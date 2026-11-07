Skuhravý: Dovedu Baník z krize a vítěz budu já. Je možné, že příště chytá Jedlička
Kdyby takhle Baník rubal pokaždé... V Brně makal od začátku do konce a byla z toho výhra 3:1. Z ostravského týmu, jenž nastoupil bez brankářské jedničky Martina Jedličky, šla fajnová řeč těla. Odměnou byl hattrick Filipa Kubaly a hlavně tříbodová ligová radost po sedmi utkáních. „Je jedním ze strůjců, který mi v kabině nejvíc pomáhá. Tento fotbal chce hrát, za to byl odměněn,“ chválil sedmadvacetiletého útočníka trenér Roman Skuhravý.
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Řekl si Filip Kubala výkonem lídra o kapitánskou pásku?
„Podezřívám vás, že máte nějakou štěnici v mé hlavě. (úsměv) Nabízí se to. Filip je jeden z pěti nebo šesti hráčů, kteří od začátku tento způsob práce a hry chtějí. Ten chtíč může být zapříčiněn i dlouhodobým zraněním, každopádně byl odměněn. V tuto chvíli je s Frydrychem, Boulou a Kohútem důležitou spojkou týmu, to je jasná věc.“
Jedlička z toho potřeboval vystoupit
Zato brankář Martin Jedlička už není ani kapitán, ani hráčem základní sestavy, ani náhradníkem. Proč?
„V týdnu jsem měl rozhovory s trenéry brankářů a s Jedlou. A potom jsem se rozhodl k tomuto řešení. Chci, aby byl po repre pauze znovu nachystaný. Na jeho pozici se absolutně nic nemění. Buďa nám teď pomohl, nemusí ho do brány pustit, ale jedničkou do konce podzimu je Jedlička.“
Bylo složité celou situaci s tak zkoušeným gólmanem vykomunikovat?
„Ani ne, bylo to rozhodnutí ve prospěch Jedly. Pocity, jaké má okolí a Jedla, asi jsou složité, ale já si za tím stojím. Někdy potřebujete, aby z toho hráč naplno vyjel. Není to o tom, jestli sedí na lavičce, nebo s námi není vůbec. Potřeboval z toho vystoupit, tlak na nás všechny je velký. Učinil jsem jednoznačné rozhodnutí a zbytek moc neřešil.“
Takže příště s Teplicemi bude chytat Budinský?
„To úplně nevím, máme čtrnáct dní. Může se stát cokoliv. Chtěl bych, aby klukům tato situace pomohla. Hernost a organizace hry je klíčová. V pondělí se sejdeme a pochválím je oba dva. Může se stát, že proti Teplicím bude Jedla chytat.“
Bolí to, ale budeme dobří
Rhodriho Smithe však asi podržíte. Jak se vám líbil v prvním ligovém utkání v základní sestavě?
„Je to pozice, kterou hledáme. Podle dat ze zápasů, do nichž vstupoval jako střídající, jsme se rozhodli, že je připraven. Potřebuje zkušenost, bylo vidět, že má respekt při práci s míčem, ale jsem spokojený s tím, jak to odpracoval. Teď odjíždí na sraz reprezentační dvacítky. Ale s majitelem už jsem řešil, že do budoucna to pro nás může být velmi zajímavý hráč.“
Budete po výhře během reprezentační pauzy vy osobně klidnější?
„Vůbec, fotbal beru vlastním zrcadlem. Někdy můžete dělat sebelepší práci, efekt to nemá. Už jsem asi třikrát zmiňoval, že mě trápí nejvíc, že některé věci nejsou vidět už teď. Ale věřím lidem, se kterými pracuju. Dennodenně komunikujeme, s majitelem taky. Pro nikoho to není jednoduchá věc. Pokud to nebude stačit, půjdu o dům dál. Ale já prostě splním, co jsem řekl. Dovedu Baník z krize a budu vítěz já. Bolí to, ale budeme dobří.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|5
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|8
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|9
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|10
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|13
|2
|4
|7
|14:24
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu