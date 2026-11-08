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Důvodů Hapalova konce je víc. Řeší se Guľa, sportovní ředitel z vlastních zdrojů?

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Hapala držely jen výsledky: Portugalec teď na pár zápasů, pak Guľa. Ředitel z vlastních zdrojů? • Zdroj: iSport.cz
Pavel Hapal zdraví Martina Svědíka na Andrově stadionu v Olomouci
Bývalý trenér Sigmy Olomouc Pavel Hapal
Bývalý trenér Sigmy Olomouc Pavel Hapal
Mick van Buren vstřelil proti Olomouci čtvrtý gól Hradce
Bývalý trenér Sigmy Olomouc Pavel Hapal
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Michal Kvasnica
Michal Kvasnica
Chance Liga
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Už v průběhu výprasku s Hradcem Králové (0:5) mělo olomoucké vedení jasno o tom, že takhle to dál s Pavlem Hapalem nepůjde. Jakkoli to může znít zvláštně, trenér a generální sportovní manažer v jedné osobě neměl na Andrově stadionu navzdory zisku 24 bodů z mnoha důvodů pevnou pozici ani důvěru miliardáře Pavla Hubáčka. Sigma chtěla udělat změnu už po utkáních v Prostějově a Zlíně, nakonec k tomu sáhla v sobotu. Podle informací iSportu má favority na obě pozice. Zákulisí se detailně řeší i v novém nedělním videospeciálu Ligy naruby na liganaruby.cz.

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Fanoušci Sigmy si vzpomněli na jaro 2013. I tehdy klub odvolal kouče ze špičky tabulky, byl jím Roman Pivarník. Teď stejnou situaci prožívá Pavel Hapal, jeho tým byl ještě v sobotu dopoledne třetí (o skóre za druhou Mladou Boleslaví). Dneska je bez práce, jeho šedý Lexus před Androvým stadionem dojezdil.

„Klub SK Sigma Olomouc se rozhodl ukončit spolupráci s Pavlem Hapalem, který zastával pozici generálního sportovního manažera a hlavního trenéra A-mužstva. Rozhodnutí vychází z celkového vyhodnocení dosavadní spolupráce a představ vedení o dalším směřování klubu,“ píše se v prohlášení na oficiálním webu.

Jeho druhá polovina je důležitá a pravdivá. Nejde totiž o emoční reakci na debakl 0:5 v Hradci Králové, jak by se samozřejmě mohlo na první pohled zdát. Šlo spíš o poslední kapku, a to nejen co se týče výsledku, ale i vedení utkání, zápasového plánu, zvolení základní sestavy, taktiky, reakce, řeči těla na lavičce, odůvodňování další ztráty dalším vyloučením atd.

Odvolání bylo dvakrát blízko

Hapalova pozice se řešila už po

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