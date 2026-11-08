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ONLINE: Plzeň - Sparta. Šlágr 14. kola Chance Ligy. Potvrdí Viktoria vzrůstající formu?

Singhateh se trefil parádně
Singhateh se trefil parádněZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Plzeňský Cheick Souaré v hlavičkovém souboji uspěl proti Yawu Paintsilovi z Lilleströmu
Singhateh střílí gól
Ruben Gabrielsen z Lilleströmu se snaží udržet míč před dotírajícím Amarem Memičem
Irving při zápase s Bournemouthem
Plzeňský obránce Sampson Dweh si kryje míč před Fredrikem Gulbrandsenem z Lilleströmu
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iSport.cz
ČTK
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Plzeň ve 14. kole fotbalové Chance Ligy přivítá Spartu. Oba celky před sezonou vyhlásily útok na titul, ale podzim jim nevychází. Letenští jsou pátí osm bodů za Slavií, desátá Viktoria ztrácí na lídra 12 bodů. Plzeň chce potvrdit vzrůstající formu, čtvrteční výhra 1:0 v Lilleströmu v Evropské lize byla třetím soutěžním vítězstvím po sobě. Na Spartu doma v lize umí, nebodovala tam s ní jen jednou z posledních 18 zápasů. Utkání startuje v 18.00, sledujte ONLINE přenos na iSportu. 

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Předpověď zápasu · Chance Liga · 14. kolo
Viktoria Plzeň
ne 8. 11.
18:00
Sparta Praha
Pravděpodobnost výhry
Výhra Plzeň
Remíza
Výhra Sparta
Pravděpodobná skóre
  • 1:111.8%
  • 1:28.6%
  • 2:18.2%
  • 0:16.7%
Predikce aktualizována: 8. 11. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1373322:1524
4Olomouc1473422:2024
5Sparta1372425:1323
6Teplice1363421:1821
7Bohemians1455415:1520
8Jablonec1362516:1820
9Zbrojovka1462617:2220
10Plzeň1354428:2119
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1342715:1914
13Baník1342710:2314
14Artis1324714:2410
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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