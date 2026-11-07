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Skuhravý: Dovedu Baník z krize a vítěz budu já. Je možné, že příště chytá Jedlička

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SESTŘIH: Zbrojovka - Baník 1:3. Skvělý Kubala zazářil hattrickem • Zdroj: iSport.tv
Trenér Baníku Roman Skuhravý
Gólová radost Filipa Kubaly (vpravo)
Trenér Zbrojovky Martin Svědík
Hráči Baníku se radují z gólu
Filip Kubala v utkání na hřišti Zbrojovky
Zbrojovka hrála s Baníkem
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Fotogalerie
Michal Kvasnica
Michal Kvasnica
Chance Liga
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Kdyby takhle Baník rubal pokaždé... V Brně makal od začátku do konce a byla z toho výhra 3:1. Z ostravského týmu, jenž nastoupil bez brankářské jedničky Martina Jedličky, šla fajnová řeč těla. Odměnou byl hattrick Filipa Kubaly a hlavně tříbodová ligová radost po sedmi utkáních. „Je jedním ze strůjců, který mi v kabině nejvíc pomáhá. Tento fotbal chce hrát, za to byl odměněn,“ chválil sedmadvacetiletého útočníka trenér Roman Skuhravý.

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Řekl si Filip Kubala výkonem lídra o kapitánskou pásku?
„Podezřívám vás, že máte nějakou štěnici v mé hlavě. (úsměv) Nabízí se to. Filip je jeden z pěti nebo šesti hráčů, kteří od začátku tento způsob práce a hry chtějí. Ten chtíč může být zapříčiněn i dlouhodobým zraněním, každopádně byl odměněn. V tuto chvíli je s Frydrychem, Boulou a Kohútem důležitou spojkou týmu, to je jasná věc.“

Jedlička z toho potřeboval vystoupit

Zato brankář Martin Jedlička už není ani kapitán, ani hráčem základní sestavy, ani náhradníkem. Proč?
„V týdnu jsem měl rozhovory s trenéry brankářů a s Jedlou. A potom jsem se rozhodl k tomuto řešení. Chci, aby byl po repre pauze znovu nachystaný. Na jeho pozici se absolutně nic nemění. Buďa nám teď pomohl, nemusí ho do brány pustit, ale jedničkou do konce podzimu je Jedlička.“

Bylo složité celou situaci s tak zkoušeným gólmanem vykomunikovat?
„Ani ne, bylo to rozhodnutí ve prospěch Jedly. Pocity, jaké má okolí a Jedla, asi jsou složité, ale já si za tím stojím. Někdy potřebujete, aby z toho hráč naplno vyjel. Není to o tom, jestli sedí na lavičce, nebo s námi není vůbec. Potřeboval z toho vystoupit, tlak na nás všechny je velký. Učinil jsem jednoznačné rozhodnutí a zbytek moc neřešil.“

Předpověď týmu · Sezonní
Baník Ostrava
Očekávané umístění:11. místo
6%Skupina o titul
32%Play off o umístění
62%Skupina o záchranu
5%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 7. 11. 2026 19:52
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Takže příště s Teplicemi bude chytat Budinský?
„To úplně nevím, máme čtrnáct dní. Může se stát cokoliv. Chtěl bych, aby klukům tato situace pomohla. Hernost a organizace hry je klíčová. V pondělí se sejdeme a pochválím je oba dva. Může se stát, že proti Teplicím bude Jedla chytat.“

Bolí to, ale budeme dobří

Rhodriho Smithe však asi podržíte. Jak se vám líbil v prvním ligovém utkání v základní sestavě?
„Je to pozice, kterou hledáme. Podle dat ze zápasů, do nichž vstupoval jako střídající, jsme se rozhodli, že je připraven. Potřebuje zkušenost, bylo vidět, že má respekt při práci s míčem, ale jsem spokojený s tím, jak to odpracoval. Teď odjíždí na sraz reprezentační dvacítky. Ale s majitelem už jsem řešil, že do budoucna to pro nás může být velmi zajímavý hráč.“

Budete po výhře během reprezentační pauzy vy osobně klidnější?
„Vůbec, fotbal beru vlastním zrcadlem. Někdy můžete dělat sebelepší práci, efekt to nemá. Už jsem asi třikrát zmiňoval, že mě trápí nejvíc, že některé věci nejsou vidět už teď. Ale věřím lidem, se kterými pracuju. Dennodenně komunikujeme, s majitelem taky. Pro nikoho to není jednoduchá věc. Pokud to nebude stačit, půjdu o dům dál. Ale já prostě splním, co jsem řekl. Dovedu Baník z krize a budu vítěz já. Bolí to, ale budeme dobří.“

KonecLIVE
13

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1373322:1524
4Olomouc1473422:2024
5Sparta1372425:1323
6Teplice1363421:1821
7Bohemians1455415:1520
8Jablonec1362516:1820
9Zbrojovka1462617:2220
10Plzeň1354428:2119
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1342715:1914
13Baník1342710:2314
14Artis1324714:2410
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
  • Skupina o titul
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  • Skupina o záchranu

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