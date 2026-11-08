Napětí v Plzni! Pochyby kolem gólu Sparty i srážka v tunelu: fauloval Brunes?
V těchto duelech bylo vždy o napětí postaráno. Nezapomeňte, že po střetu Plzně se Spartou pronesl David Limberský jednu z klasických vět tuzemského fotbalu: „Kontakt tam byl.“ Tehdy si poskočil v pokutovém území, byla z toho penalta. Od té doby byl na Letné nenáviděn. Aktuálně tu máme další díly seriálu nazvaného Kontroverze v zápase Viktoria vs. Sparta z nedělního šlágru 14. kola fotbalové Chance Ligy (1:1).
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Ve Štruncových sadech byl na programu duel takzvaně potřebných, tedy klubů, které jsou v lize za očekáváním. Sparta je sice blízko špice, jenže ztratila tolik bodů, že její fanoušci už občas vyšlou vzkaz mířící ke změně trenéra.
Viktoria ho dokonce měnila, zakaboněného Martina Hyského vystřídal totální extrovert Radoslav Kováč. Od začátku to bylo střídavě oblačno, ale v poslední době se mančaft výrazně zvedl, vyhrál poslední tři zápasy, včetně úspěchu na Baníku a v Evropské lize na hřišti norského Lilleströmu, s nímž Sparta doma remizovala.
Ostrý střet i kontroverze u prvního gólu
Od začátku nedělního střetu se klasicky vyčkávalo, z klidu vybočila jen situace, kdy se domácí útočník Prince Adu srazil s hostujícím gólmanem Jakubem Surovčíkem. Bylo to, jako když se potkají dva vlaky. Slovenský reprezentant však byl u balonu za obranu dřív, poměrně v klidu ho odkopl a pak dostal ránu. Žlutá pro plzeňského pořízka byla v pořádku, soka sice trefil, jenže už vlastně nemohl nic dělat. Skoro nikdo neprotestoval.
To přišlo až v 17. minutě. A byl to ohňostroj emocí.
Ki-Jana Hoever poslal z pravého beka míč na hrot na Jonatana Brunese, přihrávka šla do prostoru za domácího stopera Sampsona Dweha. Nor se dostal za něj, dokázal míč dostat před sebe. V tom se však jejich nohy zaklínily a domácí obránce spadl. Sparťanský forvard pak míč uklidil levačkou podél pravé ruky brankáře Floriana Wiegeleho do sítě.
Faul, shodli se experti
Šlo o faul? Rozhodčí Dominik Starý gól ihned uznal, pak přišlo (samozřejmě) přezkoumání od videokolegů. Ti neměli problém. 1:0 pro Spartu.
„V mých očích je to Brunesův faul. Dal nohu mimo svůj přirozený pohyb,“ vysvětloval v televizi Oneplay expert Jakub Podaný, mimochodem bývalý hráč Sparty. „Brunes vyosil nohu, pro mě je to faul. Překvapilo mě tak rychlé rozhodnutí,“ přidal se jeho kolega Antonín Rosa.
Sudí měli jiný názor.
Exces při odchodu do kabin
Viktoria pak vyrovnala v šesté minutě nastavení první půle, po rohu se prosadil Prince Adu. Sparta si však zahrávala, na konci poločasu - notabene při vedení - je lepší hru zjednodušit, prostě první část duelu dohrát. Jenže ona nabídla soupeři dvě standardní situace, a z druhé inkasovala.
Délka extra času se nelíbila Brianu Priskemu, notně protestoval. Rozhodčí naplánoval pětiminutové nastavení, má však naprosto právo ho ještě protáhnout. To se stalo.
Jenže vzájemné antipatie už byly rozjeté, proto se v tunelu při odchodu do kabiny poškorpili na jedné straně sportovní ředitel Martin Vozábal a obránce Denis Vavro, na druhé Priske s kapitánem Patrikem Vydrou. Exces trval jen chvilku, tak už to bývá.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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