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Kozel reprezentant. Pyšný táta se jako soupeř hádal. Čím zaujal Deniu a koho napodobil?

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SESTŘIH: Jablonec - Mladá Boleslav 0:0. Jablonec znovu ztratil body, Boleslav prodloužila sérii bez porážky • Zdroj: isport.tv
Jablonec se s Boleslaví rozešel bez branek
Jablonec se s Boleslaví rozešel bez branek
Jablonec se s Boleslaví rozešel bez branek
Jablonec se s Boleslaví rozešel bez branek
Jablonec se s Boleslaví rozešel bez branek
Jablonec se s Boleslaví rozešel bez branek
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Petr Fantyš
Petr Fantyš
Chance Liga
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Český a československý fotbal zná pouze devět takových párů. Za národní tým nastoupil nejprve otec a o pár let později hrdě sledoval, jak reprezentační dres obléká jeho syn. Desátý může přiskočit na seznam už za pár dní a Luboš Kozel bude pozorně sledovat, zda jeho syn David vyběhne na trávník. Ještě dnes paradoxně stáli proti sobě v ligovém zápase Jablonce s Mladou Boleslaví, který skončil 0:0.

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Rohy obou Kozlů se zaklesly podruhé. V únoru slavil syn David, který teprve potřetí nastoupil v základní sestavě prvoligového zápasu. O půl roku později je etablovaným hráčem celku bojujícího na evropských příčkách, krouží kolem něj movitější kluby (web iSport před časem informoval o zájmu z Plzně) a nyní se dostal i mezi 24 vyvolených do reprezentačního výběru.

„V Boleslavi hraje velice dobře, sledovali jsme ho už od září, ale při minulém srazu měl bohužel problém s kotníkem a nominovat jsme ho nemohli,“ přemítal reprezentační kouč Santi Denia. „Může naší záloze přinést hodně. Hraje na pozici osmičky, je také docela mladý (24 let) a věříme mu. Má dobrou příležitost ukázat se proti top týmům,“ zdůvodnil první Kozlovu pozvánku.

Běžecky dominuje a rozumí si s míčem

Proti Jablonci si znovu vedl velmi slušně, i když do statistik se zapsal pouze žlutou kartou (stejně jako táta Luboš). „David byl všude, za mě nejlepší hráč zápasu. Pohybové předpoklady má vynikající a hraje výborně v obou fázích. Navíc mu nedochází síly, běžecky dominuje a rozumí si s míčem,“ jmenoval boleslavský trenér Aleš Majer přednosti, kterými mohl zaujmout Deniu.

S trenérem na druhé straně má reprezentační nováček bližší vztah, ale tentokrát si nic nedarovali a v závěru se kvůli autovému vhazování dostali otec se synem dokonce do slovní přestřelky. „Měli jsme tam jednu kontroverzi,“ líčil s úsměvem Luboš. „To jsou emoce ze zápasu, ale už jsme spolu mluvili po utkání a řekli jsme si i pozitivní věci,“ dodal jablonecký kouč.

Táta Kozel: Jsem na něj pyšný, kam to dotáhl

Nyní se společně se synem může zařadit mezi unikátní rodinné dvojice. Pokud David vyběhne na trávník v českém dresu, stvoří Kozlovi desátý pár otce se synem, který reprezentoval Česko v A-týmu. „Říkal jsem mu, ať si z toho nedělá velkou hlavu, pořád je to jenom fotbal, a ať hraje, jak umí,“ radil synovi táta. „Už samotná nominace je velké vyznamenání a jsem na něj pyšný, kam to dotáhl,“ usmíval se. „Byl jsem nadšený a věřím, že uspěju. Náznaky jsem dostával už před minulým srazem a jsem rád, že to vyšlo,“ povídal sám David Kozel.

První šanci na debut bude mít ve čtvrtek 12. listopadu proti Španělsku, další o tři dny později v Chorvatsku. „Bohužel máme už jiné plány, takže na stadionu nebudu, ale na zápas se určitě podívám,“ doplnil Luboš Kozel.

Kdo další šel ve stopách otce?

Další dva syny někdejších Lvů potká David už v pondělí, když poprvé vstoupí do kabiny. Jako vůbec poslední se na seznam připojil Antonín Kinský, který debutoval v září proti Španělsku a jeho otec (také Antonín) odchytal v národním dresu pět zápasů. Vrací se také Adam Gabriel (1 start), jehož otec Petr odkopal deset zápasů v devadesátých letech.

Zbylých sedm párů už představuje ryzí historii československého a českého fotbalu: Miroslav a Michal Kadlecovi, Karel a David Jarolímovi, Verner a Mario Ličkovi, brankáři Pavel a Petr Koubovi a trojice rodů, kde synové podědili talent i stejné křestní jméno – Martinové Frýdkové, Alexandrové Vencelové a slovenští Vladimírové Weissové.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia14104036:834
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1474322:1525
4Sparta1473426:1424
5Olomouc1473422:2024
6Teplice1463522:2221
7Jablonec1463516:1821
8Plzeň1455429:2220
9Bohemians1455415:1520
10Zbrojovka1462617:2220
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1452719:2017
13Baník1342710:2314
14Artis1424815:2810
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
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