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ŠOK v Olomouci! Hapal po debaklu v Hradci končí na obou pozicích v Sigmě

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SESTŘIH: Hradec - Olomouc 5:0. Sejk oplácel a byl vyloučen, domácí pak dominovali • Zdroj: iSport.tv
Trenér Sigmy Olomouc Pavel Hapal
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Pavel Hapal
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Chance Liga
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Pavel Hapal překvapivě končí v Olomouci! Klub v sobotu večer zveřejnil zprávu, že trenér i sportovní ředitel v jedné osobě už na Hané nebude pokračovat. „Rozhodnutí vychází z celkového vyhodnocení dosavadní spolupráce a představ vedení o dalším směřování klubu,“ píše se v prohlášení. Sigma v sobotu odpoledne prohrála v Hradci Králové vysoko 0:5, v tabulce Chance Ligy jí patří čtvrté místo.

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„Vážíme si práce, kterou Pavel Hapal pro klub odvedl, a děkujeme mu za ni. Do budoucna mu přejeme mnoho štěstí a úspěchů,“ uvedl na klubovém webu Sigmy Ondřej Navrátil, předseda představenstva.

Podrobnosti připravujeme.

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Avatar - Adam Martinik

Adam Martinik

Doufám, že půjde Olomouc zahraniční cestou. Český trenér jedině Majer, ale ta kabina je úplně jiná než V Boleslavi. Pokud vezmou Hyského tak budou na jaře hrát o desátej flek.
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1373322:1524
4Olomouc1473422:2024
5Sparta1372425:1323
6Teplice1363421:1821
7Bohemians1455415:1520
8Jablonec1362516:1820
9Zbrojovka1462617:2220
10Plzeň1354428:2119
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1342715:1914
13Baník1342710:2314
14Artis1324714:2410
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
  • Skupina o titul
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  • Skupina o záchranu

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