Trpišovský zklamal Nádvorníka, Slavia sáhne do Artisu: Strašně zajímavý potenciál
V létě přivedli za šest týdnů osmnáct nových fotbalistů. Masivní obměna druholigového kádru Artisu celkem vychází. V zimě se v Líšni třást s kádrem tolik nebude. Jedno je ale téměř jisté: francouzský bek Neil Glossoa se velmi pravděpodobně vrátí do Slavie. „Budeme si ho chtít stáhnout,“ na rovinu pravil Jindřich Trpišovský, trenér Slavie.
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Zkraje června oznámila Slavia zásilku z druholigového Pau, Glossoa podepsal s českým šampionem dlouholetý kontrakt do roku 2031. Na konci července se dvaadvacetiletý hráč přesunul na hostování do Artisu, který v kvapíkovém tempu přebudovával kádr pro prvoligové potřeby. Okamžitě zaujal. Místo v sestavě si vydupal hned. Nedávno se v Hradci Králové uvedl krásnou brankou.
„Je zajímavý rychlostními předpoklady,“ řekl Roman Nádvorník, pod kterým se Francouz zlepšuje v Brně. I proto kouče Artisu mrzelo, že Glossou nemohl vypustit do bouřícího Edenu. Dohoda mezi týmy zakazuje hráčům na hostování nastoupit proti kmenovému klubu. „Nemohl hrát ani Fully se Sanyangem. Náš výkon to ovlivnilo. Rozbila se nám defenziva a chyběly nám centimetry,“ postěžoval si Nádvorník.
Na Česko si prý zvyká
Na tiskové konferenci dostal od reportéra Sportu dotaz, zda se slávistická trojka v zimě nevrátí do Slavie. „Ne, ne. Zprávy ještě nemáme, je to předčasné. Tyhle věci se budou řešit v zimě. Počítáme s tím, že u nás všichni zůstanou. Máme je na roční hostování. Věřím, že to dopadne,“ odvětil Nádvorník.
Po něm přišel na řadu Trpišovský a svého kolegu zklamal. „Glossoua si budeme chtít stáhnout, byť za dva měsíce se ještě může něco stát,“ pravil. Nedávno se byl na Francouze podívat v Hradci Králové, odjížděl nadšený.
„Odehrál fantastický zápas. Potřebujeme vyřešit pravou stranu, takže se jeho návrat nabízí. Dnes jsem s ním mluvil, zvyká si na Česko, v Artisu má vytížení. Ještě musí zlepšit komunikaci na hřišti, ale osvojuje si spoustu věcí. Původem je defenzivní záložník, ve Francii hrál pravého prostorového halvbeka, ale v týmu, který moc nedržel míč. Což je oproti nám rozdíl. Nicméně má strašně zajímavý potenciál.“
Jestliže Glossoa se bude vracet, určitě ne Fully. A zřejmě ani Sanyang.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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