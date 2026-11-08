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Dvě žluté za tři minuty! Jeřábek v Edenu potopil Artis. Expert: Sudí tím zápas zabil

Michal Jeřábek z Artisu viděl už v 11. minutě červenou kartu a utkání v Edenu pro něj brzy skončilo
Michal Jeřábek z Artisu viděl už v 11. minutě červenou kartu a utkání v Edenu pro něj brzy skončiloZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Slávistický obránce Tomáš Holeš v utkání proti Artisu
Slávistický útočník Mojmír Chytil se raduje z úvodní trefy utkání proti Artisu
Mojmír Chytil poslal Slavii proti Artisu už ve 3. minutě do vedení
Martin Vaniak se vrátil do Edenu jako trenér brankářů Artisu Brno
Quadri Adediran měl příležitost na srovnání stavu, do střely se mu ale položil Michal Sadílek
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Bartoloměj Černík
Bartoloměj Černík
Chance Liga
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Pokud Artis Brno přijel do Edenu s jakoukoliv ambicí na bodový zisk, hned prvních deset minut udělalo těmto plánům masivní trhliny. Už ve 3. minutě utkání 14. kola fotbalové Chance Ligy totiž skóroval Mojmír Chytil a o osm minut později byl vyloučen obránce Michal Jeřábek. Zkušenému borci byly osudné dva žluté fauly na totožného hráče. Experti ve studiu OnePlay po výhře Slavie ale přiznali, že druhý trest z 11. minuty nebyl tak jasný.

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Na papíře je to sice zkušený hráč, ale ve 31 letech dlouholetý brněnský obránce Michal Jeřábek nastoupil do svého teprve třetího ligového zápasu. A rovnou před zaplněnými ochozy v Edenu. Životní zážitek ale netrval dlouho...

Nejdříve jen přihlížel, jak ve 3. minutě prolétl do pokutového území Mojmír Chytil a krásnou ranou levačkou otevřel skóre, to byl ale jen začátek hororové desetiminutovky. Zkušený stoper, který se marně chytal s náběhy agilního Emmanuela Ayaosiho, musel nigerijského křídelníka už v 8. minutě zastavovat nedovoleně. „Nechci se vozit po Jeřábkovi, ale to bránění je tak strašně pohodlné... To je NIC,“ nešetřil kritikou bývalý brankář Václav Hladký v televizním studiu OnePlay.

Druhá žlutá je méně jasná

Druhá žlutá, na kterou přišlo v 11. minutě, vytvořila na lavičce Artisu mnohem větší protesty. Byl to opět Ayaosi, který si píchl v úprku míč kolem Jeřábka. Ten ho sice nezasáhl nohama, ale křídelníkovi tělem a rukou vytvořil hodně tvrdou hradbu, o kterou se slávista rozbil. Přestože byl zápas v první čtvrthodině, sudí Daniel Vokoun ihned běžel k brněnskému hráči s druhou žlutou kartou. Kouč Roman Nádvorník kroutil hlavou.

„Ta první je jasná, druhá je pro mě o něco méně jasná. Hraje balon, ale je tam úder loktem do ramene Ayaosiho. Intenzita je tak velká, že se to dá hodnotit jako žlutá karta. Můžeme se bavit o tom, jestli se má hodnotit první žlutá jako druhá žlutá, což je těžké, protože penalty a červené karty jsou velké ovlivnění zápasu. Byl bych v pohodě, kdyby tam rozhodčí přilétl a řekl jen, že takový zákrok udělal naposledy,“ popsal v televizním studiu další expert Zdeněk Folprecht.

Rozhodčí zápas zabil

Oba tresty dělily pouhé tři minuty, Jeřábek se tak stal v této sezoně hráčem, který dostal dvě žluté karty v nejkratším časovém úseku. Dosud to byl Mouhamed Traoré z Pardubic, jehož dva žluté zákroky dělilo 25 minut. Na padesátivteřinový rekord Martina Filla to samozřejmě nemělo...

Relativní přísnost druhého trestu samozřejmě vyvolala i debatu o tom, zda neměl na záchranu Artisu přispěchat VAR. „Nebylo to na odvolání červené karty,“ mínil však Hladký. „Ale dokážu si představit, že by to bylo bez žluté. Všechny názory jsou v tuto chvíli v pořádku, lze nad tím diskutovat hodiny. Ale asi se můžeme bavit o tom, že rozhodčí fouká zápas s citem pro hru. Takhle ten zápas i pro nezávislého podle mě zabil.“

Minimálně pro první půli byla jeho teze pravdivá. Slavia potvrdila dlouhodobý problém, že jí červená karta soupeře mnohdy rozhodí více než druhý tým a zbytek pětačtyřicetiminutovky předvedla veskrze průměrný výkon. Zmrzlé tribuny pořádně rozpumpovala až po změně stran, kdy přinesl úlevu David Jurásek a střídající duo Štěpán Chaloupek s Lukášem Provodem.

Nejrychlejší dvě žluté karty v Chance Lize (2026/27)

Poř.Hráč (Klub)Časový interval
1.Michal Jeřábek (Artis)3 minuty
2.Mouhamed Traoré (Pardubice)26 minut
3.–4.Petr Mirvald (Bohemians)35 minut
3.–4.Tihomir Kostadinov (Slovácko)35 minut

KonecLIVE
41

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia14104036:834
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1474322:1525
4Olomouc1473422:2024
5Sparta1372425:1323
6Teplice1463522:2221
7Jablonec1463516:1821
8Bohemians1455415:1520
9Zbrojovka1462617:2220
10Plzeň1354428:2119
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1452719:2017
13Baník1342710:2314
14Artis1424815:2810
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
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