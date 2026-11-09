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Trpišovský zklamal Nádvorníka, Slavia sáhne do Artisu: Strašně zajímavý potenciál

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SESTŘIH: Slavia - Artis 4:1. Sešívaní potvrdili roli favorita, Artis hrál v deseti • Zdroj: isport.tv
Neil Glossoa po vstřeleném gólu
Jindřich Trpišovský během utkání s Artisem
Štěpán Chaloupek se prosadil po dlouhém autovém vhazování a zvýšil vedení Slavie na 3:0
Jindřich Trpišovský během utkání s Artisem
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Radek Špryňar
Radek Špryňar
Chance Liga
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V létě přivedli za šest týdnů osmnáct nových fotbalistů. Masivní obměna druholigového kádru Artisu celkem vychází. V zimě se v Líšni třást s kádrem tolik nebude. Jedno je ale téměř jisté: francouzský bek Neil Glossoa se velmi pravděpodobně vrátí do Slavie. „Budeme si ho chtít stáhnout,“ na rovinu pravil Jindřich Trpišovský, trenér Slavie.

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Zkraje června oznámila Slavia zásilku z druholigového Pau, Glossoa podepsal s českým šampionem dlouholetý kontrakt do roku 2031. Na konci července se dvaadvacetiletý hráč přesunul na hostování do Artisu, který v kvapíkovém tempu přebudovával kádr pro prvoligové potřeby. Okamžitě zaujal. Místo v sestavě si vydupal hned. Nedávno se v Hradci Králové uvedl krásnou brankou.

„Je zajímavý rychlostními předpoklady,“ řekl Roman Nádvorník, pod kterým se Francouz zlepšuje v Brně. I proto kouče Artisu mrzelo, že Glossou nemohl vypustit do bouřícího Edenu. Dohoda mezi týmy zakazuje hráčům na hostování nastoupit proti kmenovému klubu. „Nemohl hrát ani Fully se Sanyangem. Náš výkon to ovlivnilo. Rozbila se nám defenziva a chyběly nám centimetry,“ postěžoval si Nádvorník.

Na Česko si prý zvyká

Na tiskové konferenci dostal od reportéra Sportu dotaz, zda se slávistická trojka v zimě nevrátí do Slavie. „Ne, ne. Zprávy ještě nemáme, je to předčasné. Tyhle věci se budou řešit v zimě. Počítáme s tím, že u nás všichni zůstanou. Máme je na roční hostování. Věřím, že to dopadne,“ odvětil Nádvorník.

Po něm přišel na řadu Trpišovský a svého kolegu zklamal. „Glossoua si budeme chtít stáhnout, byť za dva měsíce se ještě může něco stát,“ pravil. Nedávno se byl na Francouze podívat v Hradci Králové, odjížděl nadšený.

„Odehrál fantastický zápas. Potřebujeme vyřešit pravou stranu, takže se jeho návrat nabízí. Dnes jsem s ním mluvil, zvyká si na Česko, v Artisu má vytížení. Ještě musí zlepšit komunikaci na hřišti, ale osvojuje si spoustu věcí. Původem je defenzivní záložník, ve Francii hrál pravého prostorového halvbeka, ale v týmu, který moc nedržel míč. Což je oproti nám rozdíl. Nicméně má strašně zajímavý potenciál.“

Jestliže Glossoa se bude vracet, určitě ne Fully. A zřejmě ani Sanyang.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia14104036:834
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1474322:1525
4Sparta1473426:1424
5Olomouc1473422:2024
6Teplice1463522:2221
7Jablonec1463516:1821
8Plzeň1455429:2220
9Bohemians1455415:1520
10Zbrojovka1462617:2220
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1452719:2017
13Baník1342710:2314
14Artis1424815:2810
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
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