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ZNÁMKY Sparty: Hoever mohl být perfektní, Brunes opět selhal. Odpověď Enemeho

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SESTŘIH: Plzeň - Sparta 1:1. Šlágr kola vítěze nenašel • Zdroj: isport.tv
Sparťanský trenér Brian Priske během zápasu v Plzni
Sparťanský brankář Jakub Surovčík po konci duelu v Plzni
Sparťanský útočník Matyáš Vojta po konci duelu v Plzni
John Mercado pálil na branku Plzně, míč skončil ovšem mimo tři tyče
Sparťanský trenér Brian Priske během utkání v Plzni
Jonatan Brunes otevřel skóre šlágru mezi Plzní a Spartou, o jeho gólu se ale ještě povedou řeči...
Sparťanský křídelník Josimar Alcócer se snaží zbavit Patrika Hrošovského
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Chance Liga
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Šlágr 14. kola Chance Ligy mezi Plzní a Spartou skončil remízou 1:1. Jonatan Brunes sice vstřelil branku, nemělo ale zůstat jen u jednoho zásahu. Hugo Sochůrek hrál odvážně a v posledních dnech kritizovaný Santiago Eneme tentokrát předvedl lepší výkon, než ve čtvrtek proti Bournemouthu. A co další? Projděte si hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a webu iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší).

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Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
96%0%
Sparta Praha
3%0%
Slovan Liberec
1%0%
Viktoria Plzeň
0%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Jablonec
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Teplice
0%0%
Bohemians 1905
0%0%
Baník Ostrava
0%1%
Pardubice
0%1%
Zbrojovka Brno
0%1%
Slovácko
0%14%
Artis Brno
0%18%
Zlín
0%66%
Predikce aktualizována: 9. 11. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia14104036:834
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1474322:1525
4Sparta1473426:1424
5Olomouc1473422:2024
6Teplice1463522:2221
7Jablonec1463516:1821
8Plzeň1455429:2220
9Bohemians1455415:1520
10Zbrojovka1462617:2220
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1452719:2017
13Baník1342710:2314
14Artis1424815:2810
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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