ŠOK v Olomouci! Hapal po debaklu v Hradci končí na obou pozicích v Sigmě
Pavel Hapal překvapivě končí v Olomouci! Klub v sobotu večer zveřejnil zprávu, že trenér i sportovní ředitel v jedné osobě už na Hané nebude pokračovat. „Rozhodnutí vychází z celkového vyhodnocení dosavadní spolupráce a představ vedení o dalším směřování klubu,“ píše se v prohlášení. Sigma v sobotu odpoledne prohrála v Hradci Králové vysoko 0:5, v tabulce Chance Ligy jí patří čtvrté místo.
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„Vážíme si práce, kterou Pavel Hapal pro klub odvedl, a děkujeme mu za ni. Do budoucna mu přejeme mnoho štěstí a úspěchů,“ uvedl na klubovém webu Sigmy Ondřej Navrátil, předseda představenstva.
Podrobnosti připravujeme.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|5
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|8
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|9
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|10
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|13
|2
|4
|7
|14:24
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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Adam Martinik