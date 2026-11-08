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ONLINE: Slavia - Artis. Lídra tabulky čeká nováček z Brna. Zastřílí si na domácím hřišti?

Po trefě N&#39;Guessana vedla Slavia v Jablonci už 3:0
Po trefě N'Guessana vedla Slavia v Jablonci už 3:0Zdroj: Pavel Mazáč / Sport
iSport.cz
ČTK
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Slavia hraje ve 14. kole fotbalové Chance Ligy s Artisem. Sešívaní dosud v lize neprohráli a po třinácti kolech jsou na prvním místě tabulky. Brňané hráli naposledy ve středu a s Bohemians padli 1:2. Utkání startuje v 15.00, sledujte ONLINE přenos na iSportu. 

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Předpověď zápasu · Chance Liga · 14. kolo
Slavia Praha
ne 8. 11.
15:00
Artis Brno
Pravděpodobnost výhry
Výhra Slavia
Remíza
Výhra Artis
Pravděpodobná skóre
  • 3:012.4%
  • 2:012.3%
  • 4:09.3%
  • 1:07.8%
Predikce aktualizována: 8. 11. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1373322:1524
4Olomouc1473422:2024
5Sparta1372425:1323
6Teplice1363421:1821
7Bohemians1455415:1520
8Jablonec1362516:1820
9Zbrojovka1462617:2220
10Plzeň1354428:2119
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1342715:1914
13Baník1342710:2314
14Artis1324714:2410
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

 

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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