Dvě žluté za tři minuty! Jeřábek v Edenu potopil Artis. Expert: Sudí tím zápas zabil
Pokud Artis Brno přijel do Edenu s jakoukoliv ambicí na bodový zisk, hned prvních deset minut udělalo těmto plánům masivní trhliny. Už ve 3. minutě utkání 14. kola fotbalové Chance Ligy totiž skóroval Mojmír Chytil a o osm minut později byl vyloučen obránce Michal Jeřábek. Zkušenému borci byly osudné dva žluté fauly na totožného hráče. Experti ve studiu OnePlay po výhře Slavie ale přiznali, že druhý trest z 11. minuty nebyl tak jasný.
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Na papíře je to sice zkušený hráč, ale ve 31 letech dlouholetý brněnský obránce Michal Jeřábek nastoupil do svého teprve třetího ligového zápasu. A rovnou před zaplněnými ochozy v Edenu. Životní zážitek ale netrval dlouho...
Nejdříve jen přihlížel, jak ve 3. minutě prolétl do pokutového území Mojmír Chytil a krásnou ranou levačkou otevřel skóre, to byl ale jen začátek hororové desetiminutovky. Zkušený stoper, který se marně chytal s náběhy agilního Emmanuela Ayaosiho, musel nigerijského křídelníka už v 8. minutě zastavovat nedovoleně. „Nechci se vozit po Jeřábkovi, ale to bránění je tak strašně pohodlné... To je NIC,“ nešetřil kritikou bývalý brankář Václav Hladký v televizním studiu OnePlay.
Druhá žlutá je méně jasná
Druhá žlutá, na kterou přišlo v 11. minutě, vytvořila na lavičce Artisu mnohem větší protesty. Byl to opět Ayaosi, který si píchl v úprku míč kolem Jeřábka. Ten ho sice nezasáhl nohama, ale křídelníkovi tělem a rukou vytvořil hodně tvrdou hradbu, o kterou se slávista rozbil. Přestože byl zápas v první čtvrthodině, sudí Daniel Vokoun ihned běžel k brněnskému hráči s druhou žlutou kartou. Kouč Roman Nádvorník kroutil hlavou.
„Ta první je jasná, druhá je pro mě o něco méně jasná. Hraje balon, ale je tam úder loktem do ramene Ayaosiho. Intenzita je tak velká, že se to dá hodnotit jako žlutá karta. Můžeme se bavit o tom, jestli se má hodnotit první žlutá jako druhá žlutá, což je těžké, protože penalty a červené karty jsou velké ovlivnění zápasu. Byl bych v pohodě, kdyby tam rozhodčí přilétl a řekl jen, že takový zákrok udělal naposledy,“ popsal v televizním studiu další expert Zdeněk Folprecht.
Rozhodčí zápas zabil
Oba tresty dělily pouhé tři minuty, Jeřábek se tak stal v této sezoně hráčem, který dostal dvě žluté karty v nejkratším časovém úseku. Dosud to byl Mouhamed Traoré z Pardubic, jehož dva žluté zákroky dělilo 25 minut. Na padesátivteřinový rekord Martina Filla to samozřejmě nemělo...
Relativní přísnost druhého trestu samozřejmě vyvolala i debatu o tom, zda neměl na záchranu Artisu přispěchat VAR. „Nebylo to na odvolání červené karty,“ mínil však Hladký. „Ale dokážu si představit, že by to bylo bez žluté. Všechny názory jsou v tuto chvíli v pořádku, lze nad tím diskutovat hodiny. Ale asi se můžeme bavit o tom, že rozhodčí fouká zápas s citem pro hru. Takhle ten zápas i pro nezávislého podle mě zabil.“
Minimálně pro první půli byla jeho teze pravdivá. Slavia potvrdila dlouhodobý problém, že jí červená karta soupeře mnohdy rozhodí více než druhý tým a zbytek pětačtyřicetiminutovky předvedla veskrze průměrný výkon. Zmrzlé tribuny pořádně rozpumpovala až po změně stran, kdy přinesl úlevu David Jurásek a střídající duo Štěpán Chaloupek s Lukášem Provodem.
Nejrychlejší dvě žluté karty v Chance Lize (2026/27)
|Poř.
|Hráč (Klub)
|Časový interval
|1.
|Michal Jeřábek (Artis)
|3 minuty
|2.
|Mouhamed Traoré (Pardubice)
|26 minut
|3.–4.
|Petr Mirvald (Bohemians)
|35 minut
|3.–4.
|Tihomir Kostadinov (Slovácko)
|35 minut
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|5
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|9
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|10
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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