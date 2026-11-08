Teplice zničily i směšné chyby. Trousil o nečekaném střelci: Nechtěl bych parchanty
Další africký klenot v lize? Devatenáctiletý záložník Arouna Ouattara z Burkiny Faso při svém ligovém debutu v základní sestavě zařídil vítězství Pardubic v Teplicích 4:1 ve 14. kole fotbalové Chance Ligy. Vstřelil dva góly, získal penaltu a donutil brankáře Matouše Trmala k vlastňáku. „Víme, co umí,“ lebedil si pardubický trenér Jan Trousil.
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Byl u všeho důležitého. Jediné minus zaznamenal pouze, když nedokázal uhlídat na zadní tyči po rohovém kopu skórujícího Večerku, který v tu chvíli srovnával na 1:1. Pak už to byl Ouattarův koncert. Do té doby přitom v Pardubicích odehrál jen čtrnáct ligových minut a pohár na Slovácku.
„Figuruje v kádru delší dobu, jenže byl zraněný. Nyní už je konečně zpátky, měsíc plně trénuje, tudíž jsem konečně mohl vidět na vlastní oči, jakým způsobem pracuje. Od začátku se mi líbil, přestože musel zapracovat na kondiční složce. Ukázal přehled v MOL Cupu proti Slovácku. Proto jsme se rozhodli, že ho nyní dáme do hry od začátku. Za úkol měl doplňovat box. Chtěli jsme, aby chodil do centrovaných balonů a pokoušel se střílet z dálky,“ vypočítával Trousil.
Pro tyhle kluky jsme přestupní stanice
Ouattara jeho pokyny plnil bezezbytku. Nejprve gólově využil Vientiessova podklouznutí, jemuž situaci šílenou přihrávkou vzduchem zavařil Fortelný. Potom jeho dalekonosnou ránu nešikovně tečoval za Trmala Dalibor Večerka, aby se posléze posila z gruzínské ligy prezentovala nechytatelnou dělovkou. Mezitím si ještě talent, jehož Pardubice na jaře nechaly aklimatizovat ve Vlašimi, vynutil penaltu na Švandovi. Pokutový kop však Krčík zahodil.
„Na začátku měl Ouattara dvě obrovské šance, které řešil jinak, než bych si představoval. Bylo potřeba to uklidit k tyči,“ káral svého svěřence náročný stratég Trousil. „Nakonec si s dalšími třemi situacemi poradil fantasticky, vybojoval penaltu. Jsem rád, že vydržel téměř sedmdesát minut ve velmi dobré intenzitě. Mnohem lepší než kdyby napálil prvních třicet minut a pak v tom plaval,“ rozněžnil se kouč a ocenil charakter rodáka z Burkiny Faso, jenž zřejmě s lehkostí zapadl do pardubické multikulturní soupisky. V Teplicích nastoupilo sedm cizinců, z toho pět Afričanů.
„Máme hodně hráčů tmavé pleti, což přináší, že je musíte vybírat podle charakteru, abyste tam neměli parchanty, co budou dělat zle v kabině. Ouattara na sobě chce pracovat, posouvat se. Pro tyhle kluky jsme přestupní stanice. Říkám jim, ať nám pomohou a my jim pomůžeme tím, že od nás půjdou někam výš. Na jeho post můžeme vybírat ještě z Botose nebo Jelínka, takže víme, že nám nikdo z nich neshodí řemen,“ pochvaloval si Trousil.
Frťala lakonicky: Zápas blbec
Zrovna tak má z čeho vybírat na brankářském postu. Znovu ani na lavici náhradníků nebyl Aleš Mandous, v sezoně chytal jedinkrát. „Na zápasy s námi nejezdí. Se svou rolí je seznámen, jedná se o věc trenérů brankářů. Na tréninku zůstává pracovitý, je to profík,“ zůstal Trousil tajemný.
Teplice čelily penaltě a připsaly si dva vlastence. „Zápas blbec,“ prohodil lakonicky Zdenko Frťala. „Nebyl jsem spokojený s naší agresivitou a nasazením. Třem inkasovaným gólům předcházely laciné chyby, ztráceli jsme v soubojích a všude byli pozdě,“ vadilo teplickému kouči.
Zkáza započala Juklovým zakončením do vlastní sítě. „Běžel jsem s Ichou, který míč ani netrefil. Jenomže jsem ho viděl na poslední chvíli a balon dorazil. Smůla,“ mrzelo domácího záložníka.
Reprezentant Hopi chyběl v základu
Trousil viděl klíčový moment v pardubickém druhém gólu do šatny poté, co před vlastním vápnem uklouzl Vientiess. „Nám nikdo takový dárek nedá. Pořád si míč posouváme, připravujeme si ho do lepší pozice. Je to o rychlejším rozhodování, někdy do toho musíte fláknout,“ reagoval Frťala na Lotyšovu hrubku, k níž ho však donutila předcházející Fortelného mizerná přihrávka.
„Otupili jsme hlavní pardubickou zbraň, což jsou rychlá křídla a brejky. Pak dostaneme takové góly. Nevím, jestli jsem něco takového zažil. Snad jsme si to vyžrali. Nechci, aby nás zmátl pohled na tabulku. Musíme spadnout zpátky na zem, protože předchozí výhra ze Slovácka nás ukolébala. Mysleli jsme, že to půjde samo. Při ligové vyrovnanosti ještě nemáme lehké spaní,“ věděl Frťala.
Překvapil tím, že do základu neposlal čerstvého reprezentanta Hopiho. „Nemělo to vliv. O sestavě jsem byl rozhodnutý už v pondělí. Idris je přímočarý, na začátku kariéry. Je motivací pro ostatní, že i z Teplic a Boleslavi se dá dostat do nároďáku a že nás jako klub trenér Denia pochválil. Otázkou je, zda jsme se tím nenechali uchlácholit,“ uzavřel Frťala.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|5
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|9
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|10
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
- Skupina o titul
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