem pětapadesáté minuty nás soupeř hodně zmáčkl. Nahoře jsme neudrželi balon, obrana už byla zahlcená. Byla asi otázka času, kdy to tam padne.“
Máme pocit, že se nemůže nic stát
Je situace kritická, jak uznal i trenér Pavel Hoftych?
„S tím souhlasím. Mohli jsme vyhrát na Artisu, doma se Sigmou, kdy jsme hráli proti deseti. Pořád je to asi hratelné, zázraky se dějí. Ale nevím, co by se muselo stát, abychom se z toho úplně vyhrabali do zimy. Vůbec jsme nechytili začátek. Máme se teď plácat, že jsme uhráli dvě remízy? To je k ničemu. Remízy nám vůbec nepomáhají. V tabulce jsme na tom pořád podobně. Potřebujeme výhru, a když ji máme dotlačit, tak nedotlačíme. Ano, je to kritické, a pokud si to někdo v kabině neuvědomuje, je to jeho věc. Ale mně to vadí.“
Narážíte na to, že ne všichni mají adekvátní přístup?
„Přesně tak. Nebudu to hodnotit, to mi nepřísluší. Ale nelíbí se mi to. Přijde mi, že když tu byl Broňa Červenka (trenér), mysleli jsme si, že to půjde samo. Jak to šlo loni. Ale každá sezona je jiná. Přišlo mi, že máme pocit, že se nemůže nic stát. Po osmém kole pak na sebe hledíme, že máme nulu a jsme nejhorší v historii ligy. A nikomu to nevadí?! Štve mě to za sebe, za celý tým a klub.“
Má Zlín na víc?
„To nevím. Řeknu to jinak: Přál bych si, aby byla spousta z nás pokorných. Bez pokory to nejde. Pohoda to dávno není. Musíme sklapnout uši, nikde se nevystavovat a pracovat. Někteří do toho maximum nedávají a to se ukázalo třeba i v tomto zápase. Teď jsem v emocích. Něco se v kabině řeklo, rozbilo…“
Do Artisu přišlo 19 hráčů...
Ke konci derby padla na stadion mlha. Vadila vám?
„Bylo to úplně hrozné. Vůbec jsem neviděl na druhou stranu. Možná kousíček za půlku. Bavili jsme se o tom s Milanem Hečou, že jsme na sebe neviděli.“
Když vidíte, kam se liga ubírá a kolik jiné kluby investují, jak vůbec může Zlín mezi elitou přežít?
„Těžká otázka. Jsem tady dlouho. Je to tak, jak jste řekl. Trend je úplně jinde. Podívejte se, co se dělo například v Artisu. V létě tam přišlo devatenáct hráčů. Nevidím do toho, jaké máme možnosti my. Já bych si jenom přál, ať je každý, kdo tady je, vděčný za to, že je v první lize a ve Zlíně. Kdybych ke všemu přistupovali s touto pokorou, vrátilo by se nám to. Ale asi nám někde něco chybí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|5
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|8
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|9
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|10
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|13
|2
|4
|7
|14:24
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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