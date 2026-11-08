ONLINE: Plzeň - Sparta. Šlágr 14. kola Chance Ligy. Potvrdí Viktoria vzrůstající formu?
Plzeň ve 14. kole fotbalové Chance Ligy přivítá Spartu. Oba celky před sezonou vyhlásily útok na titul, ale podzim jim nevychází. Letenští jsou pátí osm bodů za Slavií, desátá Viktoria ztrácí na lídra 12 bodů. Plzeň chce potvrdit vzrůstající formu, čtvrteční výhra 1:0 v Lilleströmu v Evropské lize byla třetím soutěžním vítězstvím po sobě. Na Spartu doma v lize umí, nebodovala tam s ní jen jednou z posledních 18 zápasů. Utkání startuje v 18.00, sledujte ONLINE přenos na iSportu.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|5
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|8
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|9
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|10
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|13
|2
|4
|7
|14:24
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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