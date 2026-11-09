ZNÁMKY Sparty: Hoever mohl být perfektní, Brunes opět selhal. Odpověď Enemeho
Šlágr 14. kola Chance Ligy mezi Plzní a Spartou skončil remízou 1:1. Jonatan Brunes sice vstřelil branku, nemělo ale zůstat jen u jednoho zásahu. Hugo Sochůrek hrál odvážně a v posledních dnech kritizovaný Santiago Eneme tentokrát předvedl lepší výkon, než ve čtvrtek proti Bournemouthu. A co další? Projděte si hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a webu iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší).
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|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|96%
|0%
100%
Sparta Praha
|3%
|0%
96%
Slovan Liberec
|1%
|0%
88%
11%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
77%
20%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
50%
41%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
54%
38%
8%
Jablonec
|0%
|0%
47%
42%
11%
Hradec Králové
|0%
|0%
25%
49%
26%
Teplice
|0%
|0%
25%
49%
26%
Bohemians 1905
|0%
|0%
20%
48%
32%
Baník Ostrava
|0%
|1%
31%
62%
Pardubice
|0%
|1%
32%
61%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
29%
66%
Slovácko
|0%
|14%
97%
Artis Brno
|0%
|18%
98%
Zlín
|0%
|66%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu